Ruskeasuon ja Oulunkylän liikuntapuistojen pysäköintialueet maksullisiksi marraskuussa 2026

Ruskeasuon ja Oulunkylän liikuntapuistojen pysäköintipalvelut kilpailutettiin kesällä 2026 ja maksullinen pysäköinti otetaan käyttöön 17.11.2026 alkaen. Alueiden opasteet päivitetään käyttöönoton yhteydessä.

”Liikuntapaikkojen ylläpitokustannukset ovat kasvaneet. Pysäköintimaksuista saatavilla tuotoilla voimme ylläpitää maksuttomia liikuntapaikkoja ja hillitä maksullisten liikuntapalvelujen hintojen korotuspaineita. Samalla yhtenäistämme liikuntapaikkojen pysäköintikäytäntöjä ja kannustamme asiakkaita saapumaan liikuntapaikoille joukkoliikenteellä tai muilla vähäpäästöisillä kulkutavoilla,” sanoo liikuntapaikkapäällikkö Anu Jokela Helsingin kaupungin liikuntapalveluista.





Uusi teknologia vähentää tarpeettomia valvontamaksuja





Palveluntuottaja valittiin avoimella tarjouskilpailulla, johon osallistui viisi yritystä. Valinta tehtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, mutta laatukriteereissä arvioitiin muun muassa asioinnin helppoutta, palvelun vasteaikoja, prosessin selkeyttä sekä laadunvalvontaa. Uudeksi kumppaniksi on valittu +Park, jonka taustalla toimii suomalainen tekoälyohjattua ja kamerapohjaista pysäköinnin operointia tarjoava 6sense Innovations Oy.

Pysäköintiä valvotaan rekisterinumeron kameratunnistuksella sekä perinteisesti pysäköinninvalvojien toimesta. Kamerat tunnistavat ajoneuvon rekisterinumeron sisään- ja ulosajon yhteydessä. Pysäköinnin voi maksaa EasyPark- ja ParkMan-sovelluksilla, lähtiessä maksuautomaatilla tai 48 tunnin sisällä pysäköinnin päättymisestä verkkomaksuna osoitteessa parkkimaksu.fi.

"Olemme innoissamme yhteistyöstä Helsingin kaupungin kanssa ja mahdollisuudesta tehdä pysäköinnistä entistä helpompaa ja joustavampaa autoilijoille. Älykkään kamerapohjaisen teknologian avulla tavoitteenamme on vähentää tarpeettomia valvontamaksuja, joita syntyy esimerkiksi silloin, kun maksu on unohtunut suorittaa pysäköinnin yhteydessä," sanoo 6sense Innovations Oy:n toimitusjohtaja Roni Westerling.





Liikuntapaikkojen pysäköintialueet muuttuvat 17.11. 2026 alkaen maksullisiksi seuraavasti:





Ruskeasuon liikuntapuisto: 1 €/ alkava tunti. Sovelluksilla ja verkossa maksettaessa veloitetaan pysäköintimaksun lisäksi maksutavan hinnaston mukainen palvelumaksu.

Maksullisuus on voimassa ympäri vuoden ja vuorokauden, ja koskee myös liikuntaesteisten pysäköintipaikkoja. Pysäköintialueella voi kuitenkin esimerkiksi viedä ja hakea lapsen harrastuksista maksutta, sillä alueella on 15 minuutin maksuton läpiajoaika.

1 €/ alkava tunti. Sovelluksilla ja verkossa maksettaessa veloitetaan pysäköintimaksun lisäksi maksutavan hinnaston mukainen palvelumaksu. Maksullisuus on voimassa ympäri vuoden ja vuorokauden, ja koskee myös liikuntaesteisten pysäköintipaikkoja. Pysäköintialueella voi kuitenkin esimerkiksi viedä ja hakea lapsen harrastuksista maksutta, sillä alueella on 15 minuutin maksuton läpiajoaika. Oulunkylän liikuntapuisto: 1 €/ ensimmäinen alkava 3 tuntia, jonka jälkeen 0,50 €/ alkava tunti. Sovelluksilla ja verkossa maksettaessa veloitetaan pysäköintimaksun lisäksi maksutavan hinnaston mukainen palvelumaksu.

Maksullisuus koskee Käskynhaltijantien puoleista pysäköintialuetta, Hirsipadontien puoleinen pysäköintialue säilyy maksuttomana.

Maksullisuus on voimassa ympäri vuoden ja vuorokauden, ja koskee myös liikuntaesteisten pysäköintipaikkoja. Pysäköintialueella voi kuitenkin esimerkiksi viedä ja hakea lapsen harrastuksista, tai asioida Rinki-kierrätyspisteellä maksutta, sillä alueella on 15 minuutin maksuton läpiajoaika.





Alueilla pysäköidessä ei tarvitse käyttää pysäköintikiekkoa. Jos pysäköintiä ei makseta sovelluksella, maksuautomaatilla tai 48 tunnin kuluessa pysäköinnin päättymisestä parkkimaksu.fi-sivustolla, lähetetään ajoneuvon haltijalle 49 € valvontamaksu. Mikäli alueella pysäköidään pysäköintiehtojen vastaisesti, voi pysäköinninvalvoja määrätä ajoneuvolle 60 € valvontamaksun pysäköinnin aikana.