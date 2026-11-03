Lupa- ja valvontavirasto

Uudenkaupungin merialueelle suunnitellun kalankasvatuslaitoshankkeen YVA-menettely käynnistyy

3.11.2026 10:03:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

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Uusikaupunki on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle (LVV) käsiteltäväksi ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 3.12.2026 saakka.

Kalankasvatuslaitosta suunnitellaan merialueelle Uudenkaupungin edustalle. Kalankasvatuslaitoshanke muodostuu vaihtoehdoista (VE 0 – VE 5), joissa kussakin on eri määrä kalankasvatuksen sijaintipaikkoja ja kalan lisäkasvu vuodessa (t/a) vaihtelee niissä (200 t/a– 2 554 t/a) välillä. Vaihtoehdot sijoittuvat enintään 10 kilometrin etäisyydelle Uudenkaupungin rannasta.

YVA-ohjelma on nähtävillä 3.11. – 3.12.2026. YVA-ohjelmaan ja YVA-menettelyssä arvioitaviin vaihtoehtoihin voi tutustua verkkosivulla www.ymparisto.fi/kalankasvatuslaitos-uusikaupunki-YVA ja YVA-ohjelman painettuun versioon Uusikaupungin pääkirjastossa Alinenkatu 34, 23 500 Uusikaupunki toimipisteen aukioloajan puitteissa.

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä Lupa- ja valvontavirastolle 3.12.2026 saakka. 

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään tiistaina10.11.2026 kello 17.00–19.00 Kulttuurikeskus Crusellissa, osoite Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.

Lupa- ja valvontaviraston lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivulla kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Avainsanat

yva

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:
Johtava asiantuntija Asta Asikainen, 295 254467, asta.asikainen@lvv.fi

Hankkeesta vastaava, Uusikaupunki
Jarkko.Heinonen@uuskaupunki.fi

YVA-konsultti, Luonnonvarakeskus
Markus Kankainen, markus.kankainen@luke.fi

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Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
PL 20
13035 LVV
lvv.fi

Lupa- ja valvontavirasto.

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