Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 3.11.2026
29.10.2026 17:05:22 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee tiistaina 3. marraskuuta Helsingin ehkäisevän päihdetyön toimenpidesuunnitelmaa vuosille 2026–2029. Lisäksi lautakunta antaa lausunnon neurokirjon lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämisestä Itä-Helsingissä ja käsittelee kaksi nuorten tekemää liikunta-aloitetta. Lautakunnalle esitetään myös Lotta Vaulo-Grönqvistin valitsemista alueellisten taide- ja kulttuuripalveluiden palvelun päälliköksi.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
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