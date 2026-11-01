Mediatiedote Keski-Suomen pelastuslaitos 31.10.2026 18:57:44 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta. Klo 12:51 savuhavainto, Laukaa Neljä lasta oli nähnyt savua soramontulla. Pelastuslaitoksen yksikkö kävi paikan päällä tiedustelemassa jalkaisin ja dronella, mutta savun lähdettä ei löytynyt. Klo 13:58 tarkastustehtävä, Jyväskylä Palovaroitin soi asunnossa, asukasta ei saatu kiinni. Ei paloa. Klo 15:21 pieni maastopalo, Jämsä Maanomistaja oli polttanut risuja, ei paloa. Klo 16:29 pieni rakennuspalo, Hankasalmi Turvajärjestelmän kautta tuli häkähälytys, omistajaa ei tavoitettu aluksi. Omistaja tavoitettiin kotoa ja ensihoito tarkasti hänet.