Itärajalla tehostettu villisian metsästystä onnistuneesti
3.11.2026 09:00:00 EET | Suomen riistakeskus | Tiedote
Kaakkois-Suomessa metsästäjät ovat tehostaneet villisikojen metsästystä afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Lisäksi tartuntavyöhykkeeltä on saatu odotetut villisikojen poistot käyntiin yhdessä viranomaisten kanssa.
Tartuntavyöhykkeen ulkopuolella metsästäjiä on kannustettu villisikojen tehopyyntiin. Kaakkois-Suomen riistakeskusalueella on saatu saaliiksi elokuun alusta lähes 200 villisikaa, joista valtaosa on saatu itärajan kunnissa. Viime vuonna vastaavana aikana koko Kaakkois-Suomen metsästyssaalis oli samaa luokkaa.
-Saatua villisikasaalista voi pitää varsin merkittävänä, sillä laajalla alueella ei ole voinut metsästää villisikoja aiempien vuosien tapaan. Tulokset osoittavat, että metsästäjät ovat vastanneet hyvin tehostetun pyynnin tarpeeseen, kertoo Kaakkois-Suomen vastaava riistapäällikkö Lauri Peippo.
Myös Ruokaviraston perustamalla afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä on saatu villisikojen poisto hyvin käyntiin. Paikallisten metsästäjien voimin on saatu poistettua jo lähes sata villisikaa. Pyynti on toteutettu kohdistetusti Ruokaviraston johdolla.
Tautiin kuolleita sikoja on löytynyt tähän mennessä 83 yksilöä. Tartuntavyöhykkeen maastoetsinnöissä on ollut mukana jo satoja metsästäjiä, jotka ovat käyneet tarkalla silmällä läpi laajoja alueita tartuntavyöhykkeellä. Etsinnät on kohdistettu erityisesti villisikojen suosimille alueille ja alueille, joista on löytynyt kuolleita villisikoja.
-Metsästäjien panos taudin torjunnassa on ollut erittäin tärkeä, sanoo jaostopäällikkö Anna-Maria Moisander-Jylhä Ruokavirastosta, eläinlääkintähuollon alueellisesta yksiköstä.
Kaakkois-Suomessa on kuollut joko afrikkalaisen sikaruton tai riistalaukauksen seurauksena yhteensä yli 360 villisikaa elokuun alusta alkaen. Lisäksi on löytynyt muista syistä kuolleita villisikoja etenkin tartuntavyöhykkeen etsinnöissä.
Havaintoja toivotaan kannanarvion tueksi
Koko Suomessa on metsästetty tämän vuoden aikana lähes tuhat villisikaa, mikä on noin sata yksilöä enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kirjauksia villisikahavainnoista on kuitenkin tehty varsin vähän Kaakkois-Suomen osalta. Suomen riistakeskus muistuttaakin metsästäjiä ilmoittamaan kaikista havainnoista Oma riistaan, jotta aineisto on riittävä kanta-arvion tuottamiseen.
Villisian alueelliset saalismäärät (riista.fi)
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Yhteyshenkilöt
Lauri Peippovs. Riistapäällikkö, Kaakkois-SuomiPuh:029 431 2225lauri.peippo@riista.fi
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