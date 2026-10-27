Ministeri Ikoselta vakava viesti hyvinvointialueille - Väkivaltaa ei pidä hyväksyä sote-työssä

Helsingin Sanomat kertoi tänään ikäihmisten palveluissa työskentelevistä hoitajista, joita asiakkaat huitovat, raapivat ja uhkaavat ja jotka kohtaavat myös seksuaalista häirintää. Hoitajien mukaan työnantajien välillä on suuria eroja, pahimmillaan turvallisuusohjeet ovat vain intranetissä, eikä niistä välitetä.

– On työnantajan asia huolehtia hoitajien turvallisuudesta. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa ehkäisemään väkivaltaa ja häirintää ennakolta. Intraan unohtunut ohje ei suojaa ketään, vaan toimintatavat ja turvallisuusasiat pitää käydä yksikkötasoisesti jokaisen työntekijän kanssa läpi, Ikonen sanoo.

– Hyvinvointialueet ovat Suomen suurimpia työnantajia, ja niiden on kannettava tässä vastuuta. Tämä ei vaadi ihmeitä, vaan henkilöstön turvallisuus on johtamiskysymys. Ensisijaisesti työ pitää suunnitella niin, ettei väkivaltatilanteita synny. Tarvittaessa asiakkaiden luokse ei mennä yksin, vaan työparin tai jopa turvahenkilöstön kanssa. Väkivaltatilanteiden jälkeen tulee tarkistaa toimintatapoja, tehdä asianmukaiset kirjaukset tapahtuneesta, tarjota henkilöstölle tukea ja käydä tarvittavat purkukeskustelut. Asia ei kuulu piiloon vaan työpaikan arkiseen johtamiseen ja keskusteluihin, hän jatkaa.

Ikonen kiinnittää huomiota siihen, että vastaavia tilanteita esiintyy myös muissa sote-palveluissa. Hänen mukaansa asia vaikuttaa jopa koko hoiva-alan veto- ja pitovoimaan.

– Väkivalta ajaa osaajia pois alalta. Jokainen menetetty ammattilainen on menetys asiakkaille ja alueen kyvylle suoriutua tehtävästään. Myös HS:n jutussa kerrotut esimerkit osoittavat, että muutos lähtee esihenkilöistä ja johdosta. Kun väkivallasta puhutaan, sen ehkäisemiseen koulutetaan ja jälkihoito toimii, hoitaja ei jää yksin. Vastaus ”sellaista sattuu” ei kelpaa yhdelläkään työpaikalla. Alueiden pitää edellyttää samaa myös ostopalveluiltaan, Ikonen päättää.