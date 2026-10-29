Ruskeasuon ja Oulunkylän liikuntapuistojen pysäköintialueet maksullisiksi marraskuussa 2026
3.11.2026 10:12:44 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Ruskeasuon ja Oulunkylän liikuntapuistojen pysäköintialueista tulee maksullisia 17.11.2026 alkaen. Uudeksi kumppaniksi on valittu +Park, jonka taustalla toimii suomalainen tekoälyohjattua ja kamerapohjaista pysäköinnin operointia tarjoava 6sense Innovations Oy. Sopimus kestää elokuuhun 2029.
Ruskeasuon ja Oulunkylän liikuntapuistojen pysäköintipalvelut kilpailutettiin kesällä 2026 ja maksullinen pysäköinti otetaan käyttöön 17.11.2026 alkaen. Alueiden opasteet päivitetään käyttöönoton yhteydessä.
”Liikuntapaikkojen ylläpitokustannukset ovat kasvaneet. Pysäköintimaksuista saatavilla tuotoilla voimme ylläpitää maksuttomia liikuntapaikkoja ja hillitä maksullisten liikuntapalvelujen hintojen korotuspaineita. Samalla yhtenäistämme liikuntapaikkojen pysäköintikäytäntöjä ja kannustamme asiakkaita saapumaan liikuntapaikoille joukkoliikenteellä tai muilla vähäpäästöisillä kulkutavoilla,” sanoo liikuntapaikkapäällikkö Anu Jokela Helsingin kaupungin liikuntapalveluista.
Uusi teknologia vähentää tarpeettomia valvontamaksuja
Palveluntuottaja valittiin avoimella tarjouskilpailulla, johon osallistui viisi yritystä. Valinta tehtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, mutta laatukriteereissä arvioitiin muun muassa asioinnin helppoutta, palvelun vasteaikoja, prosessin selkeyttä sekä laadunvalvontaa. Uudeksi kumppaniksi on valittu +Park, jonka taustalla toimii suomalainen tekoälyohjattua ja kamerapohjaista pysäköinnin operointia tarjoava 6sense Innovations Oy.
Pysäköintiä valvotaan rekisterinumeron kameratunnistuksella sekä perinteisesti pysäköinninvalvojien toimesta. Kamerat tunnistavat ajoneuvon rekisterinumeron sisään- ja ulosajon yhteydessä. Pysäköinnin voi maksaa EasyPark- ja ParkMan-sovelluksilla, lähtiessä maksuautomaatilla tai 48 tunnin sisällä pysäköinnin päättymisestä verkkomaksuna osoitteessa parkkimaksu.fi.
"Olemme innoissamme yhteistyöstä Helsingin kaupungin kanssa ja mahdollisuudesta tehdä pysäköinnistä entistä helpompaa ja joustavampaa autoilijoille. Älykkään kamerapohjaisen teknologian avulla tavoitteenamme on vähentää tarpeettomia valvontamaksuja, joita syntyy esimerkiksi silloin, kun maksu on unohtunut suorittaa pysäköinnin yhteydessä," sanoo 6sense Innovations Oy:n toimitusjohtaja Roni Westerling.
Liikuntapaikkojen pysäköintialueet muuttuvat 17.11. 2026 alkaen maksullisiksi seuraavasti:
- Ruskeasuon liikuntapuisto: 1 €/ alkava tunti. Sovelluksilla ja verkossa maksettaessa veloitetaan pysäköintimaksun lisäksi maksutavan hinnaston mukainen palvelumaksu.
Maksullisuus on voimassa ympäri vuoden ja vuorokauden, ja koskee myös liikuntaesteisten pysäköintipaikkoja. Pysäköintialueella voi kuitenkin esimerkiksi viedä ja hakea lapsen harrastuksista maksutta, sillä alueella on 15 minuutin maksuton läpiajoaika.
- Oulunkylän liikuntapuisto: 1 €/ ensimmäinen alkava 3 tuntia, jonka jälkeen 0,50 €/ alkava tunti. Sovelluksilla ja verkossa maksettaessa veloitetaan pysäköintimaksun lisäksi maksutavan hinnaston mukainen palvelumaksu.
Maksullisuus koskee Käskynhaltijantien puoleista pysäköintialuetta, Hirsipadontien puoleinen pysäköintialue säilyy maksuttomana.
Maksullisuus on voimassa ympäri vuoden ja vuorokauden, ja koskee myös liikuntaesteisten pysäköintipaikkoja. Pysäköintialueella voi kuitenkin esimerkiksi viedä ja hakea lapsen harrastuksista, tai asioida Rinki-kierrätyspisteellä maksutta, sillä alueella on 15 minuutin maksuton läpiajoaika.
Alueilla pysäköidessä ei tarvitse käyttää pysäköintikiekkoa. Jos pysäköintiä ei makseta sovelluksella, maksuautomaatilla tai 48 tunnin kuluessa pysäköinnin päättymisestä parkkimaksu.fi-sivustolla, lähetetään ajoneuvon haltijalle 49 € valvontamaksu. Mikäli alueella pysäköidään pysäköintiehtojen vastaisesti, voi pysäköinninvalvoja määrätä ajoneuvolle 60 € valvontamaksun pysäköinnin aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu JokelaLiikuntapaikkapäällikköHelsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika, liikuntapalvelutPuh:050 562 54 74anu.jokela@hel.fi
Kati HurmeViestintäsuunnittelijaHelsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aikaPuh:+358 40 620 4092kati.hurme@hel.fi
Roni WesterlingToimitusjohtaja6sense Innovations Oyroni.westerling@pluspark.ai
Kuvat
Linkit
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 3.11.202629.10.2026 17:05:22 EET | Tiedote
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee tiistaina 3. marraskuuta Helsingin ehkäisevän päihdetyön toimenpidesuunnitelmaa vuosille 2026–2029. Lisäksi lautakunta antaa lausunnon neurokirjon lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämisestä Itä-Helsingissä ja käsittelee kaksi nuorten tekemää liikunta-aloitetta. Lautakunnalle esitetään myös Lotta Vaulo-Grönqvistin valitsemista alueellisten taide- ja kulttuuripalveluiden palvelun päälliköksi.
Päätöstiedote: nuorisojaoston kokous 22.10.202622.10.2026 17:27:33 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 22.10.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Samernas berättelser lyfts fram i utställningar på Helsingfors stadsmuseum och Caisa22.10.2026 07:01:00 EEST | Pressmeddelande
Konst och erfarenheter bland samer som bor i Helsingfors står i fokus i nya utställningar på Helsingfors stadsmuseum och Kulturcentret Caisa. Utställningarna är en del av Helsingfors stads programhelhet som synliggör samernas egna röster och perspektiv.
Saamelaisten tarinat nousevat esiin Helsingin kaupunginmuseon ja Caisan näyttelyissä22.10.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Helsingissä asuvien saamelaisten taide ja kokemukset ovat esillä Helsingin kaupunginmuseon ja Kulttuurikeskus Caisan uusissa näyttelyissä. Ne ovat osa Helsingin kaupungin ohjelmakokonaisuutta, joka tekee näkyväksi saamelaisten omia ääniä ja näkökulmia.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätökset 20.10.2026: Malmille uusi skeitti- ja harrastushalli ja uimahalleissa kokeillaan perhelippua vuonna 202720.10.2026 18:23:33 EEST | Tiedote
Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli kokouksessaan 20. lokakuuta muun muassa Malmin uuden skeitti- ja harrastushallin tarveselvitystä sekä perhelipun kokeilemista kaupungin uimahalleissa vuonna 2027. Malmille suunniteltu halli tuo lisää harrastusmahdollisuuksia erityisesti lapsille ja nuorille. Uimahallien perhelippukokeilulla puolestaan halutaan tehdä perheiden yhteisistä uintikäynneistä edullisempia ja kannustaa perheitä liikkumaan yhdessä. Ehkäisevän päihdetyön toimenpidesuunnitelma 2026-2029 jäi pöydälle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme