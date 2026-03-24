Museo Milavida

Museo Milavidassa legendaarista kenkämuotia

29.10.2026 10:00:00 EET | Museo Milavida | Tiedote

Jaa

Huhtikuussa 2027 Museo Milavidassa avautuva Palmroth – kenkämuodin vuosisata -näyttely juhlistaa pirkanmaalaista jalkinealan huippuosaamista ja loppuvuodesta tunnelmoidaan jälleen Palatsin joulun ja Joulukuusipuiston hengessä.

Pertti Palmroth vuonna 1979. Pertti Palmrothin (1931–2020) ura alkoi suunnittelijana ja markkinointitehtävissä isänsä Pentti Palmrothin johtamassa Partolan kenkätehtaassa 1950-luvulla. Vuosikymmenten mittaan hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu kenkäsuunnittelija. Studio Sebastian Nurmi, Palmroth-suvun kokoelma.
Pertti Palmroth vuonna 1979. Pertti Palmrothin (1931–2020) ura alkoi suunnittelijana ja markkinointitehtävissä isänsä Pentti Palmrothin johtamassa Partolan kenkätehtaassa 1950-luvulla. Vuosikymmenten mittaan hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu kenkäsuunnittelija. Studio Sebastian Nurmi, Palmroth-suvun kokoelma. Studio Sebastian Nurmi

Palmroth – kenkämuodin vuosisata 

29.4.2027 – alkuvuosi 2028 

Palmroth-kengät on käsite, joka vie ajatukset elegantteihin avokkaisiin, siroihin sandaaleihin ja näyttäviin saappaisiin. Palmroth – kenkämuodin vuosisata -näyttely esittelee upean kavalkadin kauniita jalkineita sekä Palmroth-suvun 100-vuotisen taipaleen kenkämuodin ja -teollisuuden muuttuvassa maailmassa. 

Pentti Palmroth perusti vuonna 1928 naisten kenkiin erikoistuneen tehtaan Pirkkalan Partolaan. Tehdas kasvoi nopeasti, ja Viva-merkkiset jalkineet saavuttivat pian hyvän maineen ja menekin. 

1950-luvulla Pentti Palmrothin pojat Juhani ja Pertti tulivat mukaan bisnekseen. Pertti Palmrothin vuonna 1952 Armi Kuuselalle Miss Universum -kisaan suunnittelemat jalkineet toivat yritykselle näkyvyyttä. Yritys laajeni 1960-luvulla Tampereelle ja viennin edistämiseksi ostettiin tehdas Hollannista. Korkeatasoinen design vei Palmroth-kengät kansainvälisten muotilehtien, kuten Voguen ja Harper’s Bazaarin, kansikuviin ainoina alansa suomalaisina edustajina. Läpi vuosikymmenten Palmrothin nimi on ollut laadun ja tyylikkyyden tae niin kotimaan- kuin vientimarkkinoilla. Nykyisin työtä brändin eteen jatkaa kolmas sukupolvi, Mikko Palmroth ja Anu Haalahti. 

Jalkineet sekä runsas kuva- ja arkistomateriaali tulevat pääasiassa Palmroth-suvun ja Tampereen historiallisten museoiden kokoelmista. 

Avainsanat

museomilavidanäyttelydesignkenkämuotimuotifashion

Yhteyshenkilöt

Intendentti Mari Lind
mari.lind@tampere.fi
040 801 6547

Kuvat

Pertti Palmroth vuonna 1979. Pertti Palmrothin (1931–2020) ura alkoi suunnittelijana ja markkinointitehtävissä isänsä Pentti Palmrothin johtamassa Partolan kenkätehtaassa 1950-luvulla. Vuosikymmenten mittaan hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu kenkäsuunnittelija. Studio Sebastian Nurmi, Palmroth-suvun kokoelma.
Pertti Palmroth vuonna 1979. Pertti Palmrothin (1931–2020) ura alkoi suunnittelijana ja markkinointitehtävissä isänsä Pentti Palmrothin johtamassa Partolan kenkätehtaassa 1950-luvulla. Vuosikymmenten mittaan hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu kenkäsuunnittelija. Studio Sebastian Nurmi, Palmroth-suvun kokoelma.
Studio Sebastian Nurmi
Lataa
Talvisaapas ja käsilaukku vuodelta 2003. Pertti Palmroth -merkillä valmistettiin 2000-luvun alussa sekä jalkineita että laukkuja Tampereen Sarankulmassa ja Virroilla. Tampereen historiallisten museoiden kokoelmat.
Talvisaapas ja käsilaukku vuodelta 2003. Pertti Palmroth -merkillä valmistettiin 2000-luvun alussa sekä jalkineita että laukkuja Tampereen Sarankulmassa ja Virroilla. Tampereen historiallisten museoiden kokoelmat.
Reetta Lepistö, Vapriikin kuva-arkisto
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Museo Milavida on omaleimainen museokohde Tampereella. Päänäyttely perehdyttää kävijän Tampereen kosmopoliittien, Nottbeckien elämään. Museo Milavidassa on aina esillä myös vaihtuva muotia ja muotoilua esittelevä teemanäyttely. Museo Milavida kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös museokeskus Vapriikki ja Amurin museokortteli.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Museo Milavida

Näsilinna 1918 -teemapäivä Museo Milavidassa 1.4.24.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Tampereella käytiin huhtikuun 3. ja 4. päivä vuonna 1918 yksi Suomen sisällissodan tunnetuimmista taisteluista, taistelu Näsilinnasta. Museo Milavidassa pääsee ke 1.4. tutustumaan taistelun historiaan sen aidolla tapahtumapaikalla. Ohjelmassa on luvassa tietoiskuja ja luento Näsilinnan taistelusta. Lisäksi yleisö pääsee ohjatusti tutustumaan Tampere 1918 -sivustoon, jonne päivitetään jatkuvasti uusinta tutkimustietoa sisällissodasta.

Lasten pääsiäisrieha Museo Milavidassa 22.3.202616.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Noidat, puput ja tiput ovat vallanneet Näsinkallion! Koko perheen hauskassa pääsiäistapahtumassa sunnuntaina 22.3. klo 11–16, on tarjolla keväisiä työpajoja ja kierroksia. Nyt voi valmistaa koristeita kotona tehtäviin virpomavitsoihin, ja istuttaaa rairuohon kasvamaan pääsiäiseksi. Ohjelma sisältyy museon pääsymaksuun, joka on kaikilta koko päivän 6 €. Ohjelma sopii yli 3-vuotiaille. Kahvila Milavidassa voi museovierailun lomassa herkutella muhkeilla korvapuusteilla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye