Juvalla parannetaan sähköverkkoa – Mullilan–Teittilän alueelle rakennetaan 21 kilometriä maakaapelia

Juvalla, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu valmiiksi jo aiempina vuosina. Nyt työt keskittyvät haja-asutusalueille sähköä syöttäviin keskijänniterunkoverkkoihin. Verkkoa maakaapeloidaan ja metsiä halkoneita ilmajohtolinjoja siirretään teiden varsille.

Kankaankylän työmaa sijaitsee pääosin Kankaisentien varrella. Töitä tehdään myös Kettulantien alueella. Työmaa alkaa Kankaisentien ja Koikkalantien risteyksen luota ja etenee Kankaisentietä pitkin.

Kaivutyöt alueella ovat jo käynnistyneet. Hankkeessa kaivetaan yhteensä 18 kilometriä, rakennetaan 21 kilometriä pien- ja keskijännitemaakaapelia sekä asennetaan 4 muuntamoa. Uutta ilmajohtoa ei rakenneta. Urakan arvo on noin 680 000 euroa.

”Maakaapeloinnilla saadaan sähköverkko suojaan myrskyiltä ja puiden aiheuttamilta vioilta. Tavoitteena on, että sähkö kulkee luotettavasti niin vakituisiin koteihin kuin alueen vapaa-ajan asunnoillekin” Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Henri Savander sanoo.

Verkonrakennustyöt valmistuvat syksyllä 2027. Vanhan verkon purku- ja viimeistelytyöt saatetaan loppuun toukokuuhun 2028 mennessä. Työmaan urakoitsijana toimii ESE-Tekniikka Oy.

Työmaa vaikuttaa paikalliseen liikenteeseen

Kaivutyöt voivat hidastaa liikennettä Kankaisentiellä ja Kettulantiellä. Työmaa-alueella liikkuvien on hyvä noudattaa opasteita ja varata kulkemiseen tavallista enemmän aikaa. Järvi-Suomen Energia ja työmaan urakoitsija pyrkivät pitämään paikalliset haitat mahdollisimman vähäisinä.

Toimitusvarmuutta rakennetaan taloudellisesti ja turvallisesti

Sähköverkon rakentaminen vaihtelevissa maasto-olosuhteissa on haastavaa. Haja-asutusalueilla verkkoa rakennetaan tarkkaan harkiten ja eri tekniikoita hyödyntäen.

Yhtiö investoi vuoden 2027 aikana sähköverkkoon noin 40 miljoonaa euroa. Uutta toimitusvarmempaa sähköverkkoa rakennetaan noin 560 kilometriä. Investoinnit kohdistuvat vuonna 2027 haja-asutusalueiden lisäksi suurjänniteverkkoihin ja sähköasemiin.