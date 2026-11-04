Kouvolaan ja Heinolaan 800 000 euron investointi sähköverkkoon
12.11.2026 07:00:00 EET | Järvi-Suomen Energia | Tiedote
Järvi-Suomen Energia parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta Kouvolan Jaalassa ja Heinolassa. Uimilan verkostotyömaalla sähköverkkoa siirretään säältä suojaan maahan ja helpommin huollettavaksi teiden varsille. Hanke parantaa sähkönsaannin luotettavuutta 69 asiakkaalle, joista kolmasosa loma-ajan asuntoja.
Jaalassa ja Heinolassa, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu valmiiksi jo aiempina vuosina. Nyt työt keskittyvät haja-asutusalueille sähköä syöttäviin keskijänniterunkoverkkoihin. Verkkoa maakaapeloidaan ja metsiä halkoneita ilmajohtolinjoja siirretään teiden varsille.
Uimilan verkostotyömaa alkaa Heinolan puolelta ja päättyy Uimilantielle Kouvolaan. Rakentaminen keskittyy Kouvolantien ja Uimilantien varsille. Hankkeen urakoitsijana toimii Elvera Oy.
Hankkeen aikana tehdään yhteensä 13 kilometriä kaivutöitä, asennetaan 19 kilometriä pien- ja keskijännitemaakaapelia sekä rakennetaan kilometri pien- ja keskijänniteilmajohtoa. Lisäksi rakennetaan kahdeksan uutta muuntamoa ja puretaan 15 kilometriä vanhaa sähköverkkoa.
”Maakaapelointi suojaa verkkoa esimerkiksi puiden ja myrskyjen aiheuttamilta vioilta. Teiden varsille sijoitettavalle verkolle päästään puolestaan häiriötilanteessa nopeasti, mikä nopeuttaa vikojen korjaamista. Tavoitteena on, että alueen asiakkaiden sähköntoimitus on entistä luotettavampaa kaikkina vuodenaikoina” Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Jyri Löppönen kertoo.
Verkostotyömaa voi hidastaa alueen liikennettä. Järvi-Suomen Energia huolehtii, että työmaa-alueet on merkitty asianmukaisesti ja toteutettu turvallisuus edellä.
Luonto- ja kulttuuriarvot huomioidaan rakentamisessa
Työmaa-alueella sijaitsee Natura-alue ja muinaisjäännösalue. Ne on otettu huomioon työn suunnittelussa ja rakentamisen toteutuksessa. Näin sähköverkkoa voidaan parantaa alueen arvokasta luontoa ja kulttuuriperintöä kunnioittaen.
Maanrakennustyöt alkoivat kaivuilla lokakuun lopussa 2026, ja rakentaminen valmistuu vuoden 2027 loppuun mennessä. Vanhan verkon purku- ja viimeistelytyöt valmistuvat toukokuussa 2028. Työmaa voi aiheuttaa paikallista ja tilapäistä haittaa Kouvolantien ja Uimilantien liikenteelle.
Toimitusvarmuutta rakennetaan taloudellisesti ja turvallisesti
Sähköverkon rakentaminen vaihtelevissa maasto-olosuhteissa on haastavaa. Haja-asutusalueilla verkkoa rakennetaan tarkkaan harkiten ja eri tekniikoita hyödyntäen.
Yhtiö investoi vuoden 2027 aikana sähköverkkoon noin 40 miljoonaa euroa. Uutta toimitusvarmaa sähköverkkoa rakennetaan noin 560 kilometriä. Investoinnit kohdistuvat vuonna 2027 haja-asutusalueiden lisäksi suurjänniteverkkoihin ja sähköasemiin.
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Yhteyshenkilöt
Jyri LöppönenprojektipäällikköJärvi-Suomen EnergiaPuh:0102104373jyri.lopponen@sssoy.fi
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Lisätietoja julkaisijasta
Järvi-Suomen Energia on Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva jakeluverkkoyhtiö, jonka ammattilaiset huolehtivat noin 28 500 kilometrin mittaisesta sähköverkosta ja sähköenergian jakelusta yli 100 000 taloudelle. Rakennamme perustaa Järvi-Suomen tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa säävarma ja älykäs sähköverkko mahdollistaa uudet digitaaliset palvelut, vihreän murroksen ja kuluttajien kasvavan roolin energiantuottajana. Liikevaihtomme on noin 140 miljoonaa ja työntekijöitä meillä on noin 20.
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