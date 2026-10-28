Mediakutsu: Ilta tieteelle 9.11. - Sairauksien jäljillä
2.11.2026 09:18:39 EET | Suomalainen Tiedeakatemia ry | Kutsu
Miten sairauksia voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa? Miten suomalaisista tutkimuslöydöistä syntyy uusia lääkkeitä, yrityksiä ja työpaikkoja? Entä mitä voimme yhdessä tehdä, jotta antibiootit tehoavat myös tulevaisuudessa? Kolme tutkijaa esittelee tilaisuudessa tuoretta tutkimustaan näistä aiheista.
Puhujina ovat Turun yliopiston immunologian professori, akateemikko Sirpa Jalkanen, Turun PET-keskuksen johtaja Juhani Knuuti sekä Helsingin yliopiston elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden professori ja Ruokaviraston tutkimusprofessori Annamari Heikinheimo.
Tilaisuudessa on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuuden juontaa toimittaja Annastiina Heikkilä.
Lämpimästi tervetuloa paikan päälle tai striimin äärelle!
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Aika
Maanantai 9.11.2026 klo 17.15–19.00
Paikka
Säätytalo (Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki) ja suora lähetys katsottavissa Ylen Avoimessa areenassa
Ilmoittautuminen
Median edustajien tulee ilmoittautua Säätytalon tilaisuuteen viimeistään maanantaina 9.11. klo 12 mennessä toimistoomme: sade.kunnas@acadsci.fi / 050 4338 636
Huomioittehan, että kaikkien tilaisuuteen tulijoiden henkilöllisyys ja ilmoittautuminen tarkistetaan ovella ja sisääntulo saattaa tästä syystä paikoin ruuhkautua.
Esteettömyys
Säätytalon esteetön sisäänkäynti sijaitsee rakennuksen takana. Jos tarvitset esteetöntä sisäänkäyntiä, ilmoitathan siitä etukäteen Tiedeakatemian toimistolle.
Avainsanat
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain lähes 5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.
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