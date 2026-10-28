Sohvi Kangasluoman Sitten purjehdimme pohjoiseen on tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokas 2026
3.11.2026 11:30:00 EET | Atena | Tiedote
Kiehtova tietokirja purjeveneessä asuvan pariskunnan matkasta pohjoisilla alueilla pohtii ilmastokriisin todellisuutta ja Arktiksen asemaa maailmanpolitiikan näyttämöllä. Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon valitsee tänä vuonna toimitusjohtaja Ilkka Paananen. Finlandia-palkinnot julkistetaan torstaina 26.11.2026.
Finlandia-palkintoraadin perustelut Sitten purjehdimme pohjoiseen -kirjan ehdokkuudelle:
"Huikaiseva matkakirja imaisee lukijan mukaansa arktisen alueen muutokseen. Kirjassa kulkee rinnakkain monta kertomusta: ilmastonmuutos ja arktisen alueen kehitys kansainvälisen politiikan tutkijan silmin, ja toisaalta seikkailu pohjoisen merillä, jossa pariskunta talvehtii purevassa pakkasessa. Arjen ongelmat ja ihmiskunnan tulevaisuus hioutuvat yhteen yhdessä purjeveneessä. Teos herättää lukijassa uteliaisuuden, tutustuttaa ihmisiin ja näyttää paikkoja, jonne ei muuten pääse."
Sohvi Kangasluoma: Sitten purjehdimme pohjoiseen – Merkintöjä arktisilta meriltä (Atena)
Ilmestynyt 12.3.2026
Sohvi ja Juho asuvat purjeveneessään, ja meri on heidän kotinsa. Sitten purjehdimme pohjoiseen kuvaa pariskunnan ainutlaatuista elämäntapaa ja heidän matkaansa Alaskasta Luoteisväylän kautta Grönlannin jäihin talvehtimaan. Matkallaan he kohtaavat meren ja maan asukkaita, ja näkevät läheltä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa pohjoisessa.
Henkilökohtaiseen kokemukseen ja vankkaan tietopohjaan perustuva matkakertomus avaa ympäristökriisin vaikutuksia arktisten merien elämään ja haastaa sen, kuinka ymmärrämme pohjoisen. Pariskunnan merellinen seikkailu tarjoaa syvällistä ymmärrystä ilmastokriisin todellisuudesta ja Arktiksen asemasta maailmanpolitiikan näyttämöllä. Samalla kirja pohtii ihmisen ja meren suhdetta sekä rakkauden luonnetta jään keskellä.
Sitten purjehdimme pohjoiseen on Sohvi Kangasluoman esikoisteos, ja sen maailmanlaajuiset englanninkieliset oikeudet on jo myyty brittiläiselle Firefinch-kustantamolle. Kangasluoma työskentelee tutkijatohtorina Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Hänen tutkimuksensa keskittyy pohjoisiin meriin ja niiden ympäristöllisiin, geopoliittisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kirjan kuvat on ottanut Kangasluoman puoliso, purjehtija ja valokuvaaja Juho Karhu.
Lisätietoja:
Ilmo Muuronen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Kustannusosakeyhtiö Otava
ilmo.muuronen@otava.fi 0451325317
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmo MuuronenMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0451325317ilmo.muuronen@otava.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Atena on osa Otava-konsernia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Atena
Mikko R. Ijäksen kirjan Zen ja muumit valloittaa maailmaa – käännösoikeudet myyty jo kolmeen maahan28.10.2026 09:55:42 EET | Tiedote
Keväällä julkaistu Mikko R. Ijäksen tietokirja Zen ja muumit (Atena, 2026) on herättänyt poikkeuksellista kansainvälistä kiinnostusta. Teoksen käännösoikeudet on myyty jo Japaniin, Puolaan ja Viroon.
Yhden vakoojan ratkaisu muutti koko Lähi-idän historian suunnan5.10.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Ben Macintyren uusin tietotrilleri Koodinimi Redwood kertoo kylmän sodan erikoisimman vakoojan, Vladimir Kuzitškinin tarinan. Loikatessaan länteen hänellä ei ollut aavistustakaan, miten laajamittaiset ja tuhoisat seuraukset sillä oli.
Mikko Porvali: Putinin pelikirja kirjoitettiin jo tsaarin Ohranassa18.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Kremlin näkymätön sota on ensimmäinen länsimaissa kirjoitettu kokonaisesitys Venäjän tiedusteluviranomaisten historiasta. Teos kattaa venäläisen ulkomaantiedustelun ja turvallisuuspalveluiden pitkän kaaren yli viiden vuosisadan ajalta.
Rutger Bregman haastaa autoritaariset johtajat ja luo uskoa muutokseen.11.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Bestseller-kirjailijan ajankohtainen ja toiveikas teos osoittaa, miten moraalinen kunnianhimo ja yhteinen päämäärä voivat kääntää historian suunnan.
Emerituspiispan avoin puheenvuoro urastaan ja kirkon murroskohdista25.8.2026 12:30:00 EEST | Tiedote
Emerituspiispa Samuel Salmi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon merkittävimpiä uudistajia ja hengellisiä johtajia. Elämäkerrassa Salmi kertoo, millaista vastustusta ja henkilökohtaisia seurauksia hän kohtasi ajaessaan kirkossa muutoksia sekä ottaessaan julkisesti kantaa naispappeuteen, ympäristöasioihin, kaivostoimintaan ja saamelaisten oikeuksiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme