Varha sai VM:ltä lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoden 2027 loppuun

Uudet hoitomuodot tuovat toivoa uniapneapotilaille 2.11.2026 08:15:00 EET | Tiedote

Uniapnean hoito ei tarkoita kaikille samaa hoitoa. CPAP-laitteen rinnalla käytössä on muun muassa uniapneakiskoja, asentohoitoa ja elintapahoitoa, ja osalle potilaista voidaan harkita kirurgista hoitoa. Tyksissä tehdään tutkimusta ja kehitetään hoitokäytäntöjä, joiden avulla uniapnean hoito on entistä kokonaisvaltaisempaa.