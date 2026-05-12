Eerikkilä

Talviuinnin SM-kisat tuovat yli tuhat uimaria Tammelaan

30.10.2026 16:12:00 EET | Eerikkilä | Tiedote

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Helmikuussa Eerikkilässä järjestettävien talviuinnin SM-kilpailuiden ilmoittautuminen aukeaa sunnuntaina. Tapahtumaan odotetaan yli tuhatta uimaria eri puolilta Suomea, ja kiinnostus näkyy jo nyt lähes loppuun varatuissa majoitusvarauksissa.

Talviuinnin SM-kisoihin ovat tervetulleita niin kokeneet konkarit kuin aloittelevat harrastajat. Kuva: Matti Purojärvi
Talviuinnin SM-kisoihin ovat tervetulleita niin kokeneet konkarit kuin aloittelevat harrastajat. Kuva: Matti Purojärvi

Talviuinnin SM-kisat kokoavat helmikuussa Eerikkilään niin kokeneita kilpauimareita kuin uusia harrastajia. Suomen mestaruuksista kilpaillaan rinta- ja vapaauinnissa sekä viesteissä. Harrastajille suunnatussa Norppa-sarjassa uidaan 25 metriä ilman ajanottoa ja Kuutti-sarjassa vain pulahdetaan avantoon.

Kisaviikonlopun majoitusta on varattu Eerikkilästä runsaasti jo ennen kilpailusarjoihin ilmoittautumisen avautumista. Yli tuhannen uimarin lisäksi tapahtumaan odotetaan kilpailijoiden perheitä ja muita katsojia.

Kilpailut alkavat perjantaina 5. helmikuuta 50 metrin rintauinnilla sekä Norppa- ja Kuutti-sarjoilla. Lauantaina ohjelmassa ovat naisten ja miesten 25 metrin rintauinnit sekä Norppa- ja Kuutti-sarjat. Sunnuntaina kilpaillaan 25 metrin vapaauinnissa ja viesteissä.

SM-uintien lisäksi viikonlopusta rakennetaan tapahtumaa myös yleisölle. Katsojille ja kisavieraille on tarjolla muun muassa liikunta-aktiviteetteja, lyhyitä hyvinvointiluentoja ja tapahtumatori.

Eerikkilän tapahtumapäällikkö Markus Halsti iloitsee lähestyvän tapahtuman herättämästä kiinnostuksesta.

”Talviuinnissa on jotain ainutlaatuista. Kylmä vesi ja kilpailu haastavat samalla, kun ihmisten välillä vallitsee lämmin ja kannustava yhteisöllisyys. Toivon, että myös paikalliset tulevat rohkeasti mukaan uimaan tai katsomaan ja kannustamaan.”

Talviuinnin SM-kisat 5.–7.2.2027 Eerikkilässä. Ilmoittautuminen avautuu 1.11.

Avainsanat

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Talviuinnin SM-kisoihin ovat tervetulleita niin kokeneet konkarit kuin aloittelevat harrastajat. Kuva: Matti Purojärvi
Talviuinnin SM-kisoihin ovat tervetulleita niin kokeneet konkarit kuin aloittelevat harrastajat. Kuva: Matti Purojärvi
Matti Purojärvi
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