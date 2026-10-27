Imatran Mansikkalan Alko valmistautuu vuoden juhlavimpaan sesonkiin uudistuneena

Mansikkalan Alko saa uuden ilmeen marraskuun remontissa.

”On hienoa päästä avaamaan uudistunut myymälä juuri vuoden tunnelmallisimpaan aikaan. Joulun alla ihmiset kokoontuvat viettämään aikaa läheisten kanssa, ja tutut myyjämme auttavat jokaista löytämään juuri omaan tarpeeseen sopivat juomat”, sanoo myymälän palvelupäällikkö Harri Hokkanen.

”Marras-joulukuu on meillä vuoden vilkkainta aikaa. Loppuvuodesta ostetaan juomia erityisesti pikkujouluihin, joululahjoiksi ja juhlakauden ruokapöytiin.”

Mansikkalan myymälä on avoinna normaalisti lauantaihin 14.11. kello 18 saakka ja suljettuna remontin ajan 16.–25.11. Uudistetun myymälän avajaisia vietetään torstaina 26.11. kello 12.

Hokkanen muistuttaa, että asiakkaat voivat jatkossa asioida Alkossa myös useina juhlapyhinä.

”Pyhäinpäivänä 31.10. kaikki Alkon myymälät ovat avoinna. Meillä Mansikkalassa palvellaan silloin kello 9–18.”

Glögikausi on kuumimmillaan – klassikot ja uutuudet saman katon alta

Alkon glögikimarasta löytyy vaihtoehto joka makuun. Valikoimassa on niin rakastettuja klassikoita kuin uusia, rohkeitakin makuyhdistelmiä.

”Meillä Mansikkalassa on 31 erilaista glögiä, joista osa on alkoholittomia. Valikoima kattaa niin perinteisimmät suomalaisille tutut klassikkoglögit, vähemmän makeat glühwein-hehkuviinit kuin jälkiruokien makumaailmasta ammentavat fantasiaglögit. Mukana on myös uutuuksia. Ja koko Alkon yli 30 glögin valikoima on tilattavissa ilman toimitusmaksua mihin tahansa Alkon myymälään”, Hokkanen vinkkaa.

Mansikkalasta pikkujoulujen suosikit kuohuviineistä cocktaileihin ja mocktaileihin

Pikkujoulukausi näkyy pian asiakkaiden ostoskoreissa. Erityisesti kuohuviinit, erilaiset cocktailien raaka-aineet sekä alkoholittomat vaihtoehdot kiinnostavat pikkujouluihin valmistautuvia asiakkaita.

”Pikkujouluihin haetaan usein helposti tarjottavia juomia, jotka sopivat monenlaiseen makuun. Kuohuviinit ovat vuodesta toiseen suosittuja, mutta niiden rinnalla kiinnostavat myös valmiit drinkit, sesonkiin sopivat cocktailit ja monipuoliset alkoholittomat vaihtoehdot”, Hokkanen kertoo.

Asiakkaiden toiveet näkyvät Mansikkalan valikoimassa

Myymälän valikoimaan satsataan erityisen paljon.

”Rakennamme juuri paikallisille asiakkaille sopivan valikoiman ja huomioimme siinä asiakkaidemme mieltymyksien lisäksi juhlapyhät ja juoma-alan trendit”, Hokkanen kertoo.

”Parhaan mahdollisen valikoiman rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja siksi kuulemme mielellämme tuotetoiveita myymälässä. Toiveita voi jättää myös verkossa sivustolla alkotoive.fi."