Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 27.10.2026 19:33:48 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.10.2026 Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen hälytystehtävistä edellisen 12 tunnin aikana 17:39, vahingontorjunta, Konnevesi. Ilmoituksen mukaan suurikokoinen puu oli vaarassa kaatua tielle 69 Kivisalmen kohdalla. Keski-Suomen pelastuslaitos raivasi puun yhdessä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen yksikön kanssa. Raivaustyöstä johtuen tietä 69 jouduttiin pitämään suljettuna noin 20 min. 16:22, automaattinen palohälytys, Jyväskylä. Ei paloa. Hälytys johtui otsonointilaitteen käytöstä. 16: 17, ihmisen pelastaminen, Jyväskylä. Ei tehtävää pelastuslaitokselle. 14:20, rakennuspalo pieni, Jyväskylä. Kerrostalon asuinhuoneistossa oltiin tehty remonttia, jonka johdosta palovaroitin oli hälyttänyt. Ei paloa. 11:10, öljyvahinko, Jyväskylä. Kuorma-autosta valunut n. 20 litraa dieselöljyä terminaalin asfalttikentälle. Pelastuslaitos keräsi vuotaneen dieselin pois. 08:14, tarkastustehtävä, Joutsa. Pelastuslaitokselle ei tehtävää.