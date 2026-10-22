Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 3.11.2026

29.10.2026 17:05:22 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee tiistaina 3. marraskuuta Helsingin ehkäisevän päihdetyön toimenpidesuunnitelmaa vuosille 2026–2029. Lisäksi lautakunta antaa lausunnon neurokirjon lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämisestä Itä-Helsingissä ja käsittelee kaksi nuorten tekemää liikunta-aloitetta. Lautakunnalle esitetään myös Lotta Vaulo-Grönqvistin valitsemista alueellisten taide- ja kulttuuripalveluiden palvelun päälliköksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).

Avainsanat

lautakuntaKulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaPaavo Arhinmäki

Yhteyshenkilöt

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

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Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli kokouksessaan 20. lokakuuta muun muassa Malmin uuden skeitti- ja harrastushallin tarveselvitystä sekä perhelipun kokeilemista kaupungin uimahalleissa vuonna 2027. Malmille suunniteltu halli tuo lisää harrastusmahdollisuuksia erityisesti lapsille ja nuorille. Uimahallien perhelippukokeilulla puolestaan halutaan tehdä perheiden yhteisistä uintikäynneistä edullisempia ja kannustaa perheitä liikkumaan yhdessä. Ehkäisevän päihdetyön toimenpidesuunnitelma 2026-2029 jäi pöydälle.

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