Punkia, pianoa, puhetta ja paljon muuta: näin Helsinki juhlistaa Ruotsalaisuuden viikkoa
2.11.2026 09:18:58 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Miltä Helsinki näyttää ja kuulostaa ruotsiksi? Ruotsalaisuuden viikolla 2.–8. marraskuuta kaupungissa voi tutustua suomenruotsalaiseen kulttuuriin muun muassa punk-valokuvanäyttelyssä, pianomusiikin, kirjailijakeskustelujen, kielikahviloiden, tietovisan ja koko perheen karnevaalin parissa.
Vuosittainen ruotsalaisuuden viikko liittyy ruotsalaisuuden päivään, jota vietetään 6. marraskuuta Helsingin kaupungin useissa toimipisteissä viikko on huomioitu monin tavoin.
– Helsinki on kaksikielinen kaupunki, ja ruotsi on erottamaton osa helsinkiläistä arkea. On kuitenkin hienoa, että meillä on vuosittain tapahtuma, jossa ruotsin kieli pääsee erityisesti esille. Ruotsalaisuuden viikon ohjelmatarjonta on laadukasta ja mielenkiintoista. Toivon, että se herättää uteliaisuutta kaupunkimme ruotsinkielistä kulttuuria kohtaan myös niissä, jotka eivät vielä tunne sitä kovin hyvin. Tulkaa mukaan juhlimaan! Helsingin pormestari Daniel Sazonov sanoo.
Vuotalossa Ruotsalaisuuden viikon ohjelma käynnistyy tiistaina 3. marraskuuta Du vet hur det känns ibland -tapahtumalla, jossa näyttelijä Johanna Ringbom ja muusikko Iiro Salmi tulkitsevat laulaja-lauluntekijä Olle Adolphsonin musiikkia. Keskiviikkona 4. marraskuuta esitetään kotimaiset elokuvat Vain toinen meistä ja Lapsi numero 182. Näytöksen jälkeen on luvassa keskustelu ohjaajien Niina Vuorisaran ja Camilla Roosin kanssa. Yleisö voi osallistua keskusteluun suomeksi tai ruotsiksi. Ruotsalaisuuden päivänä 6. marraskuuta ohjelmassa on monikielinen Giellavealgu-lastenooppera. Viikon päätteeksi lauantaina 7. marraskuuta Vuotalossa järjestetään Maestro & Bettina -ilta, jossa Bettina Sågbom kohtaa radio- ja tv-toimittajan, trubaduurin ja Muumipapan äänenä tunnetun Benny Törnroosin. Pianoa soittaa Henrik Wikström.
Juhla ja tietokilpailu, kirjailijavierailu ja perhekarnevaali
Viime vuonna Suvilahden Tiivistämössä ensimmäistä kertaa järjestetty nuorisojuhla saa jatkoa. Tänä vuonna juhla järjestetään Helsingin ruotsinkielisten koulujen ja kielikylpyluokkien yhdeksäsluokkalaisille. Ohjelmassa on ruotsalaisuuden päivän tietokilpailu, Skrattattack sekä nuorten artistien ja suomenruotsalaisen nousevan tähden Ella Heroldin esityksiä. Vaikka tietokilpailu on suunnattu yläkoululaisille, kaikki ovat tervetulleita osallistumaan Helsinki-kanavan kautta. Aiempaa tietämystä ei tarvita, mutta kiinnostus kotikaupunkia kohtaan on plussaa!
Keskustakirjasto Oodin kielikahvilassa voi harjoitella ruotsia 4. marraskuuta. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Förening Luckanin kanssa. Luvassa on myös kirjailijatapaamisia Maria Turtschaninoffin kanssa koululuokille (ilmoittautumiset Kultuksen kautta) ja Kjell Westön kanssa torstaina. Pienimmille järjestetään kirjakino perjantaina ja lauantaina. Perjantaina esitetään lyhytelokuva Emilia och de små tanterna ja lauantaina Emilia och lyckan. Kirjakino on tarkoitettu alle kouluikäisille. Lauantaina viikko jatkuu Familjekarneval-tapahtuman eli perhekarnevaalin merkeissä. Tapahtuman järjestävät Barnavårdsföreningen ja Helsingin keskustakirjasto Oodi. Rikhardinkadun kirjastossa on esillä Bo Carpelan 100 -näyttely kirjailijan (1926–2011) satavuotisjuhlan kunniaksi.
Annantalossa järjestetään sarjakuvatyöpaja lauantaina klo 11–14. Pistäytymistyöpajassa osallistujat pääsevät kokeilemaan sarjakuvastripin tekemistä. Talossa on samanaikaisesti Suomen suurin lastenkirjanäyttely, johon on vapaa pääsy.
Punkia, selkoruotsia ja pianomusiikkia Arbiksessa
Hakasalmen huvilassa ruotsalaisuuden viikon vierailijat voivat tutustua PUNK! 50 vuotta säpinää Helsingin kaduilla -näyttelyyn. Viikon aikana voi tutustua myös Helsingin kaupunginmuseon uuteen Helsinki-päänäyttelyyn, joka vie kävijän matkalle läpi Helsingin historian aina kivikaudesta nykypäivän kaupunkiin. Molempien näyttelyiden tekstit ovat saatavilla kokonaan myös ruotsiksi.
Professori Camilla Lindholmin Svenska för alla? -luennossa Arbiksessa maanantaina 2. marraskuuta klo 17 käsitellään selkoruotsia Suomessa ja sitä, miten kielestä voidaan tehdä ymmärrettävämpää. Luento on maksuton ja avoin kaikille. Keskiviikkona ja torstaina pianisti Olivier Wu esittää perinteisiä lauluja ja klassisia kappaleita Arbis-kahvilassa lounasaikaan klo 11.30–12.30.
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Yhteyshenkilöt
Casper AlmqvistViestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslian ulkoinen viestintä
Nina WinqvistViestintäsuunnittelijaKulttuurin ja vapaa-ajan toimialaPuh:+358 40 1936049nina.winqvist@hel.fi
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