LineDeck Marine uusi Buster-, Cross- ja Yamarin-veneiden jälleenmyyjä Turun alueella

Vaikka uuden myymälän ovet avautuvat vasta helmikuussa, LineDeck Marine palvelee veneilijöitä puhelimitse ja sähköpostitse jo nyt.

Yhtiön tavoitteena on tarjota Turun seudun veneilijöille kattava kokonaisuus uuden veneen hankinnasta huolto- ja jälkimarkkinointipalveluihin.

Uusi yritys, jonka taustalla on vahvaa venealan kokemusta

LineDeck Marine Oy on uusi yritys, jonka taustalla on kaksi Turun alueella toimivaa venealan yritystä, LineDeck Oy ja Korpo Marin Service Oy. LineDeck Oy:n omistavat Jussi ja Katja Niinimäki, ja Korpo Marin Service Oy:n taustalla on Karri Knaapinen.

LineDeck Marinen toimitusjohtajalla Jussi Niinimäellä on 20 vuoden kokemus venealalta. Hänen ympärilleen rakentunut kokenut tiimi tuo yhteen veneiden myynnin, asiakaspalvelun ja huollon osaamista. Tavoitteena on tarjota Turun alueen veneilijöille asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua sekä kattavat huoltopalvelut saman toimijan kautta.

Korpo Marin Servicen mukanaolo laajentaa huoltopalvelut Turun saaristoon ja mahdollistaa huollot helposti ja tehokkaasti läpi kauden myös saaristossa.

”Turun alue on meille tärkeä venemarkkina, ja haluamme varmistaa Buster-, Cross- ja Yamarin-asiakkaille vahvan paikallisen myynti- ja palveluverkoston. LineDeck Marinen taustalla on pitkä kokemus venealalta sekä osaava tiimi. Näemme tässä erinomaiset lähtökohdat pitkäjänteisen liiketoiminnan rakentamiseen ja kolmen venemerkkimme myynnin kasvattamiseen Turun alueella ja saaristossa”,

sanoo Inhan Tehtaiden myyntijohtaja, Artturi Niittynen.

Laaja valikoima veneitä, moottoreita ja huoltopalveluita

Inhan Tehtaiden Buster-, Cross- ja Yamarin-veneiden lisäksi LineDeck Marinen valikoimaan kuuluvat Yamaha-perämoottorit ja Yamaha-merkkihuolto sekä Seastorm-veneet ja Suzuki-perämoottorit. Uuden myymälän avaaminen Kaarinan Krossiin tuo veneet, moottorit, asiantuntevan myynnin sekä huoltopalvelut helposti Turun seudun asiakkaiden saavutettaville.

"Haluamme rakentaa LineDeck Marinesta veneilijälle kumppanin, jonka puoleen voi kääntyä niin uuden veneen hankinnassa kuin huoltoon ja veneilyyn liittyvissä kysymyksissä. Buster, Cross ja Yamarin muodostavat vahvan perustan valikoimallemme, ja odotamme innolla uuden myymälän avaamista Kaarinassa", sanoo LineDeck Marine Oy:n toimitusjohtaja Jussi Niinimäki.

LineDeck Marinen uusi myymälä avautuu Kaarinan Krossin alueelle helmikuussa 2027.

Yritys palvelee asiakkaita puhelimitse ja sähköpostitse jo ennen myymälän avaamista.

LineDeck Marine

Autoilijankatu 30

20780 Kaarina

www.linedeckmarine.fi