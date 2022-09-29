Rautatientorin tuleva metrosulku vaatii ennakointia – Helsingin Pantti avasi uuden liikkeen Kaisaniemeen

Vuonna 1882 perustettu Helsingin Pantti on Suomen vanhin panttilainaamo. Yritys tarjoaa panttilainaa jalometalleja ja arvoesineitä vastaan sekä myy tarkastettuja ja huollettuja second hand -koruja myymälöissään ja verkkokaupassaan. Lisäksi Helsingin Pantti järjestää viikoittain verkkohuutokaupan. Yrityksellä on 13 toimipistettä seitsemässä kaupungissa eri puolilla Suomea.

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