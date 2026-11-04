Halkopiipunkallion laella kohoavat veistokset muistuttavat kallion sisältä purkautuvaa jähmettynyttä höyryä, kummallisia sieniä tai koralleja. Taiteilijalle on ollut tärkeää, että teos jättää tilaa katsojien omille mielikuville.

Abstrakteilta vaikuttavien veistosten lähtökohta on kuitenkin hyvin konkreettinen: muodot perustuvat Pasilan työmailta löydettyihin polyuretaanivaahtopaloihin. Rakentamisessa käytettävä polyuretaanivaahto laajenee voimakkaasti, minkä vuoksi se toimii myös vertauskuvana Pasilan kasvulle ja muutokselle.

Arkinen rakennusmateriaali on saanut teoksessa uuden, monumentaalisen mittakaavan. Suurentamisen ja materiaalin vaihdoksen myötä piilotetusta ja hylätystä tulee näkemisen arvoista.

Korkeiden, kulmikkaiden rakennusten rinnalla veistosten sisältämä raaka liike tuo kurittomuutta ympäristöön. Teos on syntynyt lukuisten työmaakäyntien ja keräilyretkien seurauksena.

”Käynneilläni Halkopiipunkallioiden viereisillä työmailla kiinnitin huomioni erityisesti pursotettuihin ja tursuviin polyuretaanivaahtopaloihin. Polyuretaania käytetään rakennusten tiivistämiseen, ja se jää yleensä piiloon. Sillä ei siis tavallisesti ole esteettistä arvoa tai merkitystä. Minua viehätti vaahtopalojen sisältämä pysäytetty liike. Siinä on jotakin raakaa ja kontrolloimatonta” –Bjarland taustoittaa.

Hylättyjen, ylenkatsottujen ja huomaamattomien materiaalien kanssa työskentely on Bjarlandille ominaista. Taiteilijana hän on kiinnostunut ihmisen jättämistä materiaalisista jäljistä ja vaikutuksista ympäristöön. Teostensa kautta Bjarland rakentaa tarkkanäköisiä havaintoja ylikulutukseen ja ympäristön hyväksikäyttöön taipuvaisesta ajastamme.

Sara Bjarland (s. 1981) on Helsingissä syntynyt ja pitkään Amsterdamissa työskennellyt taiteilija. Bjarlandin julkisen tilan teoksia löytyy mm. Belgiasta ja häneltä vuonna 2025 Helsinki Biennaalissa nähty teos Rantautuminen tulee myös pysyvästi esille Helsinkiin. Parhaillaan Bjarland työskentelee Tammisaaressa Pro Artibus -säätiön residenssissä.

Julkistustilaisuus keskiviikkona 25. marraskuuta

Still Expanding julkistetaan kaikille avoimessa tilaisuudessa Keski–Pasilassa Halkopiipunkalliolla (lähin katuosoite Höyrypolku 4 B) 25. marraskuuta klo 12. Teoksen julkistaa Helsingin kaupungin rahoitusjohtaja Pia Ojavuo. Taiteilija Sara Bjarland on läsnä tilaisuudessa.

Kaupunki rakentaa, julkinen taide lisääntyy

Helsingin noudattama taiteen prosenttiperiaate on mahdollistanut myös tämän teoksen rahoituksen. Prosenttiperiaatetta sovelletaan kahdella eri tavalla: joko varaamalla taiteelle osuus kaupungin omista rakentamisinvestoinneista, tai keräämällä alueen rakennuttajilta kerrosneliökohtainen taidemaksu. Tilaajina toimivat kaupunkiympäristön toimiala ja kaupunginkanslia. HAM toimii hankkeissa taideasiantuntijana, ja teokset liitetään osaksi Helsingin kaupungin taidekokoelmaa, jota HAM hallinnoi ja kuratoi. Prosenttiperiaatteella toteutettuja teoksia kuuluu kokoelmaan jo yli 200.



