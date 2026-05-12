Talviuinnin SM-kisat tuovat yli tuhat uimaria Tammelaan
30.10.2026 16:12:00 EET | Eerikkilä | Tiedote
Helmikuussa Eerikkilässä järjestettävien talviuinnin SM-kilpailuiden ilmoittautuminen aukeaa sunnuntaina. Tapahtumaan odotetaan yli tuhatta uimaria eri puolilta Suomea, ja kiinnostus näkyy jo nyt lähes loppuun varatuissa majoitusvarauksissa.
Talviuinnin SM-kisat kokoavat helmikuussa Eerikkilään niin kokeneita kilpauimareita kuin uusia harrastajia. Suomen mestaruuksista kilpaillaan rinta- ja vapaauinnissa sekä viesteissä. Harrastajille suunnatussa Norppa-sarjassa uidaan 25 metriä ilman ajanottoa ja Kuutti-sarjassa vain pulahdetaan avantoon.
Kisaviikonlopun majoitusta on varattu Eerikkilästä runsaasti jo ennen kilpailusarjoihin ilmoittautumisen avautumista. Yli tuhannen uimarin lisäksi tapahtumaan odotetaan kilpailijoiden perheitä ja muita katsojia.
Kilpailut alkavat perjantaina 5. helmikuuta 50 metrin rintauinnilla sekä Norppa- ja Kuutti-sarjoilla. Lauantaina ohjelmassa ovat naisten ja miesten 25 metrin rintauinnit sekä Norppa- ja Kuutti-sarjat. Sunnuntaina kilpaillaan 25 metrin vapaauinnissa ja viesteissä.
SM-uintien lisäksi viikonlopusta rakennetaan tapahtumaa myös yleisölle. Katsojille ja kisavieraille on tarjolla muun muassa liikunta-aktiviteetteja, lyhyitä hyvinvointiluentoja ja tapahtumatori.
Eerikkilän tapahtumapäällikkö Markus Halsti iloitsee lähestyvän tapahtuman herättämästä kiinnostuksesta.
”Talviuinnissa on jotain ainutlaatuista. Kylmä vesi ja kilpailu haastavat samalla, kun ihmisten välillä vallitsee lämmin ja kannustava yhteisöllisyys. Toivon, että myös paikalliset tulevat rohkeasti mukaan uimaan tai katsomaan ja kannustamaan.”
Talviuinnin SM-kisat 5.–7.2.2027 Eerikkilässä. Ilmoittautuminen avautuu 1.11.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina PennanenViestintäpäällikköEerikkiläPuh:0405743345elina.pennanen@eerikkila.fi
Markus HalstiTapahtumapäällikköPuh:050 528 5826markus.halsti@eerikkila.fi
Kuvat
Linkit
Me Eerikkilässä vaalimme Erik von Frenckellin unelmaa paikasta, jossa voi luonnon keskellä kehittyä ja levähtää kaukana maailman melusta. Tätä unelmaa olemme vaalineet niin pelaajien, valmentajien, johtajien kuin joukkueiden ja työyhteisöjen kanssa. Autamme jokaista löytämään oman ainutlaatuisen pelipaikkansa.
Eerikkilä on jalkapallon, futsalin ja salibandyn valtakunnallinen valmennuskeskus ja maajoukkueiden koti. Vastuulliset toimintatavat ohjaavat arkeamme joka päivä. Yleishyödyllisenä säätiönä ohjaamme kaikki tuotot takaisin lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun edistämiseen.
Tutustu meihin paremmin: eerikkila.fi, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok ja YouTube.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Eerikkilä
Erityislasten kouluvuosi huipentui Respect Cupissa12.5.2026 15:05:03 EEST | Uutinen
Perinteinen erityislasten jalkapalloturnaus Respect Cup pelattiin jälleen Eerikkilässä. Jo yhdeksättä kertaa järjestetyn tapahtuman tavoitteena on tarjota liikunnan ja urheilun iloa sekä rohkaista pelaajia toimimaan yhteisöllisesti ja toisiaan kunnioittaen.
Kouluvuosi huipentuu jälleen Respect Cupissa11.5.2026 14:46:30 EEST | Uutinen
Perinteinen erityislasten jalkapalloturnaus Respect Cup pelataan tiistaina 12.5. Eerikkilässä. Jo yhdeksättä kertaa järjestettävän tapahtuman tavoitteena on tarjota liikunnan ja urheilun iloa sekä rohkaista pelaajia toimimaan yhteisöllisesti ja toisiaan kunnioittaen.
Talviuinnin SM-kisat Eerikkilään31.1.2026 16:00:00 EET | Tiedote
Kilpasarjojen lisäksi tapahtuma tarjoaa matalan kynnyksen vaihtoehtoja harrastajille ja ensikertalaisille.
Käpylän Pallolle P15 SM-kultaa19.10.2025 18:19:59 EEST | Tiedote
Kai Pahlman -turnauksen nimellä kulkeva 15-vuotiaiden poikien jalkapallon SM-turnaus huipentui sunnuntaina sijoitusotteluihin Eerikkilässä. Käpylän Pallo voitti Suomen mestaruuden kaatamalla finaaliottelussa Kuopion Palloseuran luvuin 1-0.
15-vuotiaat pojat ratkovat jalkapallon Suomen mestaruuden Eerikkilässä14.10.2025 16:54:38 EEST | Tiedote
Tervetuloa seuraamaan 15-vuotiaiden poikien jalkapallon SM-lopputurnausta torstaista sunnuntaihin Eerikkilään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme