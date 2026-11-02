Ministeri Talvitie haluaa eroon peruskoulun tasapäistämisestä: Tulevaisuuden luokkahuoneessa jokainen saa edetä kykyjensä mukaan

– Kouluissa vältellään liikaa yksilöllisten erojen huomioimista opetuksessa. Meillä on jo nyt kaikki mahdollisuudet eriyttää opetusta erilaisia oppijoita paremmin tukevaksi, mutta tätä ei hyödynnetä kouluissa riittävästi. Tulevaisuuden luokkahuoneessa jokainen saa tarvitsemaansa tukea, mutta oppilailla on myös mahdollisuus kurkottaa korkeammalle, Talvitie sanoo.

Talvitien mukaan yhdenmukainen oppiminen ei auta tarpeeksi erilaisia oppijoita. Yhden lapsen vahvuudet voivat löytyä matematiikasta, toisen kielistä, kolmannen liikunnasta tai taiteesta. Koulun tehtävä on tunnistaa nämä vahvuudet ja antaa niille tilaa kasvaa.

– Tiedämme, että lapset oppivat eri tavoilla ja kasvavat tai kehittyvät eri tahtiin. Peruskoulun tehtävä ei ole tasapäistää, vaan avata lapsille ovia ja auttaa jokaista heitä löytämään omat vahvuutensa ja potentiaalinsa. Siksi tulevaisuuden koulussa järjestelmän pitää joustaa enemmän lapsen mukaan, eikä lapsen järjestelmän mukaan. Tämä tukisi myös oppimisrauhaa, kun oppilaiden ei tarvitse purkaa turhautumistaan käytöshäiriöinä, Talvitie toteaa.

Tältä tulevaisuuden luokkahuone näyttäisi Kokoomuksen tavoitteissa:

Vahvistetaan perustaitoja entisestään. Lisätään äidinkielen, kirjallisuuden ja matematiikan opetusta sekä nostetaan oppiaineiden vähimmäisosaamisen vaatimustasoa.

Siirrytään entistä yksilöllisempään koulun aloitukseen. Mahdollistetaan oppivelvollisuuden aloittamisen aikaistaminen tai myöhentäminen lapsen kehityksen ja valmiuksien perusteella nykyistä joustavammin. Siirrytään joustavaan alkuopetukseen, jotta jokainen lapsi voi edetä oppimisessa yksilölliseen tahtiin.

Tarjotaan lahjakkaille oppilaille tavoitteellista ja heidän osaamistaan vastaavaa opetusta. Luodaan joustavia oppimispolkuja, jotka mahdollistavat nopeamman etenemisen ja syventävät sisällöt. Selkeytetään luokan yli hyppäämisen käytäntöjä.

Tehdään tilaa erilaisille vahvuuksille. Turvataan painotettu opetus ja tuetaan lasten kiinnostuksen kohteita esimerkiksi kielissä, luonnontieteissä, taideaineissa ja liikunnassa.