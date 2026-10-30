Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 30.10.2026 19:05:48 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen tehtäväkooste 7.00-19.00 väliltä 10:56:28 Rakennuspalo, Pieni, Äänekoski Vuokramökissä palovaroitin hälyttänyt, kohteessa ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 11:08:51 Rakennuspalo, Pieni, Jyväskylä Satamakadulla kerrostalohuoneistossa hälytti palovaroitin. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 14:50:29 Tieliikenneonnettomuus, Pieni, Äänekoski Ouluntiellä sattui traktorin ja henkilöauton peräänajo tilanne. Traktorista vuoti öljyä tielle 100 metrin matkalle. Pelastuslaitos imeytti öljyn pois. Molemmissa ajoneuvoissa oli kuljettajat ja heille ei tullut onnettomuudessa vammoja. 16:07:22 Tieliikenneonnettomuus, Pieni, Jyväskylä Laukaantiellä sattui 2 henkilöauton peräänajo kolari risteysalueella. Onnettomuudessa oli osallisena yhteensä 7 henkilöä, joille ei tullut onnettomuudessa vammoja. Pelastuslaitos siirsi ajoneuvot pois tieosuudelta. 18:04:48 Liikennevälinep