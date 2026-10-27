Halloween-huuma huipentuu: Juhlapöydän herkut ja asut viedään nyt käsistä

Yhdysvalloista tuttu halloweenin juhlimisen perinne on asettunut viime vuosina pysyvästi osaksi suomalaista syksyä. Lidlissä sesongin vahvistuminen näkyy paitsi kasvaneina myyntilukuina, myös monipuolistuneena ostoskorina.

– Halloweenin juhlinta on lisääntynyt Suomessa vuosi vuodelta merkittävästi. Yksittäisen juhlapäivän sijaan kyse on nykyään useamman viikon mittaisesta syysteemasta: juhlia ja teemailtoja järjestetään pitkin lokakuuta. Olemme laajentaneet valikoimaamme vastataksemme asiakkaiden toiveisiin ja tehdäksemme juhlapöydän antimien kokoamisesta mahdollisimman helppoa ja edullista, sesongeista vastaava päällikkö Sini Tanskanen kertoo.

Karkki vai kepponen -kierrokset suositumpia

Makeiset pitävät perinteisesti kärkipaikkaa halloweenin tuoteryhmissä. Makeisten kysyntää on viime vuosina vauhdittanut erityisesti lasten karkki vai kepponen -kierrokset, joihin varaudutaan hyvissä ajoin. Näistä kierroksista on tullut perinne monissa lapsiperheissä pääsiäisen virpomiskierrosten tavoin.

Makeisten ohella ostoskoreihin päätyy Lidl-myymälöissä entistä monipuolisemmin erilaisia juhlatuotteita. Teemakarkkien ja illanistujaisiin valittujen suolaisten snacksien rinnalla suosiotaan ovat kasvattaneet kylmä- ja pakastealtaiden helpot, nopeasti valmistettavat sesonkiherkut. Kokonaisuuden täydentävät käyttötavarat, kuten naamiaisasut ja koristeet, joiden avulla juhlatunnelma syntyy kotiin vaivattomasti.

Sesongin tuotteita jo alennuksessa

Lidl toi halloween-tuotteet myymälöihin hyvissä ajoin lokakuussa, jotta asiakkaat ehtivät valmistautua syksyn juhliin joustavasti.

– Vaikka tuotteita ostetaan tasaisesti koko kuukauden ajan, selkeä myyntihuippu ajoittuu perinteisesti meillä loppukuuhun ja pyhäinpäivän alusviikolle, jolloin valtaosa illanistujaisista ja juhlista järjestetään. Laajalla sesongin valikoimalla ja edullisilla hinnoilla varmistamme, että niin lasten karkkikierrokset kuin aikuisten rennot halloween-teemaiset illanvietot onnistuvat vaivattomasti, Tanskanen toteaa.

Viime hetken juhlavalmisteluja tekeville on luvassa myös erinomaisia löytöjä: useita halloween-teemaisia herkkuja ja sesongin käyttötavaroita myydään myymälöissä nyt tuntuvin alehinnoin.