Talousjohtajan sukupuoli vaikuttaa luotonantajien päätöksiin kriisiaikoina

Väitöskirjassaan Khalela Francis tarkasteli lainojen uudelleenneuvotteluja Yhdysvalloissa taloudellisen paineen aikana, erityisesti covid-19-pandemian yhteydessä, sekä sitä, vaikuttaako talousjohtajan sukupuoli niihin lainaehtoihin, joita yritykset pystyvät neuvottelemaan.

– Havaitsin, että talousjohtajan sukupuoli on todella yksi tekijä lainojen uudelleenneuvottelujen hinnoittelussa stressaavina aikoina. Stressiteorioiden mukaan suuri kognitiivinen kuormitus ja aikapaine voivat saada ihmiset turvautumaan vanhoihin ennakkoluuloihin, Francis toteaa.

Covid-19-pandemia aiheutti merkittävää epävarmuutta ja painetta. Yrityksiä suljettiin, käyttöön otettiin turvavälit ja monet yritykset nostivat luottorajojaan tai joutuivat neuvottelemaan lainaehtojaan uudelleen.



– Tutkimukseni osoittaa, että mies- ja naispuolisten talousjohtajien johtamien yritysten neuvottelemien lainaehtojen erot kasvoivat covid-19-pandemian aikana. Tulokset viittaavat siihen, että lainasopimusten uudelleenneuvotteluissa luotonantajat ottavat huomioon myös muita tekijöitä kuin yrityksen kyvyn suoriutua veloistaan, Francis sanoo.

Hänen mukaansa naispuolisten talousjohtajien johtamien yritysten lainamarginaalit nousivat lainojen uudelleenneuvotteluissa COVID-19-pandemian aikana enemmän. Normaalioloissa tilanne oli päinvastainen: naispuolisten talousjohtajien johtamat yritykset saivat keskimäärin edullisemmat lainaehdot.

Vaihtoehtoisesti tuloksia voisi tulkita siten, että naispuolisten talousjohtajien johtamia yrityksiä pidettiin riskialttiimpina. Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu eroja mies- ja naispuolisten talousjohtajien johtamien yritysten taustatekijöissä. Tulokset viittaavat siihen, että luotonantajien olisi hyvä tiedostaa mahdolliset erot siinä, miten he arvioivat naispuolisia talousjohtajia taloudellisen paineen aikana.

– On kiehtovaa, että sukupuolella näyttää olevan merkitystä lainojen uudelleenneuvotteluissa stressaavina aikoina, vaikka ensi silmäyksellä, sillä ei pitäisi olla mitään merkitystä. Tutkimukseni ei pysty selittämään, miksi naispuolisten talousjohtajien johtamat yritykset saavat erilaista kohtelua, mutta tulokset osoittavat, että asiaa olisi syytä tutkia lisää, Frances summaa.

Koko väitöskirja on luettavissa täällä: Essays on financial contracting

Khalela Francis väittelee 6. marraskuuta 2026 klo 12.00 Kauppakorkeakoulu Hankenissa, Arkadiankatu 22, Helsingissä. Väitöstilaisuus järjestetään paikan päällä Futurum-auditoriossa, eikä sitä voi seurata verkossa.

Vastaväittäjä: Iftekhar Hasan, professori, Fordham University

Kustos: Gonul Colak, professori, Kauppakorkeakoulu Hanken

Lisätietoja (englanniksi):

Khalela Francis

Sähköposti: khalela.francis@hanken.fi

Puhelin: +1 (518) 949-5451