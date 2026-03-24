Museo Milavidassa legendaarista kenkämuotia

Palmroth – kenkämuodin vuosisata

29.4.2027 – alkuvuosi 2028

Palmroth-kengät on käsite, joka vie ajatukset elegantteihin avokkaisiin, siroihin sandaaleihin ja näyttäviin saappaisiin. Palmroth – kenkämuodin vuosisata -näyttely esittelee upean kavalkadin kauniita jalkineita sekä Palmroth-suvun 100-vuotisen taipaleen kenkämuodin ja -teollisuuden muuttuvassa maailmassa.

Pentti Palmroth perusti vuonna 1928 naisten kenkiin erikoistuneen tehtaan Pirkkalan Partolaan. Tehdas kasvoi nopeasti, ja Viva-merkkiset jalkineet saavuttivat pian hyvän maineen ja menekin.

1950-luvulla Pentti Palmrothin pojat Juhani ja Pertti tulivat mukaan bisnekseen. Pertti Palmrothin vuonna 1952 Armi Kuuselalle Miss Universum -kisaan suunnittelemat jalkineet toivat yritykselle näkyvyyttä. Yritys laajeni 1960-luvulla Tampereelle ja viennin edistämiseksi ostettiin tehdas Hollannista. Korkeatasoinen design vei Palmroth-kengät kansainvälisten muotilehtien, kuten Voguen ja Harper’s Bazaarin, kansikuviin ainoina alansa suomalaisina edustajina. Läpi vuosikymmenten Palmrothin nimi on ollut laadun ja tyylikkyyden tae niin kotimaan- kuin vientimarkkinoilla. Nykyisin työtä brändin eteen jatkaa kolmas sukupolvi, Mikko Palmroth ja Anu Haalahti.

Jalkineet sekä runsas kuva- ja arkistomateriaali tulevat pääasiassa Palmroth-suvun ja Tampereen historiallisten museoiden kokoelmista.