Helsingin Pantti

Rautatientorin tuleva metrosulku vaatii ennakointia – Helsingin Pantti avasi uuden liikkeen Kaisaniemeen

3.11.2026 11:36:55 EET | Helsingin Pantti | Tiedote

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Rautatientorin metroaseman tuleva, noin puoli vuotta kestävä sulku vaikuttaa keskustan yritysten asiakasvirtoihin. Helsingin Pantti varautuu tilanteeseen avaamalla uuden toimipisteen Kaisaniemeen.

Kaisaniemen toimipiste.
Kaisaniemen toimipiste. Kuva: Helsingin Pantti.

Rautatientorin metroasema suljetaan lokakuussa 2027 alkavan remontin ajaksi noin kuudeksi kuukaudeksi. Metrojunat eivät pysähdy asemalla remontin aikana. Helsingin Pantille tilanne on tuttu: jo kesällä 2024 toteutettu kolmen kuukauden mittainen metrosulku vähensi asiakasvirtoja yhtiön Asematunnelin toimipisteessä, vaikka liike on hyvin saavutettavissa myös muilla julkisen liikenteen välineillä.

– Edellinen remontti osoitti, miten suuri merkitys metroasemalla on asiakasvirroille. Nyt haluamme varautua muutokseen ajoissa. Kaisaniemen uusi toimipiste palvelee metrolla liikkuvia ydinkeskustan asiakkaitamme myös silloin, kun Rautatientorin asema on suljettu, kertoo Helsingin Pantin operatiivinen johtaja Riku Järviö.

Helsingin Pantin uusi Kaisaniemen toimipiste avasi ovensa 26. lokakuuta Helsingin yliopiston metroaseman yhteyteen. Liike palvelee maanantaista perjantaihin klo 11–18.

Asematunnelin toimipiste jatkaa toimintaansa myös metrosulun aikana. Kaisaniemen uusi liike täydentää Helsingin Pantin palveluverkostoa ja vahvistaa yhtiön läsnäoloa Helsingin ydinkeskustassa.

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Yhteyshenkilöt

Riku Järviö
Operatiivinen johtaja
riku.jarvio@helsinginpantti.fi
p. +358 50 541 3456

Kuvat

Kaisaniemen toimipiste.
Kaisaniemen toimipiste.
Kuva: Helsingin Pantti.
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Kuva: Helsingin Pantti.
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Linkit

Helsingin Pantti

Vuonna 1882 perustettu Helsingin Pantti on Suomen vanhin panttilainaamo. Yritys tarjoaa panttilainaa jalometalleja ja arvoesineitä vastaan sekä myy tarkastettuja ja huollettuja second hand -koruja myymälöissään ja verkkokaupassaan. Lisäksi Helsingin Pantti järjestää viikoittain verkkohuutokaupan. Yrityksellä on 13 toimipistettä seitsemässä kaupungissa eri puolilla Suomea.

pantti.fi

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