Suomen Omakotiliitto ry

Omakotibarometri 2026 -julkistamistilaisuus ti 10.11.2026 klo 10

4.11.2026 12:58:37 EET | Suomen Omakotiliitto ry | Kutsu

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Miten omakotiasujat suhtautuvat kotinsa korjaamiseen ja kasvaviin asumiskustannuksiin?

Tervetuloa median edustajille kuulemaan ensimmäistä kertaa toteutetun Omakotibarometri-kyselytutkimuksen tuloksia tiistaina 10.11. klo 10–11 Suomen Omakotiliiton toimistolle osoitteeseen Asemapäällikönkatu 12 B, P2-kerros, Helsinki, tai verkossa. Tilaisuudessa on tarjolla aamukahvit alkaen klo 9.30.  

Uusi Omakotibarometri 2026 -kyselytutkimus toteutettiin Omakotiliiton toimesta lokakuussa 2026. Kaikille Omakotiliiton jäsenille suunnattuun kyselyyn vastasi yli 4 200 omakotiasujaa. 

  • Omakotiasukkaat investoivat koteihinsa: 76 % vastaajista on tehnyt energiatehokkuutta parantavia remontteja.
  • Asumisen kustannukset huolestuttavat: erityisesti sähkön siirtohinnat, sähkön hinta ja kiinteistövero nousevat huolenaiheiksi.

Kyselytutkimuksen esittely, toiminnanjohtaja Marju Silander, Suomen Omakotiliitto   
Kommenttipuheenvuoro, puheenjohtaja Jukka Malila, Suomen Omakotiliitto

Tervetuloa kuulemaan Omakotibarometrin tuloksia ja keskustelemaan siitä, miltä omakotiasumisen lähivuodet näyttävät!

Lisätiedot, ilmoittautumiset (sekä tiedot mahdollisista erityisruokavalioista) 9.11.2026 mennessä osoitteeseen: marju.silander@omakotiliitto.fi


Jos haluat osallistua tilaisuuteen etäyhteyden välityksellä, ilmoitathan siitä myös 9.11. mennessä, toimitamme linkin ilmoittautuneille.

Avainsanat

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Tietoja julkaisijasta

Omakotiliitto edustaa pientalo- ja vapaa-ajan asukkaita, toimii kohderyhmän edunvalvojana ja tarjoaa monipuolisia jäsenpalveluita. Olemme valtakunnallinen, poliittisesti riippumaton ja yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, jossa on yli 230 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu jo 70 000 jäsentä (kotitaloutta). Suomessa on yhteensä noin 1,2 miljoonaa omakotitaloa, joissa asuu noin 2,7 miljoonaa ihmistä. Lisäksi Suomessa on noin 0,5 miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joita käyttää 2,4–2,9 miljoonaa ihmistä.

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