Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 29.10.2026 19:02:33 EET | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 29.10.2026 päivän tehtävistä. Jyväskylässä klo: 8:04 rakennuspalo pieni. Kohteessa automaattisen paloilmoittimen- ja sammutuslaitteiston testaukset käynnissä, ei paloa. Jyväskylässä klo: 9:58 rakennuspalo pieni. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa. Jyväskylässä klo: 12:44 rakennuspalo pieni. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa. Jyväskylässä klo: 15:09 öljyvahinko. Kohteessa henkilöautosta valunut öljyä parkkipaikalle. Keuruulla klo: 15:48 pieni liikenneonnettomuus. Henkilöauto törmäsi hirveen Mäntäntiellä. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Jämsässä klo: 16:06 pieni rakennuspalo. Kohteessa vikaantunut loisteputkivalaisin aiheutti sähkönkäryä sisälle, ei paloa. Jyväskylässä klo: 17:41 pieni rakennuspalo. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa