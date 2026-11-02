Samtidskonst, retrospektiver och konsthistoria – Vasas museers utställningsår 2027 har offentliggjorts

Centrala företrädare för det finländska samtidsmåleriet inleder utställningsåret vid Kuntsi museum för modern konst 6.2–30.5.2027. Grupputställningen Memo sammanför Eeva-Leena Eklund, Rauha Mäkilä och Maiju Salmenkivi. Verken behandlar minne, vardag, identitet och mänskliga erfarenheter ur tre särpräglade konstnärers perspektiv. Tillsammans bildar verken en mångstämmig helhet som öppnar nya perspektiv på samtidsmåleriet. Konstnärerna förenas genom sina studier vid Bildkonstakademin i Helsingfors, och efter årtionden av konstnärligt arbete har de blivit välkända målare både nationellt och internationellt. Maiju Salmenkivi har dessutom släktanknytning till familjen Kuntsi.

En vasafamilj bakom den finländska konsthistorien

På Tikanojas konsthem visas 3.4–3.10.2027 utställningen Krokodilen och Vildkatten: Hugo Simberg & Anni Bremer – Eva Bremer & Eemu Myntti, som berättar om fyra konstnärer och deras familjerelationer. Döttrarna Anni Fredrika (1883–1969) och Ruth Eva (1894–1964) i den vasabördige baningenenjören Hilding Bremers familj gifte sig med de betydande konstnärerna Hugo Simberg (1873–1917) respektive Eemu Myntti (1890–1943). Utställningen ger inblick i nätverken efter den finländska konstens guldålder samt i konstlivet i Vasa i början av 1900-talet. Sommaren 2027 är det 110 år sedan Hugo Simbergs bortgång.

Vasas föränderliga stadsbild i fotografier

På Österbottens museum visas 17.4–29.8.2027 Gunnar Bäckman – Exponeringar: 1959–2027, en retrospektiv utställning över den vasabördiga fotografens långa karriär. Utställningen erbjuder en unik tidsresa genom vardagliga händelser, den föränderliga stadsbilden i Vasa och landskapen i närområdet. Här presenteras höjdpunkter ur Bäckmans långa dokumentära verksamhet samt hans senaste fotografiska konstverk. Gunnar Bäckman (f. 1946) har bott största delen av sitt liv i Vasa och arbetat både som pressfotograf och bildchef vid tidningen Vasabladet.

Första omfattande museiutställningen om Mikael Stierncreutz

Vid Kuntsi museum för modern konst visas 19.6–28.11.2027 den första museala separatutställningen någonsin om Mikael Stierncreutz (1936–1976). Den omfattande retrospektiven presenterar konstnärens hela produktion, med målningar, teckningar, grafik och kollage. Konstnärens liv skildras också genom arkivmaterial. Mikael Stierncreutz avled tidigt i karriären. Han föddes i Helsingfors och tillhörde den generation unga konstnärer som på 1960-talet hämtade influenser från amerikansk popkonst och introducerade dem på den finländska konstscenen. Simo Kuntsi förvärvade också tre målningar från konstnärens genombrottsutställning 1966. Verken ingår idag i Kuntsi Stiftelses samlingar. Utställningen produceras av Kuntsi museum för modern konst i nära samarbete med konstnärens son, musikern Knipi Stierncreutz, och sonsonen Kristian Stierncreutz.

Den mytiska hästen förenar fem museer

Hösten, 25.9.2027–30.1.2028, visas utställningen Den mytiska hästen på Österbottens museum. Utställningen är ett samarbete mellan fem museer och granskar hästen som symbol för makt, frihet och mytologi från förhistorisk tid fram till idag. Bland verken finns föremål från Han-, Tang- och Mingdynastierna samt arbeten av bland andra Emil Cedercreutz, Otto Mäkilä, Alice Kaira och Risto Suomi. Utställningen innehåller även verk av samtida konstnärer såsom Mia Damberg och Fanni Niemi-Junkola. Den visas år 2027 i Jyväskylä och Vasa, och fortsätter därefter till Joensuu, S:t Michel och Kouvola år 2028.

Tikanojas konsthem lyfter fram en pionjär i konsthistorien

Den tidiga vasakonstnären Alexandra Frosterus-Såltin (1837–1916) var en av Finlands viktigaste kvinnliga konstnärer och en pionjär inom såväl konstundervisning som illustrationskonst. Utställningen på Tikanojas konsthem 23.10.2027–16.4.2028 presenterar hennes romantiska genremålningar och porträtt ur bland annat Tikanojas konsthems och Österbottens museums samlingar samt reproduktioner av hennes altartavlor. Utställningen ger en bild av en betydande, men idag relativt okänd, konstnär och hennes produktion.

Naturfotografier på turné i Österbotten

Sommarutställningen på Gamla Vasa museum är Vasa hovrätt 250 år. Utställningen berättar om hovrättens tidiga skeden, verksamhet och betydelse för utvecklingen av Vasa och det historiska Österbotten.

Som regionalt ansvarsmuseum producerar Vasa museer även en vandringsutställning under år 2027. Utställningen Nattens och dagens varelser, som turnerar i biblioteken runt om i Österbotten, presenterar naturfotografier av Jukka Risikko och Benjamin Pöntinen. Dessutom visas den regionala konstutställningen Translucid Skins av Bekim Hasaj och Valentina Gelain.

Kuntsi museum för modern konst

Memo, 6.2–30.5.2027

Mikael Stierncreutz – Retrospektiv, 19.6–28.11.2027

Tikanojas konsthem

Krokodilen och Vildkatten: Hugo Simberg & Anni Bremer – Eva Bremer & Eemu Myntti, 3.4–3.10.2027

Alexandra Frosterus-Såltin, 23.10.2027–16.4.2028

Österbottens museum

Gunnar Bäckman – Exponeringar | Exponeringar | Exposures: 1959–2027, 17.4–29.8.2027

Den mytiska hästen, 25.9.2027–30.1.2028

Gamla Vasa museum

Vasa hovrätt 250 år, juni–augusti 2027

Regional konstutställning

Hasaj–Gelain: Translucid Skins, april–maj 2027, Öjens skog, Vasa

Vandringsutställning

Nattens och dagens varelser, i Österbotten under år 2027





Tidtabellerna kan komma att ändras.

Pressbilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/s6hBHbnBSRthecU1