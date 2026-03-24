Museo Milavidassa legendaarista kenkämuotia
29.10.2026 10:00:00 EET | Museo Milavida | Tiedote
Huhtikuussa 2027 Museo Milavidassa avautuva Palmroth – kenkämuodin vuosisata -näyttely juhlistaa pirkanmaalaista jalkinealan huippuosaamista ja loppuvuodesta tunnelmoidaan jälleen Palatsin joulun ja Joulukuusipuiston hengessä.
Palmroth – kenkämuodin vuosisata
29.4.2027 – alkuvuosi 2028
Palmroth-kengät on käsite, joka vie ajatukset elegantteihin avokkaisiin, siroihin sandaaleihin ja näyttäviin saappaisiin. Palmroth – kenkämuodin vuosisata -näyttely esittelee upean kavalkadin kauniita jalkineita sekä Palmroth-suvun 100-vuotisen taipaleen kenkämuodin ja -teollisuuden muuttuvassa maailmassa.
Pentti Palmroth perusti vuonna 1928 naisten kenkiin erikoistuneen tehtaan Pirkkalan Partolaan. Tehdas kasvoi nopeasti, ja Viva-merkkiset jalkineet saavuttivat pian hyvän maineen ja menekin.
1950-luvulla Pentti Palmrothin pojat Juhani ja Pertti tulivat mukaan bisnekseen. Pertti Palmrothin vuonna 1952 Armi Kuuselalle Miss Universum -kisaan suunnittelemat jalkineet toivat yritykselle näkyvyyttä. Yritys laajeni 1960-luvulla Tampereelle ja viennin edistämiseksi ostettiin tehdas Hollannista. Korkeatasoinen design vei Palmroth-kengät kansainvälisten muotilehtien, kuten Voguen ja Harper’s Bazaarin, kansikuviin ainoina alansa suomalaisina edustajina. Läpi vuosikymmenten Palmrothin nimi on ollut laadun ja tyylikkyyden tae niin kotimaan- kuin vientimarkkinoilla. Nykyisin työtä brändin eteen jatkaa kolmas sukupolvi, Mikko Palmroth ja Anu Haalahti.
Jalkineet sekä runsas kuva- ja arkistomateriaali tulevat pääasiassa Palmroth-suvun ja Tampereen historiallisten museoiden kokoelmista.
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Yhteyshenkilöt
Intendentti Mari Lind
mari.lind@tampere.fi
040 801 6547
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Tietoja julkaisijasta
Museo Milavida on omaleimainen museokohde Tampereella. Päänäyttely perehdyttää kävijän Tampereen kosmopoliittien, Nottbeckien elämään. Museo Milavidassa on aina esillä myös vaihtuva muotia ja muotoilua esittelevä teemanäyttely. Museo Milavida kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös museokeskus Vapriikki ja Amurin museokortteli.
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