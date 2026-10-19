Atealta 60 000 euroa lasten yleisurheiluryhmien valmentamiseen – Atea Yleisurheilugaalassa palkitaan vuoden huiput ja julkistetaan avustukset 5. marraskuuta

Vuoden parhaat yleisurheilijat palkitaan 5. marraskuuta Atea Yleisurheilugaalassa, joka välitetään suorana lähetyksenä Yle Areenassa. Vahva yleisurheiluvuosi on tuonut mukanaan EM-mitaleita ja Suomen ennätyksiä. Se näkyy myös Yleisurheilugaalassa, joka uudistui täysin Atea nimikkokumppanuuden myötä.

”Yleisurheilussa eletään nousukautta. Kulunut kesän kilpailukausi oli menestykäs aikuisten ja nuorten sarjoissa. Yleisurheilugaala huipentuu Vuoden yleisurheilijan ja parayleisurheilijan valintaan. Sitä ennen gaalan lavalle nousevat monien palkittavien joukossa lajiryhmien parhaat, nuorten arvokisojen mitalistit ja Vuoden masters-urheilijat”, kertoo Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto.

”Atealle on tärkeää olla mukana tukemassa suomalaista yleisurheilua kaikilla tasoilla lasten ensimmäisistä urheilukokemuksista kansainväliseen huippumenestykseen. Pääyhteistyökumppanuutemme Suomen Urheiluliiton kanssa on pitkäjänteinen sitoumus lajin tulevaisuuteen. ONE for Good -rahaston kautta voimme ohjata IT-laitteiden kierrätyksestä syntyvää arvoa lasten ja nuorten urheiluun. Gaalassa me lahjoitamme 60 000 euroa avustuksina lasten ryhmien valmennukseen”, sanoo Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen.

Atea Yleisurheilugaalassa palkitaan vuoden merkittävimpiä suorituksia, kuten Vuoden läpimurto, Vuoden pikajuoksija, Vuoden hyppääjä, Vuoden heittäjä, Vuoden moniottelija, ja jaetaan Yleisurheilun Kalevan malja. Gaalaan on tulossa viitisenkymmentä kotimaisen yleisurheilun kärkinimeä, jotka nähdään jo gaalan avaavassa punaisen maton tilaisuudessa. Paikalle odotetaan 300 yleisurheilijaa ja urheilun taustavaikuttajaa.

Gaalassa jaetaan ensimmäistä kertaa Atean ONE for Good -avustukset lasten yleisurheilun valmentamisen tukemiseen.

”ONE for Goodissa yhdistyy kaksi meille tärkeää asiaa: kiertotalous ja lasten tulevaisuuden tukeminen. Kun asiakkaat palauttavat käytetyt IT-laitteensa meille, ohjaamme 10 prosenttia tuotoista lasten yleisurheiluryhmille. Suomen Urheiluliiton kanssa me tuemme 9–13-vuotiaiden lasten valmennusta, valmentajien koulutusta ja taitovalmentajien palkkaamista. On upeaa vihdoin gaalassa päästä julkistamaan avustusten saajat, jotta seurat pääsevät käynnistämään lasten ryhmien toiminnan”, sanoo Atean vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala.

Atea Yleisurheilugaalan aikataulu:

Klo 18.00 Atea Yleisurhelugaalan etkot (haastattelut)

Klo 19.00 Gaalan salitilaisuus

Paikka: Scandic Marina Congress Center

Etkoilla medialla on tilaisuus haastatella toimitusjohtaja Juha Sihvosta ja vastuullisuuspäällikkö Elli Ojalaa ONE for Good -avustuksista.