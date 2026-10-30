Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
31.10.2026 07:40:55 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 30.10.2026 - 31.10.2026
Keski-Suomen Pelastuslaitos yhteenveto Klo. 19.00 - 7.30 tehtävistä
Pelastuslaitoksella oli rauhallinen ilta sekä yö. Pelastuslaitoksella ei ollut pelastustehtäviä tällä aikavälillä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.10.2026 19:05:48 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen tehtäväkooste 7.00-19.00 väliltä 10:56:28 Rakennuspalo, Pieni, Äänekoski Vuokramökissä palovaroitin hälyttänyt, kohteessa ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 11:08:51 Rakennuspalo, Pieni, Jyväskylä Satamakadulla kerrostalohuoneistossa hälytti palovaroitin. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 14:50:29 Tieliikenneonnettomuus, Pieni, Äänekoski Ouluntiellä sattui traktorin ja henkilöauton peräänajo tilanne. Traktorista vuoti öljyä tielle 100 metrin matkalle. Pelastuslaitos imeytti öljyn pois. Molemmissa ajoneuvoissa oli kuljettajat ja heille ei tullut onnettomuudessa vammoja. 16:07:22 Tieliikenneonnettomuus, Pieni, Jyväskylä Laukaantiellä sattui 2 henkilöauton peräänajo kolari risteysalueella. Onnettomuudessa oli osallisena yhteensä 7 henkilöä, joille ei tullut onnettomuudessa vammoja. Pelastuslaitos siirsi ajoneuvot pois tieosuudelta. 18:04:48 Liikennevälinep
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.10.2026 10:42:29 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2026 Klo 09:56:59 Rakennuspalo, Keskisuuri, Jyväskylä Viilukujalla naapuritalon asukas ilmoitti mahdollisesta rakennuspalosta kerrostalon asunnossa. Pelastuslaitos sai tiedon, että asunnon ikkunasta tulisi savua. Pelastuslaitokselta hälytettiin tehtävälle 6 yksikköä. Nopealla tiedustelulla selvisi, että kohteessa tehtiin remonttitöitä ja asunnon ikkunaan oli asennettu remonttipölyä varten poistoimurin letkusto. Letkustosta oli tullut remontista johtuvaa pölyä, joka aiheuttanut hälytyksen. Kohteessa ei paloa.
Perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelee 2.11. alkaen aikuissosiaalityön palveluita tarvitsevia koko Keski-Suomessa30.10.2026 09:35:17 EET | Tiedote
Aikuissosiaalityön uudet asiakkaat ottavat 2.11. alkaen koko Keski-Suomessa yhteyttä perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaukseen ja neuvontaan puhelimitse tai digipalveluissa. Vanhat alueelliset puhelinnumerot poistuvat käytöstä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.10.2026 07:13:24 EET | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 29.10-30.10.2026 illan ja yön tehtävistä Jyväskylässä klo: 21:12 rakennuspalo keskisuuri. Yhdessä kerrostalon huoneistossa ruoanlaiton yhteydessä rasvat kärähtäneet ja savua kulkeutunut toiseen asuntoon ilmanvaihdon kautta. Huoneistot tuuletettu, ei paloa. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Hälytyksen sai kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Laukaassa Nelostiellä klo: 22:45 pieni tieliikenneonnettomuus. Henkilöauto ajautunut ulos tieltä, tapahtumapaikalta ei tavoitettu henkilöitä. Jämsässä Jämsänkoskentiellä klo: 6:56 pieni tieliikenneonnettomuus. Henkilöauto ajautunut ulos tieltä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.10.2026 21:58:59 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.10.2026 Rakennuspalo; keskisuuri, Kauppakatu, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän kauppakadulle klo: 21:12. Yhdessä kerrostalon huoneistossa ruoanlaiton yhteydessä rasvat kärähtäneet ja savua kulkeutunut toiseen asuntoon ilmanvaihdon kautta. Huoneistot tuuletettu, ei paloa. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Hälytyksen sai kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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