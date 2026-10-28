Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
28.10.2026 19:26:20 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste viimeisen 12 tunnin ajan tehtävistä
Jyväskylä, öljyvahinko klo 8:48
Autosta valui noin 10l dieseliä Nelostielle Tourulan kohdalla. Pelastuslaitos siivosi öljyn pois ja ohjasi liikennettä hinausauton saapumiseen saakka.
Jyväskylä, pieni rakennuspalo klo 14:23
Palovaroitin hälytti asunnossa. Ei paloa.
Jyväskylä, pieni rakennuspalo klo 15:13
Grillissä ollut rasva syttyi palamaan rivitalon terassilla. Ilmoittaja sammutti grillin alkusammuttimella ja pelastuslaitos varmisti, ettei palo levinnyt rakennukseen.
Muurame, vahingontorjuntatehtävä klo 16:20
Kaksihaaraisen puun toinen haara ilmoituksen mukaan vaarassa kaatua. Pelastuslaitos eristi puun ympäristön nauhalla. Puu ei aiheuta vaaraa ihmisille tai rakennuksille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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