Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusoten aluehallitus kokoontuu 3.11.2026

30.10.2026 15:03:26 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 3.11.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaraporttia 1-8/2026, talouden toteumaa 1-9/2026 ja tilinpäätösennustetta, 2026 käyttösuunnitelman muuttamista ja taloussuunnitelman 2027-2030 valmistelutilannetta.

Kuvituskuva

Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee asiat, joista valtuusto päättää, ja varmistaa, että valtuuston päätökset toteutuvat arjessa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontuu noin joka toinen viikko.

Avainsanat

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Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

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