LineDeck Marine uusi Buster-, Cross- ja Yamarin-veneiden jälleenmyyjä Turun alueella
29.10.2026 11:30:36 EET | Inhan Tehtaat Oy Ab | Tiedote
Inhan Tehtaat Oy Ab on solminut uuden jälleenmyyntisopimuksen LineDeck Marine Oy:n kanssa. LineDeck Marine aloittaa Buster-, Cross- ja Yamarin-veneiden myynnin Turun talousalueella. Uusi venemyymälä avautuu Kaarinan Krossin alueelle helmikuussa 2027.
Vaikka uuden myymälän ovet avautuvat vasta helmikuussa, LineDeck Marine palvelee veneilijöitä puhelimitse ja sähköpostitse jo nyt.
Yhtiön tavoitteena on tarjota Turun seudun veneilijöille kattava kokonaisuus uuden veneen hankinnasta huolto- ja jälkimarkkinointipalveluihin.
Uusi yritys, jonka taustalla on vahvaa venealan kokemusta
LineDeck Marine Oy on uusi yritys, jonka taustalla on kaksi Turun alueella toimivaa venealan yritystä, LineDeck Oy ja Korpo Marin Service Oy. LineDeck Oy:n omistavat Jussi ja Katja Niinimäki, ja Korpo Marin Service Oy:n taustalla on Karri Knaapinen.
LineDeck Marinen toimitusjohtajalla Jussi Niinimäellä on 20 vuoden kokemus venealalta. Hänen ympärilleen rakentunut kokenut tiimi tuo yhteen veneiden myynnin, asiakaspalvelun ja huollon osaamista. Tavoitteena on tarjota Turun alueen veneilijöille asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua sekä kattavat huoltopalvelut saman toimijan kautta.
Korpo Marin Servicen mukanaolo laajentaa huoltopalvelut Turun saaristoon ja mahdollistaa huollot helposti ja tehokkaasti läpi kauden myös saaristossa.
”Turun alue on meille tärkeä venemarkkina, ja haluamme varmistaa Buster-, Cross- ja Yamarin-asiakkaille vahvan paikallisen myynti- ja palveluverkoston. LineDeck Marinen taustalla on pitkä kokemus venealalta sekä osaava tiimi. Näemme tässä erinomaiset lähtökohdat pitkäjänteisen liiketoiminnan rakentamiseen ja kolmen venemerkkimme myynnin kasvattamiseen Turun alueella ja saaristossa”,
sanoo Inhan Tehtaiden myyntijohtaja, Artturi Niittynen.
Laaja valikoima veneitä, moottoreita ja huoltopalveluita
Inhan Tehtaiden Buster-, Cross- ja Yamarin-veneiden lisäksi LineDeck Marinen valikoimaan kuuluvat Yamaha-perämoottorit ja Yamaha-merkkihuolto sekä Seastorm-veneet ja Suzuki-perämoottorit. Uuden myymälän avaaminen Kaarinan Krossiin tuo veneet, moottorit, asiantuntevan myynnin sekä huoltopalvelut helposti Turun seudun asiakkaiden saavutettaville.
"Haluamme rakentaa LineDeck Marinesta veneilijälle kumppanin, jonka puoleen voi kääntyä niin uuden veneen hankinnassa kuin huoltoon ja veneilyyn liittyvissä kysymyksissä. Buster, Cross ja Yamarin muodostavat vahvan perustan valikoimallemme, ja odotamme innolla uuden myymälän avaamista Kaarinassa", sanoo LineDeck Marine Oy:n toimitusjohtaja Jussi Niinimäki.
LineDeck Marinen uusi myymälä avautuu Kaarinan Krossin alueelle helmikuussa 2027.
Yritys palvelee asiakkaita puhelimitse ja sähköpostitse jo ennen myymälän avaamista.
LineDeck Marine
Autoilijankatu 30
20780 Kaarina
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Artturi NiittynenMyyntijohtajaInhan Tehtaat Oy AbPuh:+358 40 843 6988artturi.niittynen@busterboats.com
Jussi NiinimäkiToimitusjohtajaLineDeck Marine OyPuh:+358 400 829 778jussi.niinimaki@linedeck.fi
Inhan Tehtaat Oy Ab esittely
Inhan Tehtaat Oy Ab on Euroopan suurin alumiinivenevalmistaja ja markkinajohtaja Pohjoismaissa. Valmistamme tunnettuja suomalaisia venemerkkejä Busteria, Yamarinia ja Yamarin Crossia. Toimintaamme on aina ohjannut tinkimätön halu valmistaa ja kehittää laadukkaita, kestäviä ja innovatiivisia veneitä asiakkaillemme. Toimistomme sijaitsee Raisiossa ja oma tehtaamme Ähtärissä. Inhan Tehtaat Oy Ab on osa Yamaha Motor Europe -konsernia.
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