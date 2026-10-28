Influenssa- ja koronarokotusten puhelinajanvaraus alkaa keskiviikkona 28. lokakuuta 27.10.2026 12:47:08 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen influenssa- ja koronarokotukseen oikeutettujen aikuisten puhelinajanvaraus alkaa keskiviikkona 28. lokakuuta. Rokotusajanvaraukseen on oma numero ja rokotusaikoja ei pysty varaamaan omalta sosiaali- ja terveyskeskuksesta, sosiaali- ja terveysasemalta tai sosiaali- ja terveyspisteeltä. Rokotusajan voit varata vain jättämällä kiireettömän takaisinsoittopyynnön numeroon 014 336 5900 kello 8-16. Aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan puhelinlinjat voivat ruuhkautua ajanvarauksen ensimmäisinä päivinä. Takaisinsoittoa voi ruuhkien vuoksi joutua odottamaan useita päiviä.