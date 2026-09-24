Orava-kirjojen kevätkatalogi 2027 on julkaistu: luvassa huimia seikkailuja ja hulvattoman hauskoja kirjauutuuksia!
3.11.2026 13:08:04 EET | Orava-kirjat | Tiedote
Orava-kirjojen kevään 2027 uutuuskirjat tarjoavat iloisia lukuhetkiä eri-ikäisille lapsille vauvasta teiniin. Selaa katalogia täällä.
Kevään tapaus on Ted Forsströmin Sinisen liekin seurue, joka aloittaa ennennäkemättömän jännittävän fantasiaromaanisarjan Samuel Sinikäden aikakirjat. Romaani kertoo 15-vuotiaasta puolidemoni Samuelista, joka saa tehtäväkseen pelastaa kadonneen isoisänsä. Seikkailu vie Samuelin tuntemattomaan maagiseen maailmaan. Kirja on ensimmäinen kotimainen LitRPG-romaani (literary role-playing game). Huikeat kuvitukset ovat Åsa Lucanderin käsialaa, ja suomennos Katriina Kauppilan. Teos on ilmestynyt ruotsiksi nimellä Den blå flammans följe (2026, Förlaget).
Ilmestyy toukokuussa.
Mallory Vayle ja peto pimeästä jatkaa Martin Howardin hykerryttävän hauskaa ja hyytävää Mallory Vayle -kirjasarjaa! Yli 10-vuotiaille suunnatussa kirjassa Mallory ja Kallo Matonen lähtevät vaaralliselle matkalle Haaskalinnan uumeniin, jotta saavat karkoitettua Painajaisen. Pete Williamsin hauska kuvitus ja Outi Järvisen suomennos viimeistelevän kutkuttavan tunnelman. Ilmestyy tammikuussa.
Nick Eastin villi seikkailu esittelee lukemaan opetteleville lapsille Kurre Ketkusen, ovelan oravavarkaan ja hänen kaikenkarvaiset kaverinsa. Kurre Ketkunen ja kultainen tammenterho asettaa Kurren uransa suurimman ryöstökeikan eteen, ja tiedossa on kohellusta, vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ilmestyy huhtikuussa.
Dermot O'Learyn uusi Ninjakissa Toto ja uskomaton juustoryöstö on vauhdikkaan Toto-sarjan toinen osa, jossa puolisokea Toto pääsee selvittämään supersalaista juustomysteeriä. Jännitystä, huumoria ja ystävyyttä yli 6-vuotiaille lukijoille! Kuvittanut veikeästi Nick East, suomentanut mainiosti Peikko Pitkänen. Ilmestyy helmikuussa.
Hänellä on rakettikengät, liehuviitta ja hänet on tehty... pahvista! Eoin Mclaughlinin ja Neil Clarkin Superrulla-kuvakirjan sankarina on vessapaperirulla, joka viitta hulmuten houkuttelee lukijansa mielikuvitusleikkeihin ja askarteluihin. Ilmestyy tammikuussa.
Kaikkien tuntema koheltaja, maailmankuulu Mr Bean toilailee nyt myös sarjakuvissa! Hillittömiä hölmöilyjä ja Pölkkypäisiä päähänpistoja ovat täynnä kommelluksia ja Mr Beanin oivaltavia mutta päättömiä ratkaisuja arjen ongelmiin. Ilmestyy tammikuussa.
Mikä maistuu, Terho? jatkaa pienen, uteliaan oravanpoikasen Terhon seikkailuja kotimaisten ensikirjojen sarjassa. Lotta Sonnisen ja Matti Pikkujämsän kirja sopii lapsen ensimmäisiin luku- ja leikkihetkiin yhdessä aikuisten kanssa. Ilmestyy helmikuussa.
Camilla Reidin ja Kate Hindleyn riemukkaassa ensikirjojen sarjassa Nelli ja Piponen seikkailevat kalastusretkellä ja vanhassa linnassa. Nelli ja Piponen: Kalareissu ja Nelli ja Piponen: Kadonnut sormikas ilahduttavat leikki-ikäisiä suloisilla kissa- ja koirahahmoilla sekä pyöriteltävillä ja työnnettävillä osilla. Ilmestyy maaliskuussa.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: aino@siltalapublishing.fi, 050 337 4737
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Silja MassaViestintäpäällikkö, Teos / Orava-kirjatPuh:+358 40 708 1323silja.massa@teos.fi
Aino SirkesaloViestintäpäällikkö, Siltala / Orava-kirjatPuh:+358 50 3374737aino@siltalapublishing.fi
Linkit
Orava-kirjat
Orava-kirjat on vuonna 2024 Siltalan ja Teoksen yhteyteen perustettu lastenkirjakustantamo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Orava-kirjat
Uusi tietokirja unien ihmeellisestä maailmasta lumoaa kaikenikäiset24.9.2026 11:11:08 EEST | Tiedote
Tiesitkö, että mustekala vaihtaa väriä nähdessään unia? Tai että tervapääsky osaa nukkua lentäessään? Unen ihme kutsuu lapset ja aikuiset kirjan ääreen yhdessä pohtimaan, mitä kaikkea jännittävää mielessämme ja kehossamme tapahtuu öisin.
Uusi lastenromaani Matti Röngältä: Pentukuumetta Käpälämäessä jatkaa Pentti Rusakon ja Kapun seikkailuja10.9.2026 07:50:00 EEST | Tiedote
Matti Röngän lastenromaanissa Pentukuumetta Käpälämäessä pitkäkorvakaksikko Pentti Rusakko ja Kapu jatkaa seikkailujaan, ja Kervisen perheen elämä on kommelluksia täynnä. Vauhdikkaan temmellyksen keskellä esiin nousee myös kysymys, mitä tapahtuu, kun meno iän myötä hidastuu – oli kyseessä sitten koiravanhus, jänis tai ihminen.
Kari Hotakaisen uutuus on villien yllätysten satukokoelma, joka pyöräyttää arkiset ajatukset kaikenkarvaisista elollisista päälaelleen9.9.2026 09:46:36 EEST | Tiedote
Naurulokki ja pastori huvipuistossa -kirjan saduissa ihmiset ja eläimet ovat elämänmuutosten edessä. Kurki rakastuu. Käärme kyllästyy luikerteluun. Trukkikuski tunnistaa sisäisen siilinsä. Kirja ilmestyy ja on arvosteluvapaa perjantaina 18.9.
Riemastuttavia ensikirjoja perheen pienimmille4.9.2026 13:36:30 EEST | Tiedote
Orava-kirjojen syksy esittelee mainioita ensikirjoja vauvojen ja taaperoiden leikkihetkiin. Ensikirjojen lukeminen yhdessä pohjustaa lapsen elinikäistä suhdetta kirjoihin ja lukemiseen. Ensikirjojen kirkkaat värit, selkeät kuvat ja erilaiset tunnusteltavat materiaalit kehittävät vauvan näkö- ja tuntoaistia. Kirjojen paksut pahvisivut, luukut ja huopaläpät harjoittavat lapsen hienomotoriikkaa. Kaiken lisäksi yhteiset lukutuokiot vanhempien kanssa tukevat kielen kehitystä ja tarjoavat vuorovaikutusta, läheisyyttä ja mukavaa aikaa kirjojen parissa.
Pieni peltomyyrä ryhtyy puutarhuriksi Karoliina Pertamon lumoavassa kuvakirjassa28.8.2026 12:18:59 EEST | Tiedote
Orvokkeja Violalle johdattaa lukijan puutarhaan, joka on täynnä elämää ja tarinoita. Karoliina Pertamo sai idean kirjaan omasta puutarhastaan, jonka orvokeista alkoi yllättäen kadota kukkia. Kirja on heti arvosteluvapaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme