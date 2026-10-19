Atealta 60 000 euroa lasten yleisurheiluryhmien valmentamiseen – Atea Yleisurheilugaalassa palkitaan vuoden huiput ja julkistetaan avustukset 5. marraskuuta
3.11.2026 15:26:15 EET | Atea Finland Oy | Tiedote
Yleisurheilugaalassa jaetaan ensimmäistä kertaa Atean ONE for Good -avustukset lasten yleisurheilun valmentamisen tukemiseen. 60 000 euron avustukset on kerätty kierrätettyjen IT-laitteiden tuotoista.
Vuoden parhaat yleisurheilijat palkitaan 5. marraskuuta Atea Yleisurheilugaalassa, joka välitetään suorana lähetyksenä Yle Areenassa. Vahva yleisurheiluvuosi on tuonut mukanaan EM-mitaleita ja Suomen ennätyksiä. Se näkyy myös Yleisurheilugaalassa, joka uudistui täysin Atea nimikkokumppanuuden myötä.
”Yleisurheilussa eletään nousukautta. Kulunut kesän kilpailukausi oli menestykäs aikuisten ja nuorten sarjoissa. Yleisurheilugaala huipentuu Vuoden yleisurheilijan ja parayleisurheilijan valintaan. Sitä ennen gaalan lavalle nousevat monien palkittavien joukossa lajiryhmien parhaat, nuorten arvokisojen mitalistit ja Vuoden masters-urheilijat”, kertoo Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto.
”Atealle on tärkeää olla mukana tukemassa suomalaista yleisurheilua kaikilla tasoilla lasten ensimmäisistä urheilukokemuksista kansainväliseen huippumenestykseen. Pääyhteistyökumppanuutemme Suomen Urheiluliiton kanssa on pitkäjänteinen sitoumus lajin tulevaisuuteen. ONE for Good -rahaston kautta voimme ohjata IT-laitteiden kierrätyksestä syntyvää arvoa lasten ja nuorten urheiluun. Gaalassa me lahjoitamme 60 000 euroa avustuksina lasten ryhmien valmennukseen”, sanoo Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen.
Atea Yleisurheilugaalassa palkitaan vuoden merkittävimpiä suorituksia, kuten Vuoden läpimurto, Vuoden pikajuoksija, Vuoden hyppääjä, Vuoden heittäjä, Vuoden moniottelija, ja jaetaan Yleisurheilun Kalevan malja. Gaalaan on tulossa viitisenkymmentä kotimaisen yleisurheilun kärkinimeä, jotka nähdään jo gaalan avaavassa punaisen maton tilaisuudessa. Paikalle odotetaan 300 yleisurheilijaa ja urheilun taustavaikuttajaa.
Gaalassa jaetaan ensimmäistä kertaa Atean ONE for Good -avustukset lasten yleisurheilun valmentamisen tukemiseen.
”ONE for Goodissa yhdistyy kaksi meille tärkeää asiaa: kiertotalous ja lasten tulevaisuuden tukeminen. Kun asiakkaat palauttavat käytetyt IT-laitteensa meille, ohjaamme 10 prosenttia tuotoista lasten yleisurheiluryhmille. Suomen Urheiluliiton kanssa me tuemme 9–13-vuotiaiden lasten valmennusta, valmentajien koulutusta ja taitovalmentajien palkkaamista. On upeaa vihdoin gaalassa päästä julkistamaan avustusten saajat, jotta seurat pääsevät käynnistämään lasten ryhmien toiminnan”, sanoo Atean vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala.
Atea Yleisurheilugaalan aikataulu:
Klo 18.00 Atea Yleisurhelugaalan etkot (haastattelut)
Klo 19.00 Gaalan salitilaisuus
Paikka: Scandic Marina Congress Center
Etkoilla medialla on tilaisuus haastatella toimitusjohtaja Juha Sihvosta ja vastuullisuuspäällikkö Elli Ojalaa ONE for Good -avustuksista.
Yhteyshenkilöt
Atea Yleisurheilugaala:
Harri Aalto, toimitusjohtaja, Suomen Urheiluliitto
040 823 4200
harri.aalto@sul.fi
ONE for Good -avustukset:
Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, Atea Finland Oy
0400 735 134
Elli Ojala, vastuullisuuspäällikkö ja ONE for Good -hankkeen vetäjä, Atea Finland Oy
044 458 0414
Kuvat
Atea
Atea on Pohjois-Euroopan johtava IT-palveluyritys, joka palvelee seitsemässä maassa 8000 hengen voimin sekä paikallisesti ympäri Suomen. Olemme lähellä asiakasta 90 toimipisteessä.
Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman IT-palveluita ja -ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen muutoksen. Toimimme luotettavana neuvonantajana ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään IT-infrastruktuuria ja -palveluita vastuullisesti.
Rakennamme Suomea tietotekniikalla yhdessä maailman suurimpien teknologiayritysten kanssa.
Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli yli 3 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. www.atea.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Atea Finland Oy
Turkulaiskoululaiset tutustuvat teknologian elinkaareen uudenlaisessa oppimiskokemuksessa19.10.2026 13:55:32 EEST | Tiedote
Turun yhtenäiskoulun 7. luokkalaiset pääsevät ensimmäisinä Suomessa perehtymään arkipäiväisten IT-laitteiden elinkaareen, kun Tanskasta startannut IT-alan vastuullisuuskiertue saapuu myös Suomeen. Samalla oppilaita kannustetaan keräämään kotona lojuvat vanhat laitteet kierrätykseen ja ansaitsemaan rahaa oppilaskunnalle.
Messukeskuksessa juhlittiin suomalaisia maailmanluokan tekoälyratkaisuja – Opetushallitus ja Aiforia nappasivat Vuoden digiteko -palkinnot8.10.2026 19:18:20 EEST | Tiedote
4,8 miljoonan oppijan tiedot yhteen kokoava Opetushallituksen KOSKI-palvelu ja syöpädiagnostiikkaa tekoälyn avulla parantava Aiforia® Create -työkalu voittivat Vuoden digiteko 2026 -kilpailun. Tuomariston mukaan kaikki kilpailuun osallistuneet digiteot edustavat maailmanluokan osaamista. ”Kyllä näillä Suomi nousuun saadaan!” totesi tuomariston jäsen, Dell Technologies Suomen toimitusjohtaja Riikka Salminen palkintogaalassa Helsingin Messukeskuksessa.
Tekoälystä on tullut vakiintunut osa yhteiskuntaa – Vuoden digiteko -finalistit näyttävät suomalaisen digitalisaation tilan25.9.2026 08:15:40 EEST | Tiedote
Tekoäly analysoi syöpänäytteitä, automaatio vapauttaa lääkärien aikaa ja data auttaa pitämään Suomen sähköjärjestelmän tasapainossa. Vuoden digiteko 2026 -finalistit kertovat vahvaa tarinaa digitalisaation uusimmasta vaiheesta: tekoälyn käyttö on siirtynyt kokeiluista osaksi ihmisten arkea ja yhteiskunnan keskeisiä toimintoja. Kilpailun yleisöäänestys alkaa 25. syyskuuta.
Atea Finland jatkoi kasvuaan edelleen epävarmassa IT-markkinassa6.8.2026 13:25:58 EEST | Tiedote
Atea Finlandin vuoden 2026 toinen kvartaali eteni odotusten mukaisesti piristyvässä, mutta edelleen epävarmassa IT-markkinassa. Tuoteliiketoiminta kehittyi positiivisesti ja sitä tuki osaltaan asiakkaiden ennakoiva laitehankinta. Palvelu- ja projektikysyntä puolestaan kehittyi maltillisemmin.
Avustushaku auki – tukea lasten yleisurheiluvalmennukseen Suomen Urheiluliiton kanssa15.6.2026 08:01:07 EEST | Tiedote
Jokaisella lapsella on oikeus liikkumisen iloon ja urheilun harrastamiseen. Atea ja Suomen Urheiluliitto lanseeraavat valmennusohjelman Coach for Good lasten yleisurheiluryhmien tukemiseksi. Ohjelman kautta haettavilla avustuksilla nostetaan lasten seuravalmennuksen laatua ja taataan useammalle lapselle mahdollisuus palkitsevaan urheiluharrastukseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme