Stara

Milloin ensilumi sataa Helsinkiin? Stara varautuu talveen, jonka luonnetta on vaikea ennustaa

5.11.2026 13:48:25 EET | Stara | Tiedote

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Helsingin perinteinen ensilumikisa on nyt avattu! Kisassa yritetään arvata päivä, jolloin Staran aura-autot lähtevät lumitöihin. Staran kisassa ensilumi ei tarkoita ensimmäisiä hiutaleita tai maahan hetkeksi jäävää räntää. Aura-autoja tarvitaan, kun sulamatonta lunta kertyy maahan viitisen senttiä.

Staran aura-auto Jätkäsaaressa. Kuva: Veikko Somerpuro
Ensilumikisassa arvuutellaan päivää, jolloin Staran aura-autot lähtevät liikkeelle. Kuva: Veikko Somerpuro

Helsingin talvet voivat poiketa toisistaan rajusti. Viime talvena kaupungin lumenvastaanottopaikoille kuljetettiin 44 593 lumikuormaa, kun edellisenä talvena määrä oli noin 96 000. Huipputalvina kuormia on kertynyt yli 300 000. Stara varautuu jälleen niin lumeen, jäähän kuin nopeasti vaihteleviin keleihin ja haastaa samalla helsinkiläiset arvaamaan, milloin aura-autoja tarvitaan ensimmäisen kerran lumitöihin tänä talvena.

Staran perinteisessä ensilumikisassa arvuutellaan päivää, jolloin Staran aura-autot lähtevät lumitöihin Kehä ykkösen eteläpuoleisille alueille, joilla Stara toimii. Oikean päivän arvanneiden kesken arvotaan vapaavalintainen suksipaketti hangilla hiihtelyyn. Kisaan voi osallistua osoitteessa https://stara.hel.fi/ensilumi.

Lumen määrä ei kerro talven haasteista

Helsingissä talvikunnossapidon kannalta olennaista on varautua sään nopeisiin vaihteluihin. Tasaisen kylmä pakkastalvi on erilainen hoidettava kuin lauha talvi, jolloin lumi vuoroin sulaa ja jäätyy uudelleen.

– Talven vaikeutta ei ratkaise pelkästään lumen määrä. Vähäluminenkin talvi voi olla työläs, jos lämpötila sahaa nollan molemmin puolin ja kadut jäätyvät toistuvasti, kaupunki-infran kunnossapidon yksikönjohtaja Pyry Pennanen sanoo.

– Meidän on varauduttava hyvin erilaisiin talviin. Runsaslumisena talvena korostuvat auraus ja lumen kuljetus, lauhempana talvena liukkaudentorjunta.

Kovien lumisateiden aikaan asuntokadut aurataan vasta pääkatujen ja joukkoliikennekatujen jälkeen. Yhä uuden lumen sataessa, syrjäisempien asuntokatujen auraus väistämättä viivästyy.

Stara hoitaa noin puolet Helsingin katu- ja viheralueista ja yksityiset urakoitsijat toisen puolen. Haastavimmat lumityöt kantakaupungin kapeilla ja täyteen pysäköidyillä kaduilla ovat Staran vastuulla.

Ensilumi ei tarkoita ensimmäisiä hiutaleita

Staran kisassa ensilumi ei tarkoita ensimmäisiä hiutaleita tai maahan hetkeksi jäävää räntää. Oikea päivä on se, jolloin kaikki Staran hoitopiirit lähtevät lumitöihin. Aurausta tarvitaan, kun sulamatonta lunta on kertynyt maahan noin viisi senttiä.

Osallistu näin:

  • Arvaa päivä 20.11.2026 mennessä.
  • Oikean päivän arvanneiden kesken arvotaan vapaavalintainen murtomaahiihtosuksipaketti.
  • Jos ensilumi sataa jo ennen vastausajan päättymistä, hyväksytään viimeistään lumisadetta edeltävänä päivänä saapuneet vastaukset.
  • Jos jätät useamman kuin yhden arvauksen, vain ensimmäinen arvaus otetaan huomioon.
  • Osallistu Staran ensilumikisaan

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Yhteyshenkilöt

yksikönjohtaja Pyry Pennanen
Stara, kaupunki-infran kunnossapito
pyry.pennanen@hel.fi, p. 040 868 0543

Kuvat

Staran aura-auto Jätkäsaaressa. Kuva: Veikko Somerpuro
Ensilumikisassa arvuutellaan päivää, jolloin Staran aura-autot lähtevät liikkeelle. Kuva: Veikko Somerpuro
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Tietoja julkaisijasta

Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos – rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Se huolehtii Helsingin siisteydestä, toimivuudesta ja vehreydestä. Staran hoidossa on 47 prosenttia Helsingin kaduista ja puistoista. Liikelaitoksessa on yli 1 200 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 238 miljoonaa euroa vuodessa. stara.hel.fi

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