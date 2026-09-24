Jatkeen Urban Partnersille rakentama Juli Arabianrannan Illuusio valmis

Arabian alueen uusi maamerkki kohoaa nyt valmiina Kotisaarenkadun ja Hämeentien risteyksessä, kauppakeskus Arabian kupeessa. 16-kerroksisen rakennuksen korkeus on 50 metriä, ja kohteeseen valmistui 188 Juli Living -vuokra-asuntoa yksiöistä kolmioihin. Katutasoon valmistui lisäksi 235,5 neliömetriä liiketilaa. Jatke Uusimaa toimi kohteen KVR-urakoitsijana. Projektin arkkitehtitoimisto oli ONE Architects ja parvekelasien aurinkopaneeliratkaisusta vastasi Lumon.

Kaikenikäisille ja monenlaisissa elämänvaiheissa oleville asukkaille suunniteltu Juli Arabianrannan Illuusio on rakennettu tulevaisuutta varten. Vuokra-asuntomarkkinoilla erottuvat asunnot valmistuivat omaleimaiseen, historialliseen korttelikokonaisuuteen. Aikaisemmin teollisuuskäytössä olleelta alueelta purettiin vajaakäytöllä ollut toimistorakennus, mikä mahdollisti tiiviin rakentamisen valmiiden palveluiden äärelle. Nyt valmistuneista asunnoista pääsee kuivin jaloin pysäköintilaitoksen kautta Kauppakeskus Arabiaan ja pakettiautomaateille. Asumisviihtyisyyttä lisäävät yhteisten tilojen kuntosali, lounge, talopesula, etätyöhuoneet, saunat ja kattoterassi.

"Olemme onnistuneet tuomaan tässä kohteessa erinomaisesti yhteen urbaanin asumisen ja rakentamisen innovatiiviset, uudet ratkaisut. Energiatehokkuuteen on panostettu maalämmöllä, jäteveden lämmöntalteenotolla sekä katon aurinkovoimalalla. Uusina innovaatioina olemme hyödyntäneet aurinkopaneeleja parvekekaiteissa ja lämmöntalteenottoa pihakannesta. Rakentamisen päästöjä on pienennetty vähähiilisellä betonilla, raudoitteilla ja ikkunoilla. Julkisivujen biokaasulla tuotettujen tiilien päästöt ovat yli puolet tavanomaisten tiilien päästöjä pienemmät", Urban Partnersin rakennuttajajohtaja Henri Hynynen kertoo.

”Juli Arabianrannan Illuusio on hieno esimerkki vaativasta kaupunkirakentamisesta ja siitä osaamisesta, jota tällaisen kokonaisuuden onnistunut toteuttaminen edellyttää. Rakensimme uuden 16-kerroksisen asuintalon toimivan kauppakeskuksen yhteyteen ja osittain sen päälle samalla, kun kauppakeskuksen toiminnan piti jatkua häiriöttömänä. Työmaa vaati henkilöstöltämme erityistä logistiikan, turvallisuuden, rakentamisen vaiheistuksen ja työmaatekniikan osaamista. Samalla toteutimme useita uudenlaisia ratkaisuja, joiden tavoitteena oli pienentää sekä rakennuksen että rakentamisen hiilijalanjälkeä. Olen erityisen tyytyväinen siihen, miten hyvin Jatkeen organisaatio ja hankkeen kaikki osapuolet ratkaisivat yhdessä näin vaativan kohteen tavoitteet”, Jatke Uusimaa Oy:n toimitusjohtaja Janne Mönkkönen toteaa.

Uusiutuvia energialähteitä ja vähähiilisiä rakennusmateriaaleja

Juli Arabianrannan Illuusion energiankulutus katetaan pääosin uusiutuvista energialähteistä. Taloon on asennettu poikkeuksellisen suuri määrä aurinkopaneeleita: paitsi kerrostalon katolle, myös lähes kaikkiin parvekekaidelaseihin. Talon parvekelasitukset on toteutettu osittain aurinkopaneeleina, joiden tuottama energia hyödynnetään kiinteistön yleisissä tiloissa. Innovatiivista ratkaisua pilotoidaan nyt ensimmäistä kertaa Juli Living -kohteessa Suomessa.

Juli Arabianrannan Illuusiossa kiinnitettiin erityistä huomiota hiilijalanjälkilaskentaan ja hiilijalanjäljen pienentämiseen jo rakennusvaiheessa. Rakennusmateriaaleina käytettiin muun muassa vähähiilistä terästä ja vähähiilisiä betonituotteita. Rakentamisen aikainen lämmitys ja kuivatus toteutettiin vesi-ilmalämpöpumpputekniikalla sekä lattialämmitysputkistolla. Energiatehokkaalla ratkaisulla saatiin merkittävää hyötyä betonin kuivumiseen ja lujuuden kehitykseen. Myös polttomoottorikäyttöisten pienkoneiden käyttö työmaalla oli kielletty. Purku- ja maansiirtokoneissa käytettiin biopolttoaineita ja työmaasähkö ostettiin alkuperävarmennettuna uusiutuvana energiana.

Nyt valmistunut talo lämpiää maalämmöllä. Kohteessa on jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä sekä uuden pihakannen yhteydessä aurinkolämpökeräinputkisto. Asuntoja jäähdyttää maaviileä. EU-taksonomian mukainen kohde on toteutettu parhaaseen A-energialuokkaan, ja sille haetaan asuinkerrostalolle harvinaista LEED Platinum -sertifikaattia.