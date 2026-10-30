Influenssarokotukset jatkuvat Itä-Uudellamaalla – rokotteiden toimituksissa saattaa esiintyä viiveitä

30.10.2026 10:17:38 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Influenssarokotuksissa käytettävän Influvac-rokotteen toimituksissa on valtakunnallisia viiveitä, jotka voivat vaikuttaa rokotusaikojen saatavuuteen myös Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Rokotukset kuitenkin jatkuvat, ja kansallisen rokotusohjelman kohderyhmiin kuuluvat saavat influenssarokotteen toimitusviiveistä huolimatta.

Influenssarokotukset jatkuvat Itä-Uudellamaalla – rokotteiden toimituksissa saattaa esiintyä viiveitä
Influenssarokotukset jatkuvat Itä-Uudellamaalla – rokotteiden toimituksissa saattaa esiintyä viiveitä

HUS Apteekin arvion mukaan Influvac-rokotteen kolmannen erän jakelu saattaa viivästyä tuotantoprosessin viiveiden vuoksi. Rokotetoimitusten viivästyminen ei tarkoita influenssarokotusten loppumista. THL:n mukaan kaikki rokotuksen kohderyhmiin kuuluvat tulevat saamaan rokotuksen, vaikka osa rokotuksista annetaan hieman suunniteltua myöhemmin.  

Rokotusaikojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle puhelimitse 

HUS Apteekin mukaan influenssarokotteita tulee lisää. Jos rokotteiden saatavuuteen tulee kuitenkin tilapäinen katkos, jo varattuja rokotusaikoja siirretään, mutta aikoja ei peruta. 

– Jos rokotusaikaa joudutaan muuttamaan, terveysasemalta ollaan asiakkaaseen yhteydessä puhelimitse. Rokotusaikaa ei siis tarvitse itse varmistaa, sanoo Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluvastaava Jaana Pietiläinen. 

THL muistuttaa, että rokotuksen ehtii ottaa marraskuussa, sillä influenssakauden huippu saavutetaan tyypillisesti vasta vuodenvaihteen jälkeen. 

Kenelle maksuton influenssarokotus kuuluu? 

Kansallisen rokotusohjelman maksuttomia influenssarokotuksia tarjotaan muun muassa: 

  • Riskiryhmään sairauden takia kuuluvat ja heidän läheisensä   

  • Raskaana olevat   

  • Alle 7-vuotiaat lapset puolen vuoden iästä alkaen   

  • Kaikki 65 vuotta täyttäneet   

  • Asepalveluksen aloittavat 

Katso lisätiedot Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkopalvelussa: Kausirokotukset 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue seuraa rokotteiden saatavuutta ja tiedottaa mahdollisista muutoksista. 

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Yhteyshenkilöt

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Influenssarokotukset jatkuvat Itä-Uudellamaalla – rokotteiden toimituksissa saattaa esiintyä viiveitä
Influenssarokotukset jatkuvat Itä-Uudellamaalla – rokotteiden toimituksissa saattaa esiintyä viiveitä
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

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Influensavaccinationer fortsätter i Östra Nyland – det kan förekomma förseningar i leveranser av vaccin30.10.2026 10:20:11 EET | Pressmeddelande

Det förekommer riksomfattande förseningar i leveranser av vaccinet Influvac, som används vid influensavaccineringar, vilket kan påverka tillgången på vaccinationstider även i Östra Nylands välfärdsområde. Vaccinationer fortsätter dock och de som hör till målgrupperna för det nationella vaccinationsprogrammet får sitt influensavaccin trots leveransförseningarna.

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