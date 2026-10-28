Sohvi Kangasluoman Sitten purjehdimme pohjoiseen on tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokas 2026

Finlandia-palkintoraadin perustelut Sitten purjehdimme pohjoiseen -kirjan ehdokkuudelle:

"Huikaiseva matkakirja imaisee lukijan mukaansa arktisen alueen muutokseen. Kirjassa kulkee rinnakkain monta kertomusta: ilmastonmuutos ja arktisen alueen kehitys kansainvälisen politiikan tutkijan silmin, ja toisaalta seikkailu pohjoisen merillä, jossa pariskunta talvehtii purevassa pakkasessa. Arjen ongelmat ja ihmiskunnan tulevaisuus hioutuvat yhteen yhdessä purjeveneessä. Teos herättää lukijassa uteliaisuuden, tutustuttaa ihmisiin ja näyttää paikkoja, jonne ei muuten pääse."



Sohvi Kangasluoma: Sitten purjehdimme pohjoiseen – Merkintöjä arktisilta meriltä (Atena)

Ilmestynyt 12.3.2026



Sohvi ja Juho asuvat purjeveneessään, ja meri on heidän kotinsa. Sitten purjehdimme pohjoiseen kuvaa pariskunnan ainutlaatuista elämäntapaa ja heidän matkaansa Alaskasta Luoteisväylän kautta Grönlannin jäihin talvehtimaan. Matkallaan he kohtaavat meren ja maan asukkaita, ja näkevät läheltä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa pohjoisessa.

Henkilökohtaiseen kokemukseen ja vankkaan tietopohjaan perustuva matkakertomus avaa ympäristökriisin vaikutuksia arktisten merien elämään ja haastaa sen, kuinka ymmärrämme pohjoisen. Pariskunnan merellinen seikkailu tarjoaa syvällistä ymmärrystä ilmastokriisin todellisuudesta ja Arktiksen asemasta maailmanpolitiikan näyttämöllä. Samalla kirja pohtii ihmisen ja meren suhdetta sekä rakkauden luonnetta jään keskellä.

Sitten purjehdimme pohjoiseen on Sohvi Kangasluoman esikoisteos, ja sen maailmanlaajuiset englanninkieliset oikeudet on jo myyty brittiläiselle Firefinch-kustantamolle. Kangasluoma työskentelee tutkijatohtorina Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Hänen tutkimuksensa keskittyy pohjoisiin meriin ja niiden ympäristöllisiin, geopoliittisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kirjan kuvat on ottanut Kangasluoman puoliso, purjehtija ja valokuvaaja Juho Karhu.



Lisätietoja:

Ilmo Muuronen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Kustannusosakeyhtiö Otava

ilmo.muuronen@otava.fi 0451325317