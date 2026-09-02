Juvalla parannetaan sähköverkkoa – Mullilan–Teittilän alueelle rakennetaan 21 kilometriä maakaapelia
4.11.2026 08:21:36 EET | Järvi-Suomen Energia | Tiedote
Järvi-Suomen Energia uudistaa sähköverkkoa Juvan Kankaankylässä. Hankkeessa rakennetaan 21 kilometriä maakaapelia ja puretaan saman verran vanhaa verkkoa. Investointi parantaa sähkön toimitusvarmuutta 101 käyttöpaikalla, joista 30 on loma-ajan asuntoja.
Juvalla, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu valmiiksi jo aiempina vuosina. Nyt työt keskittyvät haja-asutusalueille sähköä syöttäviin keskijänniterunkoverkkoihin. Verkkoa maakaapeloidaan ja metsiä halkoneita ilmajohtolinjoja siirretään teiden varsille.
Kankaankylän työmaa sijaitsee pääosin Kankaisentien varrella. Töitä tehdään myös Kettulantien alueella. Työmaa alkaa Kankaisentien ja Koikkalantien risteyksen luota ja etenee Kankaisentietä pitkin.
Kaivutyöt alueella ovat jo käynnistyneet. Hankkeessa kaivetaan yhteensä 18 kilometriä, rakennetaan 21 kilometriä pien- ja keskijännitemaakaapelia sekä asennetaan 4 muuntamoa. Uutta ilmajohtoa ei rakenneta. Urakan arvo on noin 680 000 euroa.
”Maakaapeloinnilla saadaan sähköverkko suojaan myrskyiltä ja puiden aiheuttamilta vioilta. Tavoitteena on, että sähkö kulkee luotettavasti niin vakituisiin koteihin kuin alueen vapaa-ajan asunnoillekin” Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Henri Savander sanoo.
Verkonrakennustyöt valmistuvat syksyllä 2027. Vanhan verkon purku- ja viimeistelytyöt saatetaan loppuun toukokuuhun 2028 mennessä. Työmaan urakoitsijana toimii ESE-Tekniikka Oy.
Työmaa vaikuttaa paikalliseen liikenteeseen
Kaivutyöt voivat hidastaa liikennettä Kankaisentiellä ja Kettulantiellä. Työmaa-alueella liikkuvien on hyvä noudattaa opasteita ja varata kulkemiseen tavallista enemmän aikaa. Järvi-Suomen Energia ja työmaan urakoitsija pyrkivät pitämään paikalliset haitat mahdollisimman vähäisinä.
Toimitusvarmuutta rakennetaan taloudellisesti ja turvallisesti
Sähköverkon rakentaminen vaihtelevissa maasto-olosuhteissa on haastavaa. Haja-asutusalueilla verkkoa rakennetaan tarkkaan harkiten ja eri tekniikoita hyödyntäen.
Yhtiö investoi vuoden 2027 aikana sähköverkkoon noin 40 miljoonaa euroa. Uutta toimitusvarmempaa sähköverkkoa rakennetaan noin 560 kilometriä. Investoinnit kohdistuvat vuonna 2027 haja-asutusalueiden lisäksi suurjänniteverkkoihin ja sähköasemiin.
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Yhteyshenkilöt
Henri SavanderprojektipäällikköJärvi-Suomen EnergiaPuh:0102104319henri.savander@sssoy.fi
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Lisätietoja julkaisijasta
Järvi-Suomen Energia on Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva jakeluverkkoyhtiö, jonka ammattilaiset huolehtivat noin 28 500 kilometrin mittaisesta sähköverkosta ja sähköenergian jakelusta yli 100 000 taloudelle. Rakennamme perustaa Järvi-Suomen tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa säävarma ja älykäs sähköverkko mahdollistaa uudet digitaaliset palvelut, vihreän murroksen ja kuluttajien kasvavan roolin energiantuottajana. Liikevaihtomme on noin 140 miljoonaa ja työntekijöitä meillä on noin 20.
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