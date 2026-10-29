HSL:n lähimaksussa on nyt käytössä hintakatto
2.11.2026 11:32:00 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
Lähimaksulla ostettavissa aikuisten kertalipuissa on 2. marraskuuta alkaen käytössä hintakatto. Kun ostat lippusi samalla maksuvälineellä, maksat 24 tunnin aikana enintään matkoihisi sopivan vuorokausilipun hinnan. Hintakatto toimii automaattisesti, joten sinun ei tarvitse etukäteen arvioida, kuinka monta matkaa teet tai olisiko vuorokausilippu kertalippuja edullisempi.
Hintakaton 24 tunnin jakso alkaa ensimmäisestä lähimaksulla ostetusta lipusta ja määräytyy sen mukaan, millä vyöhykkeillä matkustat jakson aikana. Jos teet esimerkiksi muut matkasi AB-vyöhykkeillä mutta yhden matkan C-vyöhykkeelle, hintakatoksi muodostuu ABC-vuorokausilipun hinta. Sinun ei siis tarvitse tietää etukäteen, kuinka paljon tai millä vyöhykkeillä matkustat 24 tunnin aikana.
Lippu ostetaan edelleen ennen jokaista matkaa
Lähimaksulla matkustaminen jatkuu muuten tuttuun tapaan. Osta lippu lukijalaitteelta ennen jokaista matkaa myös silloin, kun hintakatto on jo täyttynyt. Hintakaton ylittävistä siihen kuuluvista lipuista ei veloiteta, mutta matkalle muodostuu silti voimassa oleva lippu.
Jotta ostamasi liput kerryttävät samaa hintakattoa, käytä samaa maksuvälinettä koko 24 tunnin ajan. Fyysinen maksukortti ja samaan korttiin liitetty mobiilimaksutapa, kuten puhelin tai älykello, ovat eri maksuvälineitä, joten niillä tehdyt ostot kerryttävät eri hintakattoja.
Hintakatto on henkilökohtainen. Jos ostat samalla kertaa liput esimerkiksi itsellesi ja kavereillesi, vain yksi lipuista kerryttää hintakattoa.
Kun hintakatto on täyttymässä, lipusta veloitetaan vain hintakattoon puuttuva summa. Yksittäinen veloitus voi siksi olla tavallista kertalipun hintaa pienempi. Kun hintakatto on täyttynyt, seuraavan siihen kuuluvan lipun veloitus voi olla 0 euroa, mutta lippu muodostuu edelleen normaalisti.
Hintakatto koskee lähimaksulla ostettuja aikuisten kertalippuja. Se ei koske HSL-sovelluksessa tai HSL-kortilla ostettuja lippuja.
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Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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