Kotkan akkumateriaalitehtaan työntekijät eivät voi enää odottaa
30.10.2026 15:13:53 EET | Rakennusliitto ry | Tiedote
Rakennusliitto on selvittänyt Kotkan akkumateriaalitehtaan työntekijöiden työehdoissa ilmenneitä puutteita kaikkien asiaan liittyvien tahojen kanssa kahden kuukauden ajan. Tänään perjantaina poliisi tiedotti epäilevänsä kiinalaisten työntekijöiden joutuneen työperäisen ihmiskaupan uhreiksi.
Lisäksi poliisi epäilee rikosta työntekijöiden maahantuloon liittyvissä järjestelyissä. Epäiltyinä ovat suomalainen henkilöstöpalveluyritys ja kiinalainen käyttäjäyritys. Ylen aiempi uutisointi on yhdistänyt tapaukseen suomalaisen pörssiyhtiö Eezyn sekä kiinalaisten vastuuhenkilöiden pyörittämän Jiangsu Installation (Finland) Oy:n.
Poliisin tiedotteen myötä Rakennusliitto toistaa syyskuussa esittämänsä vaatimuksen: vuokratyövoimaa välittäviltä yrityksiltä tulee poistaa oikeus hyödyntää maahantuloon liittyviä kevennettyjä menettelyjä, kuten Migrin myöntämää työnantajasertifiointia.
– Työntekijöiden oleskelulupia tulisi lähtökohtaisesti myöntää vain sellaisille yrityksille, joissa työpaikka tosiasiallisesti on. Mihin tarvitsemme maahantulossa työvoimaa välittäviä yrityksiä, jos käyttäjäyritysten toiminta ja työehdot ovat kunnossa? kysyy Rakennusliiton kansainvälisen työvoiman yksikön asiantuntija Jussi Sakari.
Kotkan akkumateriaalitehtaan merkittävimpiin epäkohtiin kuuluvat työntekijöiden palkoista tehdyt kohtuuttomat ateria- ja majoituskustannusten vähennykset. Työntekijöille oli kerrottu, että työnantaja vastaa kustannuksista.
– Työntekijöiden palkkasaatavia on vaatimuksestamme jo korjattu useiden satojen tuhansien eurojen edestä, mutta näidenkin osalta selvitys on edelleen kesken. Sen sijaan palkoista tehdyistä ateria- ja majoitusvähennyksistä on toistaiseksi palautettu vain murto-osa, Sakari sanoo.
Suomen valtion erityistehtäväyhtiö Finnish Minerals Group Oy on yhdessä pääurakoitsija China Harbourin kanssa edistänyt epäkohtien korjaamista, mutta kokonaisuus on edelleen ratkaisematta ja selvitykset ovat edenneet tuskallisen hitaasti.
Rakennusliitto vaatii, että työntekijöiden loput palkkasaatavat maksetaan ja perusteettomasti tehdyt vähennykset palautetaan viipymättä.
– Eezy ei työntekijät Suomeen tuoneena yhtiönä voi enää väistellä vastuutaan. Työntekijöille kuuluvat rahat on maksettava, Sakari toteaa.
Yhteyshenkilöt
Jussi SakariasiantuntijaPuh:040 632 9194jussi.sakari@rakennusliitto.fi
Jyrki OjanenvarapuheenjohtajaRakennusliitto ryPuh:040 530 9755jyrki.ojanen@rakennusliitto.fi
Linkit
Rakennusliitto on 65 000 rakentajan muodostama SAK:lainen ammattiliitto. Liitto pyrkii turvaamaan ja parantamaan jäsentensä työoloja ja palkkausta. Liitto solmii rakennusalojen yleissitovat työehtosopimukset.
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