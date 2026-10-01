Kauneimmat Joululaulut -vihko päivittyi – Sylvian joululaulu taas mukana

Suomen suurin yhteislaulutapahtuma Kauneimmat Joululaulut lähestyy, ja tämän vuoden lauluvihot ovat jo valmiit. Vihkon laulut on valittu yhteistyössä suomalaisten seurakuntien kanttoreiden ja kampanjan järjestäjän Suomen Lähetysseuran kanssa. Keskeinen lähtökohta on ollut perinteisten ja laajalle yleisölle tuttujen laulujen valinta.

Valittujen laulujen joukossa ovat muun muassa Varpunen jouluaamuna, Taivas sylissäni ja Sydämeeni joulun teen, jotka ovat monille olennainen osa joulun yhteislauluperinnettä. Mukaan pääsi myös Sylvian joululaulu, joka ei ollut viimevuotisessa vihossa. Palautteen perusteella laulu nostettiin takaisin tämän vuoden vihkoon.

"Kokonaisuudessa korostuvat perinne ja tunnistettavuus. Mukana on pitkään laulettuja klassikoita, harvemmin kuultuja mutta tuttuja joululauluja sekä maltillisesti uudempaa tuotantoa. Uusia lauluja on tänä vuonna mukana vain yksi kappale osana Lasten Kauneimpia Joululauluja", kertoo varainhankinnan päällikkö Hanna Kalanne Suomen Lähetysseurasta.

Lasten Kauneimpien Joululaulujen kokonaisuus on suunniteltu erikseen yhteistyössä Lastenkirkon kanssa. Uusi laulu on Sini Nikun säveltämä ja sanoittama Talli on joulun talo, jossa joulun sanoma yhdistyy lasten rakastamaan eläinaiheeseen. Lastenkirkko.fi-sivuston videot, tarinat ja tehtävät liittyvät vihkoon valittuihin lauluihin.

Kauneimmat Joululaulut on paitsi joulun ajan musiikkitapahtuma, myös yksi Suomen suurimmista hyväntekeväisyyskampanjoista. Kauneimmissa Joululauluissa kerätään lahjoituksia Suomen Lähetysseuran työhön heikoimmassa asemassa olevien lapsien ja heidän perheidensä tukemiseen lähes 20 maassa. Työllä edistetään erityisesti maailman lasten koulutusta sekä heidän oikeuksiensa toteutumista. Viime vuosina kampanjan vuosittainen keräystulos on ollut noin miljoona euroa. Vuonna 2026 kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Kauneimmat Joululaulut -vihkoon valitut laulut vuonna 2026

Klassikot

Arkihuolesi kaikki heitä

En etsi valtaa loistoa

Jouluna he kaikki ovat täällä

Jouluyö, juhlayö

Maa on niin kaunis

Sydämeeni joulun teen

Sylvian joululaulu

Taivas sylissäni

Tulkoon joulu

Varpunen jouluaamuna

Enkeli taivaan

Joulukirkkoon

Me käymme joulun viettohon

Uudemmat joululaulut

Hiutaleita maahan leijailee

Ilouutinen

Jouluyön hymni

Kauneimmat joululaulut soi

Kansainväliset joululaulut

Ensimmäinen joulu

Kuului laulu enkelten

Marian poika

Lasten Kauneimmat Joululaulut

Heinillä härkien kaukalon

Hyvän joulun toivotus

Joulupuu on rakennettu

Pienet kellot soivat

Pieni liekki

Talli on joulun talo