Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
30.10.2026 10:42:29 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 30.10.2026
Klo 09:56:59 Rakennuspalo, Keskisuuri, Jyväskylä
Viilukujalla naapuritalon asukas ilmoitti mahdollisesta rakennuspalosta kerrostalon asunnossa. Pelastuslaitos sai tiedon, että asunnon ikkunasta tulisi savua. Pelastuslaitokselta hälytettiin tehtävälle 6 yksikköä.
Nopealla tiedustelulla selvisi, että kohteessa tehtiin remonttitöitä ja asunnon ikkunaan oli asennettu remonttipölyä varten poistoimurin letkusto. Letkustosta oli tullut remontista johtuvaa pölyä, joka aiheuttanut hälytyksen. Kohteessa ei paloa.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.10.2026 Rakennuspalo; keskisuuri, Kauppakatu, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän kauppakadulle klo: 21:12. Yhdessä kerrostalon huoneistossa ruoanlaiton yhteydessä rasvat kärähtäneet ja savua kulkeutunut toiseen asuntoon ilmanvaihdon kautta. Huoneistot tuuletettu, ei paloa. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Hälytyksen sai kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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