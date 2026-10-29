Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
30.10.2026 07:13:24 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 29.10-30.10.2026 illan ja yön tehtävistä
Jyväskylässä klo: 21:12 rakennuspalo keskisuuri. Yhdessä kerrostalon huoneistossa ruoanlaiton yhteydessä rasvat kärähtäneet ja savua kulkeutunut toiseen asuntoon ilmanvaihdon kautta. Huoneistot tuuletettu, ei paloa. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Hälytyksen sai kuusi pelastuslaitoksen yksikköä.
Laukaassa Nelostiellä klo: 22:45 pieni tieliikenneonnettomuus. Henkilöauto ajautunut ulos tieltä, tapahtumapaikalta ei tavoitettu henkilöitä.
Jämsässä Jämsänkoskentiellä klo: 6:56 pieni tieliikenneonnettomuus. Henkilöauto ajautunut ulos tieltä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.10.2026 21:58:59 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.10.2026 Rakennuspalo; keskisuuri, Kauppakatu, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän kauppakadulle klo: 21:12. Yhdessä kerrostalon huoneistossa ruoanlaiton yhteydessä rasvat kärähtäneet ja savua kulkeutunut toiseen asuntoon ilmanvaihdon kautta. Huoneistot tuuletettu, ei paloa. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Hälytyksen sai kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.10.2026 19:02:33 EET | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 29.10.2026 päivän tehtävistä. Jyväskylässä klo: 8:04 rakennuspalo pieni. Kohteessa automaattisen paloilmoittimen- ja sammutuslaitteiston testaukset käynnissä, ei paloa. Jyväskylässä klo: 9:58 rakennuspalo pieni. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa. Jyväskylässä klo: 12:44 rakennuspalo pieni. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa. Jyväskylässä klo: 15:09 öljyvahinko. Kohteessa henkilöautosta valunut öljyä parkkipaikalle. Keuruulla klo: 15:48 pieni liikenneonnettomuus. Henkilöauto törmäsi hirveen Mäntäntiellä. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Jämsässä klo: 16:06 pieni rakennuspalo. Kohteessa vikaantunut loisteputkivalaisin aiheutti sähkönkäryä sisälle, ei paloa. Jyväskylässä klo: 17:41 pieni rakennuspalo. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa
Nuorten huumekuolemia tapahtui Keski-Suomessa vuonna 2025 enemmän kuin koskaan – hyvinvointialueen hankkeet kehittävät keinoja kuolemien ehkäisyyn29.10.2026 15:53:49 EET | Tiedote
Keski-Suomessa nuorten huumekuolemat lisääntyivät vuonna 2025 ennätystasolle – 10 alle 25-vuotiasta menehtyi. Hyvinvointialue vastaa kehitykseen Kohtaavat polut ja Uusi polku -hankkeilla, jotka jalkautuvat nuorten pariin, kouluttavat ammattilaisia ja vahvistavat varhaista tukea. Tavoitteena on ehkäistä ennenaikaisia kuolemia ja varmistaa, ettei kukaan nuori jää yksin.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.10.2026 07:06:33 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12 tunnin tehtävistä Jyväskylä, pieni rakennuspalo klo 21:20 Ei paloa. Jämsä, pieni tieliikenneonnettomuus klo 23:30 Rekan perävaunun takakulma osui pakettiauton takakulmaan kantatiellä 56. Henkilövahinkoja ei sattunut. Pelastuslaitos tarkasti tilanteen ja siivosi tien. Kyyjärvi, pieni tieliikenneonnettomuus klo 00:34 Henkilöauto ajautui kaiteeseen Kokkolantiellä. Paikanpäältä ei tavattu ketään osallista. Liikennettä ohjattiin noin tunnin ajan kohteessa ja auto siirrettiin pois ajoradalta.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.10.2026 19:26:20 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12 tunnin ajan tehtävistä Jyväskylä, öljyvahinko klo 8:48 Autosta valui noin 10l dieseliä Nelostielle Tourulan kohdalla. Pelastuslaitos siivosi öljyn pois ja ohjasi liikennettä hinausauton saapumiseen saakka. Jyväskylä, pieni rakennuspalo klo 14:23 Palovaroitin hälytti asunnossa. Ei paloa. Jyväskylä, pieni rakennuspalo klo 15:13 Grillissä ollut rasva syttyi palamaan rivitalon terassilla. Ilmoittaja sammutti grillin alkusammuttimella ja pelastuslaitos varmisti, ettei palo levinnyt rakennukseen. Muurame, vahingontorjuntatehtävä klo 16:20 Kaksihaaraisen puun toinen haara ilmoituksen mukaan vaarassa kaatua. Pelastuslaitos eristi puun ympäristön nauhalla. Puu ei aiheuta vaaraa ihmisille tai rakennuksille.
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