Milloin ensilumi sataa Helsinkiin? Stara varautuu talveen, jonka luonnetta on vaikea ennustaa

Helsingin talvet voivat poiketa toisistaan rajusti. Viime talvena kaupungin lumenvastaanottopaikoille kuljetettiin 44 593 lumikuormaa, kun edellisenä talvena määrä oli noin 96 000. Huipputalvina kuormia on kertynyt yli 300 000. Stara varautuu jälleen niin lumeen, jäähän kuin nopeasti vaihteleviin keleihin ja haastaa samalla helsinkiläiset arvaamaan, milloin aura-autoja tarvitaan ensimmäisen kerran lumitöihin tänä talvena.

Staran perinteisessä ensilumikisassa arvuutellaan päivää, jolloin Staran aura-autot lähtevät lumitöihin Kehä ykkösen eteläpuoleisille alueille, joilla Stara toimii. Oikean päivän arvanneiden kesken arvotaan vapaavalintainen suksipaketti hangilla hiihtelyyn. Kisaan voi osallistua osoitteessa https://stara.hel.fi/ensilumi.

Lumen määrä ei kerro talven haasteista

Helsingissä talvikunnossapidon kannalta olennaista on varautua sään nopeisiin vaihteluihin. Tasaisen kylmä pakkastalvi on erilainen hoidettava kuin lauha talvi, jolloin lumi vuoroin sulaa ja jäätyy uudelleen.

– Talven vaikeutta ei ratkaise pelkästään lumen määrä. Vähäluminenkin talvi voi olla työläs, jos lämpötila sahaa nollan molemmin puolin ja kadut jäätyvät toistuvasti, kaupunki-infran kunnossapidon yksikönjohtaja Pyry Pennanen sanoo.

– Meidän on varauduttava hyvin erilaisiin talviin. Runsaslumisena talvena korostuvat auraus ja lumen kuljetus, lauhempana talvena liukkaudentorjunta.

Kovien lumisateiden aikaan asuntokadut aurataan vasta pääkatujen ja joukkoliikennekatujen jälkeen. Yhä uuden lumen sataessa, syrjäisempien asuntokatujen auraus väistämättä viivästyy.

Stara hoitaa noin puolet Helsingin katu- ja viheralueista ja yksityiset urakoitsijat toisen puolen. Haastavimmat lumityöt kantakaupungin kapeilla ja täyteen pysäköidyillä kaduilla ovat Staran vastuulla.

Ensilumi ei tarkoita ensimmäisiä hiutaleita

Staran kisassa ensilumi ei tarkoita ensimmäisiä hiutaleita tai maahan hetkeksi jäävää räntää. Oikea päivä on se, jolloin kaikki Staran hoitopiirit lähtevät lumitöihin. Aurausta tarvitaan, kun sulamatonta lunta on kertynyt maahan noin viisi senttiä.

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