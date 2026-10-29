Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
29.10.2026 19:02:33 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 29.10.2026 päivän tehtävistä.
Jyväskylässä klo: 8:04 rakennuspalo pieni. Kohteessa automaattisen paloilmoittimen- ja sammutuslaitteiston testaukset käynnissä, ei paloa.
Jyväskylässä klo: 9:58 rakennuspalo pieni. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa.
Jyväskylässä klo: 12:44 rakennuspalo pieni. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa.
Jyväskylässä klo: 15:09 öljyvahinko. Kohteessa henkilöautosta valunut öljyä parkkipaikalle.
Keuruulla klo: 15:48 pieni liikenneonnettomuus. Henkilöauto törmäsi hirveen Mäntäntiellä. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Jämsässä klo: 16:06 pieni rakennuspalo. Kohteessa vikaantunut loisteputkivalaisin aiheutti sähkönkäryä sisälle, ei paloa.
Jyväskylässä klo: 17:41 pieni rakennuspalo. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Nuorten huumekuolemia tapahtui Keski-Suomessa vuonna 2025 enemmän kuin koskaan – hyvinvointialueen hankkeet kehittävät keinoja kuolemien ehkäisyyn29.10.2026 15:53:49 EET | Tiedote
Keski-Suomessa nuorten huumekuolemat lisääntyivät vuonna 2025 ennätystasolle – 10 alle 25-vuotiasta menehtyi. Hyvinvointialue vastaa kehitykseen Kohtaavat polut ja Uusi polku -hankkeilla, jotka jalkautuvat nuorten pariin, kouluttavat ammattilaisia ja vahvistavat varhaista tukea. Tavoitteena on ehkäistä ennenaikaisia kuolemia ja varmistaa, ettei kukaan nuori jää yksin.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.10.2026 07:06:33 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12 tunnin tehtävistä Jyväskylä, pieni rakennuspalo klo 21:20 Ei paloa. Jämsä, pieni tieliikenneonnettomuus klo 23:30 Rekan perävaunun takakulma osui pakettiauton takakulmaan kantatiellä 56. Henkilövahinkoja ei sattunut. Pelastuslaitos tarkasti tilanteen ja siivosi tien. Kyyjärvi, pieni tieliikenneonnettomuus klo 00:34 Henkilöauto ajautui kaiteeseen Kokkolantiellä. Paikanpäältä ei tavattu ketään osallista. Liikennettä ohjattiin noin tunnin ajan kohteessa ja auto siirrettiin pois ajoradalta.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.10.2026 19:26:20 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12 tunnin ajan tehtävistä Jyväskylä, öljyvahinko klo 8:48 Autosta valui noin 10l dieseliä Nelostielle Tourulan kohdalla. Pelastuslaitos siivosi öljyn pois ja ohjasi liikennettä hinausauton saapumiseen saakka. Jyväskylä, pieni rakennuspalo klo 14:23 Palovaroitin hälytti asunnossa. Ei paloa. Jyväskylä, pieni rakennuspalo klo 15:13 Grillissä ollut rasva syttyi palamaan rivitalon terassilla. Ilmoittaja sammutti grillin alkusammuttimella ja pelastuslaitos varmisti, ettei palo levinnyt rakennukseen. Muurame, vahingontorjuntatehtävä klo 16:20 Kaksihaaraisen puun toinen haara ilmoituksen mukaan vaarassa kaatua. Pelastuslaitos eristi puun ympäristön nauhalla. Puu ei aiheuta vaaraa ihmisille tai rakennuksille.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskus on hoitanut yli 8 000 tehtävää ensimmäisen toimintavuotensa aikana28.10.2026 10:58:38 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ympärivuorokautinen sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskus on hoitanut ensimmäisen toimintavuotensa aikana yli 8 000 tehtävää. Niistä yli 6 500 on ollut Hätäkeskuksen välittämiä kiireettömiä tehtäviä ja noin 1 500 hyvinvointialueen ammattilaisilta ja muilta viranomaisilta tulleita tehtäviä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote27.10.2026 19:33:48 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.10.2026 Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen hälytystehtävistä edellisen 12 tunnin aikana 17:39, vahingontorjunta, Konnevesi. Ilmoituksen mukaan suurikokoinen puu oli vaarassa kaatua tielle 69 Kivisalmen kohdalla. Keski-Suomen pelastuslaitos raivasi puun yhdessä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen yksikön kanssa. Raivaustyöstä johtuen tietä 69 jouduttiin pitämään suljettuna noin 20 min. 16:22, automaattinen palohälytys, Jyväskylä. Ei paloa. Hälytys johtui otsonointilaitteen käytöstä. 16: 17, ihmisen pelastaminen, Jyväskylä. Ei tehtävää pelastuslaitokselle. 14:20, rakennuspalo pieni, Jyväskylä. Kerrostalon asuinhuoneistossa oltiin tehty remonttia, jonka johdosta palovaroitin oli hälyttänyt. Ei paloa. 11:10, öljyvahinko, Jyväskylä. Kuorma-autosta valunut n. 20 litraa dieselöljyä terminaalin asfalttikentälle. Pelastuslaitos keräsi vuotaneen dieselin pois. 08:14, tarkastustehtävä, Joutsa. Pelastuslaitokselle ei tehtävää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme