Lupa- ja valvontavirasto: Kuokkalankulman päiväkodin toiminnassa ei lainvastaista menettelyä
28.10.2026 15:50:13 EET | Lempäälän kunta | Tiedote
Lupa- ja valvontaviraston mukaan Lempäälän kunnan päiväkoti Kuokkalankulman toiminnassa ei ole todettavissa lainvastaista menettelyä syyskuussa tapahtuneeseen kaappisänkytilanteeseen liittyen.
Virasto pyysi kunnalta selvitystä vaaratilanteesta. Viraston päätöksen mukaan asia ei edellytä lisävalvontatoimia, sillä tehtyjen korjaavien toimenpiteiden ja saadun selvityksen perusteella tilanteeseen on puututtu asianmukaisesti. Tapahtuman seurauksena päiväkotien lepohetkien turvallisuusohjetta on täsmennetty. Lisäksi varhaiskasvatuksessa käytettävien vastaavien kaappisänkyjen päätyihin asennetaan turvallisuutta lisäävät suojalaudat.
Lupa- ja valvontavirasto korostaa, että kunnalla on velvollisuus huolehtia varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävästä perehdyttämisestä sekä toiminnan turvallisuuden jatkuvasta arvioinnista.
Kuokkalankulman päiväkodissa sattui 17.9.2026 lepohetken jälkeen vaaratilanne, jossa lapsi putosi kaappisängyn nostamisen yhteydessä yläsängystä sängyn ja seinän väliseen tilaan. Putoamisen seurauksena lapsi sai huuleen haavan. Muuta fyysistä vahinkoa lapselle ei tullut.
Lisätietoa:
vt. varhaiskasvatuspäällikkö Katri Auvinen
Lempäälän kunta
puh. 040 133 7498
katri.auvinen@lempaala.fi
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