Suomen Lähetysseura

Kauneimmat Joululaulut -vihko päivittyi – Sylvian joululaulu taas mukana

2.11.2026 14:00:53 EET | Suomen Lähetysseura | Tiedote

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Tulevan joulun Kauneimmat Joululaulut -vihot on nyt lähetetty seurakuntiin. Lauluvalinnoissa näkyvät tutut jouluklassikot.

Ihmisiä Helsingin Vanhassa kirkossa, alttarin edessä kuoro ja iso orkesteri.
Yksi vuoden 2022 ruotsinkielisistä Kauneimmat Joululaulut -tapahtumista järjestettiin Helsingin Vanhassa kirkossa. Joanna Lindén-Montes Suomen Lähetysseura

Suomen suurin yhteislaulutapahtuma Kauneimmat Joululaulut lähestyy, ja tämän vuoden lauluvihot ovat jo valmiit. Vihkon laulut on valittu yhteistyössä suomalaisten seurakuntien kanttoreiden ja kampanjan järjestäjän Suomen Lähetysseuran kanssa. Keskeinen lähtökohta on ollut perinteisten ja laajalle yleisölle tuttujen laulujen valinta.  

Valittujen laulujen joukossa ovat muun muassa Varpunen jouluaamuna, Taivas sylissäni ja Sydämeeni joulun teen, jotka ovat monille olennainen osa joulun yhteislauluperinnettä. Mukaan pääsi myös Sylvian joululaulu, joka ei ollut viimevuotisessa vihossa. Palautteen perusteella laulu nostettiin takaisin tämän vuoden vihkoon.  

"Kokonaisuudessa korostuvat perinne ja tunnistettavuus. Mukana on pitkään laulettuja klassikoita, harvemmin kuultuja mutta tuttuja joululauluja sekä maltillisesti uudempaa tuotantoa. Uusia lauluja on tänä vuonna mukana vain yksi kappale osana Lasten Kauneimpia Joululauluja", kertoo varainhankinnan päällikkö Hanna Kalanne Suomen Lähetysseurasta. 

Lasten Kauneimpien Joululaulujen kokonaisuus on suunniteltu erikseen yhteistyössä Lastenkirkon kanssa. Uusi laulu on Sini Nikun säveltämä ja sanoittama Talli on joulun talo, jossa joulun sanoma yhdistyy lasten rakastamaan eläinaiheeseen. Lastenkirkko.fi-sivuston videot, tarinat ja tehtävät liittyvät vihkoon valittuihin lauluihin. 

Kauneimmat Joululaulut on paitsi joulun ajan musiikkitapahtuma, myös yksi Suomen suurimmista hyväntekeväisyyskampanjoista. Kauneimmissa Joululauluissa kerätään lahjoituksia Suomen Lähetysseuran työhön heikoimmassa asemassa olevien lapsien ja heidän perheidensä tukemiseen lähes 20 maassa. Työllä edistetään erityisesti maailman lasten koulutusta sekä heidän oikeuksiensa toteutumista. Viime vuosina kampanjan vuosittainen keräystulos on ollut noin miljoona euroa. Vuonna 2026 kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Alexander Stubb

Kauneimmat Joululaulut -vihkoon valitut laulut vuonna 2026 

Klassikot 

Arkihuolesi kaikki heitä 

En etsi valtaa loistoa 

Jouluna he kaikki ovat täällä 

Jouluyö, juhlayö 

Maa on niin kaunis 

Sydämeeni joulun teen 

Sylvian joululaulu 

Taivas sylissäni 

Tulkoon joulu 

Varpunen jouluaamuna 

Enkeli taivaan 

Joulukirkkoon 

Me käymme joulun viettohon 

Uudemmat joululaulut 

Hiutaleita maahan leijailee 

Ilouutinen 

Jouluyön hymni  

Kauneimmat joululaulut soi 

Kansainväliset joululaulut 

Ensimmäinen joulu 

Kuului laulu enkelten 

Marian poika 

Lasten Kauneimmat Joululaulut 

Heinillä härkien kaukalon 

Hyvän joulun toivotus 

Joulupuu on rakennettu 

Pienet kellot soivat 

Pieni liekki 

Talli on joulun talo 

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ihmisiä Helsingin Vanhassa kirkossa, alttarin edessä kuoro ja iso orkesteri.
Yksi vuoden 2022 ruotsinkielisistä Kauneimmat Joululaulut -tapahtumista järjestettiin Helsingin Vanhassa kirkossa.
Joanna Lindén-Montes Suomen Lähetysseura
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Suomen Lähetysseura on kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä. Teemme lähetystyötä, kehitysyhteistyötä ja rauhantyötä 16 maassa ja yhteistyötä lähes 30 maassa.

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