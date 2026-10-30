Influenssarokotukset jatkuvat Itä-Uudellamaalla – rokotteiden toimituksissa saattaa esiintyä viiveitä
30.10.2026 10:17:38 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Influenssarokotuksissa käytettävän Influvac-rokotteen toimituksissa on valtakunnallisia viiveitä, jotka voivat vaikuttaa rokotusaikojen saatavuuteen myös Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Rokotukset kuitenkin jatkuvat, ja kansallisen rokotusohjelman kohderyhmiin kuuluvat saavat influenssarokotteen toimitusviiveistä huolimatta.
HUS Apteekin arvion mukaan Influvac-rokotteen kolmannen erän jakelu saattaa viivästyä tuotantoprosessin viiveiden vuoksi. Rokotetoimitusten viivästyminen ei tarkoita influenssarokotusten loppumista. THL:n mukaan kaikki rokotuksen kohderyhmiin kuuluvat tulevat saamaan rokotuksen, vaikka osa rokotuksista annetaan hieman suunniteltua myöhemmin.
Rokotusaikojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle puhelimitse
HUS Apteekin mukaan influenssarokotteita tulee lisää. Jos rokotteiden saatavuuteen tulee kuitenkin tilapäinen katkos, jo varattuja rokotusaikoja siirretään, mutta aikoja ei peruta.
– Jos rokotusaikaa joudutaan muuttamaan, terveysasemalta ollaan asiakkaaseen yhteydessä puhelimitse. Rokotusaikaa ei siis tarvitse itse varmistaa, sanoo Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluvastaava Jaana Pietiläinen.
THL muistuttaa, että rokotuksen ehtii ottaa marraskuussa, sillä influenssakauden huippu saavutetaan tyypillisesti vasta vuodenvaihteen jälkeen.
Kenelle maksuton influenssarokotus kuuluu?
Kansallisen rokotusohjelman maksuttomia influenssarokotuksia tarjotaan muun muassa:
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Riskiryhmään sairauden takia kuuluvat ja heidän läheisensä
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Raskaana olevat
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Alle 7-vuotiaat lapset puolen vuoden iästä alkaen
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Kaikki 65 vuotta täyttäneet
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Asepalveluksen aloittavat
Katso lisätiedot Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkopalvelussa: Kausirokotukset
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue seuraa rokotteiden saatavuutta ja tiedottaa mahdollisista muutoksista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana PietiläinenPalveluvastaavaPuh:0400860866jaana.pietilainen@itauusimaa.fi
Kuvat
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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