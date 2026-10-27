Halloween-huuma huipentuu: Juhlapöydän herkut ja asut viedään nyt käsistä
29.10.2026 15:11:22 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Halloweenin juhlinta on kasvanut Suomessa viime vuosina vauhdilla, ja syksyn suosikkisesonki näkyy selvästi myös päivittäistavarakaupan arjessa. Lidlissä kysynnän kasvuun on vastattu laajentamalla teematuotteiden valikoimaa. Yksittäisen viikonlopun sijaan halloweenista on muodostunut koko lokakuun mittainen juhlaputki. H-hetken lähestyessä sesonkituotteita saa myymälöistä nyt myös erikoishinnoin.
Yhdysvalloista tuttu halloweenin juhlimisen perinne on asettunut viime vuosina pysyvästi osaksi suomalaista syksyä. Lidlissä sesongin vahvistuminen näkyy paitsi kasvaneina myyntilukuina, myös monipuolistuneena ostoskorina.
– Halloweenin juhlinta on lisääntynyt Suomessa vuosi vuodelta merkittävästi. Yksittäisen juhlapäivän sijaan kyse on nykyään useamman viikon mittaisesta syysteemasta: juhlia ja teemailtoja järjestetään pitkin lokakuuta. Olemme laajentaneet valikoimaamme vastataksemme asiakkaiden toiveisiin ja tehdäksemme juhlapöydän antimien kokoamisesta mahdollisimman helppoa ja edullista, sesongeista vastaava päällikkö Sini Tanskanen kertoo.
Karkki vai kepponen -kierrokset suositumpia
Makeiset pitävät perinteisesti kärkipaikkaa halloweenin tuoteryhmissä. Makeisten kysyntää on viime vuosina vauhdittanut erityisesti lasten karkki vai kepponen -kierrokset, joihin varaudutaan hyvissä ajoin. Näistä kierroksista on tullut perinne monissa lapsiperheissä pääsiäisen virpomiskierrosten tavoin.
Makeisten ohella ostoskoreihin päätyy Lidl-myymälöissä entistä monipuolisemmin erilaisia juhlatuotteita. Teemakarkkien ja illanistujaisiin valittujen suolaisten snacksien rinnalla suosiotaan ovat kasvattaneet kylmä- ja pakastealtaiden helpot, nopeasti valmistettavat sesonkiherkut. Kokonaisuuden täydentävät käyttötavarat, kuten naamiaisasut ja koristeet, joiden avulla juhlatunnelma syntyy kotiin vaivattomasti.
Sesongin tuotteita jo alennuksessa
Lidl toi halloween-tuotteet myymälöihin hyvissä ajoin lokakuussa, jotta asiakkaat ehtivät valmistautua syksyn juhliin joustavasti.
– Vaikka tuotteita ostetaan tasaisesti koko kuukauden ajan, selkeä myyntihuippu ajoittuu perinteisesti meillä loppukuuhun ja pyhäinpäivän alusviikolle, jolloin valtaosa illanistujaisista ja juhlista järjestetään. Laajalla sesongin valikoimalla ja edullisilla hinnoilla varmistamme, että niin lasten karkkikierrokset kuin aikuisten rennot halloween-teemaiset illanvietot onnistuvat vaivattomasti, Tanskanen toteaa.
Viime hetken juhlavalmisteluja tekeville on luvassa myös erinomaisia löytöjä: useita halloween-teemaisia herkkuja ja sesongin käyttötavaroita myydään myymälöissä nyt tuntuvin alehinnoin.
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Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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