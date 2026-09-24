Orava-kirjojen kevätkatalogi 2027 on julkaistu: luvassa huimia seikkailuja ja hulvattoman hauskoja kirjauutuuksia!

Kevään tapaus on Ted Forsströmin Sinisen liekin seurue, joka aloittaa ennennäkemättömän jännittävän fantasiaromaanisarjan Samuel Sinikäden aikakirjat. Romaani kertoo 15-vuotiaasta puolidemoni Samuelista, joka saa tehtäväkseen pelastaa kadonneen isoisänsä. Seikkailu vie Samuelin tuntemattomaan maagiseen maailmaan. Kirja on ensimmäinen kotimainen LitRPG-romaani (literary role-playing game). Huikeat kuvitukset ovat Åsa Lucanderin käsialaa, ja suomennos Katriina Kauppilan. Teos on ilmestynyt ruotsiksi nimellä Den blå flammans följe (2026, Förlaget).

Ilmestyy toukokuussa.

Mallory Vayle ja peto pimeästä jatkaa Martin Howardin hykerryttävän hauskaa ja hyytävää Mallory Vayle -kirjasarjaa! Yli 10-vuotiaille suunnatussa kirjassa Mallory ja Kallo Matonen lähtevät vaaralliselle matkalle Haaskalinnan uumeniin, jotta saavat karkoitettua Painajaisen. Pete Williamsin hauska kuvitus ja Outi Järvisen suomennos viimeistelevän kutkuttavan tunnelman. Ilmestyy tammikuussa.

Nick Eastin villi seikkailu esittelee lukemaan opetteleville lapsille Kurre Ketkusen, ovelan oravavarkaan ja hänen kaikenkarvaiset kaverinsa. Kurre Ketkunen ja kultainen tammenterho asettaa Kurren uransa suurimman ryöstökeikan eteen, ja tiedossa on kohellusta, vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ilmestyy huhtikuussa.

Dermot O'Learyn uusi Ninjakissa Toto ja uskomaton juustoryöstö on vauhdikkaan Toto-sarjan toinen osa, jossa puolisokea Toto pääsee selvittämään supersalaista juustomysteeriä. Jännitystä, huumoria ja ystävyyttä yli 6-vuotiaille lukijoille! Kuvittanut veikeästi Nick East, suomentanut mainiosti Peikko Pitkänen. Ilmestyy helmikuussa.

Orava-kirjojen kevään 2027 kirjoja ovat Mallory Vayle ja peto pimeästä (Martin Howard), Kurre Ketkunen ja kultainen tammenterho (Nick East) ja Ninjakissa Toto ja uskomaton juustoryöstö (Dermot O'Leary).

Hänellä on rakettikengät, liehuviitta ja hänet on tehty... pahvista! Eoin Mclaughlinin ja Neil Clarkin Superrulla-kuvakirjan sankarina on vessapaperirulla, joka viitta hulmuten houkuttelee lukijansa mielikuvitusleikkeihin ja askarteluihin. Ilmestyy tammikuussa.

Kaikkien tuntema koheltaja, maailmankuulu Mr Bean toilailee nyt myös sarjakuvissa! Hillittömiä hölmöilyjä ja Pölkkypäisiä päähänpistoja ovat täynnä kommelluksia ja Mr Beanin oivaltavia mutta päättömiä ratkaisuja arjen ongelmiin. Ilmestyy tammikuussa.

Kevään kirjoihin kuuluvat Eoin Maclaughlinin ja Neil Clarkin Superrulla sekä Mr Beanin sarjakuvakirjat Hillittömiä hölmöilyjä ja Pölkkypäisiä päähänpistoja.

Perheen pienimmille Orava-kirjojen kevät tuo ensikirjat Mikä maistuu, Terho?, Nelli ja Piponen: Kalareissu ja Nelli ja Piponen: Kadonnut sormikas.

Mikä maistuu, Terho? jatkaa pienen, uteliaan oravanpoikasen Terhon seikkailuja kotimaisten ensikirjojen sarjassa. Lotta Sonnisen ja Matti Pikkujämsän kirja sopii lapsen ensimmäisiin luku- ja leikkihetkiin yhdessä aikuisten kanssa. Ilmestyy helmikuussa.

Camilla Reidin ja Kate Hindleyn riemukkaassa ensikirjojen sarjassa Nelli ja Piponen seikkailevat kalastusretkellä ja vanhassa linnassa. Nelli ja Piponen: Kalareissu ja Nelli ja Piponen: Kadonnut sormikas ilahduttavat leikki-ikäisiä suloisilla kissa- ja koirahahmoilla sekä pyöriteltävillä ja työnnettävillä osilla. Ilmestyy maaliskuussa.

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