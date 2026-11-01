Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
2.11.2026 06:55:37 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste viimeisen 12 tunnin ajan tehtävistä
Laukaa, pieni rakennuspalo klo 20:26
Liedellä kärysi muovia asunnossa. Varsinaista paloa ei ehtinyt syttymään. Pelastuslaitos tuuletti asunnon.
Jyväskylä, automaattinen palohälytys klo 23:17
Ei paloa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.11.2026 18:55:23 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12 tunnin ajan tehtävistä Kannonkoski, pieni rakennuspalo klo 13:33 Palovaroitin hälytti tuntemattomasta syystä vapaa-ajan asunnossa. Ei paloa. Petäjävesi, öljyvahinko klo 14:57 Autosta valui asfaltille muutama litra voimansiirtoöljyä. Pelastuslaitos siivosi öljyn pois.
Keski-Suomen pelastuslaitoksen mediatiedote1.11.2026 06:54:39 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitoksen mediatiedote Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta. Klo 21:13, rakennuspalo pieni, Äänekoski Useampi ohikulkija havaitsi pellon reunassa palavan pihasaunan. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle pihasauna oli täyden palon vaiheessa. Ei henkilövahinkoja, pihasauna tuhoutui palossa. Klo 00:23, öljyvahinko pieni, Äänekoski Tielle oli laitettu tiiliskivi, jonka päältä henkilöauto oli ajanut. Tiiliskivi oli rikkonut öljypohjan ja öljyä oli valunut tielle. Pelastuslaitos siivosi öljyn. Klo 04:17, automaattinen palohälytys, Jyväskylä Ei paloa.
Mediatiedote Keski-Suomen pelastuslaitos31.10.2026 18:57:44 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta. Klo 12:51 savuhavainto, Laukaa Neljä lasta oli nähnyt savua soramontulla. Pelastuslaitoksen yksikkö kävi paikan päällä tiedustelemassa jalkaisin ja dronella, mutta savun lähdettä ei löytynyt. Klo 13:58 tarkastustehtävä, Jyväskylä Palovaroitin soi asunnossa, asukasta ei saatu kiinni. Ei paloa. Klo 15:21 pieni maastopalo, Jämsä Maanomistaja oli polttanut risuja, ei paloa. Klo 16:29 pieni rakennuspalo, Hankasalmi Turvajärjestelmän kautta tuli häkähälytys, omistajaa ei tavoitettu aluksi. Omistaja tavoitettiin kotoa ja ensihoito tarkasti hänet.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote31.10.2026 07:40:55 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2026 - 31.10.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitos yhteenveto Klo. 19.00 - 7.30 tehtävistä Pelastuslaitoksella oli rauhallinen ilta sekä yö. Pelastuslaitoksella ei ollut pelastustehtäviä tällä aikavälillä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.10.2026 19:05:48 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen tehtäväkooste 7.00-19.00 väliltä 10:56:28 Rakennuspalo, Pieni, Äänekoski Vuokramökissä palovaroitin hälyttänyt, kohteessa ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 11:08:51 Rakennuspalo, Pieni, Jyväskylä Satamakadulla kerrostalohuoneistossa hälytti palovaroitin. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 14:50:29 Tieliikenneonnettomuus, Pieni, Äänekoski Ouluntiellä sattui traktorin ja henkilöauton peräänajo tilanne. Traktorista vuoti öljyä tielle 100 metrin matkalle. Pelastuslaitos imeytti öljyn pois. Molemmissa ajoneuvoissa oli kuljettajat ja heille ei tullut onnettomuudessa vammoja. 16:07:22 Tieliikenneonnettomuus, Pieni, Jyväskylä Laukaantiellä sattui 2 henkilöauton peräänajo kolari risteysalueella. Onnettomuudessa oli osallisena yhteensä 7 henkilöä, joille ei tullut onnettomuudessa vammoja. Pelastuslaitos siirsi ajoneuvot pois tieosuudelta. 18:04:48 Liikennevälinep
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