HSL:n lähimaksussa on nyt käytössä hintakatto

Hintakaton 24 tunnin jakso alkaa ensimmäisestä lähimaksulla ostetusta lipusta ja määräytyy sen mukaan, millä vyöhykkeillä matkustat jakson aikana. Jos teet esimerkiksi muut matkasi AB-vyöhykkeillä mutta yhden matkan C-vyöhykkeelle, hintakatoksi muodostuu ABC-vuorokausilipun hinta. Sinun ei siis tarvitse tietää etukäteen, kuinka paljon tai millä vyöhykkeillä matkustat 24 tunnin aikana.

Lippu ostetaan edelleen ennen jokaista matkaa

Lähimaksulla matkustaminen jatkuu muuten tuttuun tapaan. Osta lippu lukijalaitteelta ennen jokaista matkaa myös silloin, kun hintakatto on jo täyttynyt. Hintakaton ylittävistä siihen kuuluvista lipuista ei veloiteta, mutta matkalle muodostuu silti voimassa oleva lippu.

Jotta ostamasi liput kerryttävät samaa hintakattoa, käytä samaa maksuvälinettä koko 24 tunnin ajan. Fyysinen maksukortti ja samaan korttiin liitetty mobiilimaksutapa, kuten puhelin tai älykello, ovat eri maksuvälineitä, joten niillä tehdyt ostot kerryttävät eri hintakattoja.

Hintakatto on henkilökohtainen. Jos ostat samalla kertaa liput esimerkiksi itsellesi ja kavereillesi, vain yksi lipuista kerryttää hintakattoa.

Kun hintakatto on täyttymässä, lipusta veloitetaan vain hintakattoon puuttuva summa. Yksittäinen veloitus voi siksi olla tavallista kertalipun hintaa pienempi. Kun hintakatto on täyttynyt, seuraavan siihen kuuluvan lipun veloitus voi olla 0 euroa, mutta lippu muodostuu edelleen normaalisti.

Hintakatto koskee lähimaksulla ostettuja aikuisten kertalippuja. Se ei koske HSL-sovelluksessa tai HSL-kortilla ostettuja lippuja.