Raitiolinjoilla 11 ja 12 aikataulunmukainen koeajo 31.10.
29.10.2026 12:00:00 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy ajaa lauantaina 31.10. aikataulunmukaista koeliikennettä Kruunusiltojen uusilla linjoilla 11 ja 12. Matkustajat eivät pääse kyytiin, vaikka vaunut pysähtyvätkin kaikilla pysäkeillä.
Lauantaina Kaupunkiliikenne testaa liikennöinnin kokonaisuutta mahdollisimman todellisissa olosuhteissa. Vaikka yksittäisiä järjestelmiä on testattu jo aiemmin, koko päivän kestävää liikennöintiä ei ole vielä kokeiltu tässä mittakaavassa. Lauantain aikana testataan myös kuljettajien työvuorojen ja vaihtojen toimivuutta. Rata ja siihen liittyvät järjestelmät on testattu jo aiemmin koeajoissa.
Lauantain koeajoissa ajetaan samantyylisillä aikatauluilla, joilla ajetaan myös Kruunusiltojen raitioliikenteen avajaispäivänä. Linjan 12 koeliikennettä ajetaan siis noin klo 02 asti. Linjalla 11 ajetaan koeliikennettä noin klo 19 asti eli lyhyemmän aikaa kuin avajaispäivänä.
Kuljettajat ajavat suunnitellun aikataulun mukaan ja pysähtyvät jokaisella pysäkillä. Valitettavasti matkustajat eivät vielä pääse raitiovaunujen kyytiin. Linjojen 11 ja 12 aikatauluajot eivät vaikuta muiden raitiolinjojen liikenteeseen.
Linjojen 11 ja 12 liikenne alkaa 7.11.
Raitiolinjojen 11 ja 12 matkustajaliikenne alkaa lauantaina 7.11. Ensimmäinen Kruunuvuorensillan ylittävä raitiovaunu lähtee Korkeasaaresta klo 10.
Kaupunkiliikenteen heinäkuussa alkaneet kuljettajakoulutukset ovat aivan loppusuoralla. Lähes 600 raitiovaununkuljettajaa on osallistunut yhden työpäivän pituiseen koulutukseen Kruunusiltojen uudella radalla.
Kaupunkiliikenne vastaa uusien raitiolinjojen 11 ja 12 liikennöinnistä ja kunnossapidosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johan NykvistKaupunkiliikenne Oy, liikennöintiyksikön johtajaPuh:040 862 2963johan.nykvist@kaupunkiliikenne.fi
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