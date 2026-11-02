Nykytaidetta, retrospektiivejä ja taidehistoriaa – Vaasan museoiden näyttelyvuosi 2027 on julkistettu

Suomalaisen nykymaalauksen keskeiset tekijät avaavat näyttelyvuoden Kuntsin modernin taiteen museossa 6.2.–30.5.2027. Memo-ryhmänäyttely kokoaa yhteen Eeva-Leena Eklundin, Rauha Mäkilän ja Maiju Salmenkiven. Näyttelyn teokset käsittelevät muistia, arkea, identiteettiä ja inhimillisiä kokemuksia kolmen omaleimaisen taiteilijan näkökulmista. Yhdessä heidän teoksensa muodostavat moniäänisen kokonaisuuden, joka avaa uusia näkökulmia nykymaalaukseen. Taiteilijoita yhdistää opinnot Kuvataideakatemiassa Helsingissä ja vuosikymmenien työskentelyn jälkeen he ovat tulleet tunnetuiksi taidemaalareina sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Maiju Salmenkivi linkittyy myös Kuntsin perheeseen sukujuuriltaan.

Vaasalainen perhe suomalaisen taidehistorian taustalla

Tikanojan taidekodissa 3.4.–3.10.2027 esiteltävä Krokotiili ja Villikissa: Hugo Simberg & Anni Bremer – Eva Bremer & Eemu Myntti kertoo neljän taiteilijan ja heidän perhesuhteidensa muodostamasta kokonaisuudesta. Vaasalaisen ratainsinööri Hilding Bremerin perheen tyttäret Anni Fredrika (1883–1969) ja Ruth Eva (1894–1964) avioituivat merkittävien taiteilijoiden, Hugo Simbergin (1873–1917) ja Eemu Myntin (1890–1943) kanssa. Näyttely avaa näkymiä suomalaisen taiteen kultakauden jälkeisiin verkostoihin sekä vaasalaiseen taide-elämään 1900-luvun alussa. Suomen taiteen rakastetuimpiin taiteilijoihin kuuluvan Simbergin kuolemasta tulee kuluneeksi 110 vuotta kesällä 2027.

Vaasan muuttuva kaupunkikuva valokuvina

Pohjanmaan museossa 17.4.–29.8.2027 nähtävä Gunnar Bäckman – Valotuksia: 1959–2027 on retrospektiivinen näyttely vaasalaisen valokuvaajan pitkästä urasta. Gunnar Bäckmanin (s.1946) näyttely tarjoaa ainutlaatuisen aikamatkan erilaisiin arkisiin tapahtumiin ja muuttuvaan kaupunkikuvaan Vaasassa ja maisemiin sen lähiympäristössä. Esillä on Bäckmanin pitkän dokumentaarisen uran kohokohtia ja tuoreimpia valokuvataiteellisia teoksia. Bäckman on asunut suurimman osan elämästään Vaasassa ja työskennellyt sekä lehtikuvaajana että kuvapäällikkönä sanomalehti Vasabladetissa.

Ensimmäinen laaja museonäyttely Mikael Stierncreutzista

Kuntsin modernin taiteen museossa on nähtävillä 19.6.–28.11.2027 Mikael Stierncreutzin (1936–1976) museaalinen yksityisnäyttely ensi kertaa koskaan. Laaja retrospektiivinen näyttely esittelee taiteilijan koko taiteellisen tuotannon; esillä on maalausten lisäksi piirustuksia, grafiikkaa ja kollaaseja. Taiteilijan elämää valotetaan myös arkistomateriaalilla. Uransa varhaisvaiheessa menehtynyt Mikael Stierncreutz syntyi Helsingissä ja kuului nuoreen taiteilijasukupolveen, joka sai vaikutteita 1960-luvulla amerikkalaisesta pop-taiteesta tuoden sen suomalaiselle taidekentälle. Myös Simo Kuntsi hankki läpimurtonäyttelystä vuonna 1966 kolme maalausta, jotka nykyisin kuuluvat Kuntsin Säätiön kokoelmiin. Näyttelyn tuottaa Kuntsin modernin taiteen museo ja sen toteuttamisessa ovat olleet mukana keskeisesti taiteilijan poika, muusikkona tunnettu Knipi Stierncreutz ja pojanpoika Kristian Stierncreutz.

Myyttinen hevonen yhdistää viisi museota

Syksyllä 25.9.2027–30.1.2028 Pohjanmaan museossa nähdään viiden museon yhteistuotantona toteutettu Myyttinen hevonen -näyttely. Teemanäyttely tarkastelee hevosta vallan, vapauden ja mytologian symbolina esihistorialliselta ajalta nykypäivään. Esillä on Han-, Tang- ja Ming-dynastioiden aikaisia teoksia sekä muun muassa Emil Cedercreutzin, Otto Mäkilän, Alice Kairan ja Risto Suomen töitä. Näyttelyssä on myös teoksia nykytaiteilijoilta, kuten Mia Dambergilta ja Fanni Niemi-Junkolalta. Teemanäyttely esitellään vuonna 2027 Jyväskylässä ja Vaasassa, minkä jälkeen se jatkaa Joensuuhun, Mikkeliin ja Kouvolaan vuonna 2028.

Taidekoti nostaa esiin taidehistorian uranuurtajan

Varhainen vaasalaistaiteilija Alexandra Frosterus-Såltin (1837–1916) oli yksi Suomen merkittävimmistä naispuolisista taiteilijoista ja uranuurtaja niin taideopetuksen kuin kuvitustaiteen alalla. Tikanojan taidekodin näyttely 23.10.2027–16.4.2028 esittelee taiteilijan romanttisia genremaalauksia ja muotokuvia muun muassa Tikanojan taidekodin ja Pohjanmaan museon kokoelmista sekä reproduktioita hänen alttaritauluistaan. Näyttely tarjoaa kuvan merkittävästä, mutta nykyisin melko vähän tunnetusta taiteilijasta ja hänen tuotannostaan.

Luontokuvat kiertonäyttelyssä Pohjanmaalla

Vanhan Vaasan museon kesänäyttelynä nähdään Vaasan hovioikeus 250 vuotta. Näyttely kertoo hovioikeuden varhaisvaiheista, toiminnasta ja merkityksestä Vaasan sekä historiallisen Pohjanmaan kehitykselle.

Alueellisena vastuumuseona Vaasan museot tuottaa myös yhden kiertonäyttelyn vuoden 2027 aikana. Pohjanmaan alueen kirjastoissa kiertävä Yön ja päivän kulkijat-näyttely esittelee Jukka Risikon ja Benjamin Pöntisen luontoaiheisia valokuvia. Lisäksi alueellisena taidenäyttelynä nähdään Bekim Hasajn ja Valentina Gelainin Translucid Skins.

Kuntsin modernin taiteen museo

Memo, 6.2.–30.5.2027

Mikael Stierncreutz – Retrospektio, 19.6.–28.11.2027

Tikanojan taidekoti

Krokotiili ja Villikissa: Hugo Simberg & Anni Bremer – Eva Bremer & Eemu Myntti, 3.4.–3.10.2027

Alexandra Frosterus-Såltin, 23.10.2027–16.4.2028

Pohjanmaan museo

Gunnar Bäckman – Valotuksia | Exponeringar | Exposures: 1959–2027, 17.4.–29.8.2027

Myyttinen hevonen, 25.9.2027–30.1.2028

Vanhan Vaasan museo

Vaasan hovioikeus 250 vuotta, kesä–elokuu 2027

Alueellinen taidenäyttely

Hasaj-Gelain - Translucid Skins, huhtikuu-toukokuu 2027, Öjenin metsä, Vaasa

Kiertonäyttely

Yön ja päivän kulkijat, Pohjanmaan alueella vuoden 2027 aikana.



Muutokset aikatauluissa mahdollisia.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/s6hBHbnBSRthecU1