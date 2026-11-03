Vihreiden Tynkkynen välikysymyskeskustelun ryhmäpuheessa: suomalaisesta unelmasta kannattaa pitää kaksin käsin kiinni
3.11.2026 12:49:23 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen haastoi välikysymyskeskustelussa hallitusta suomalaisesta unelmasta. Hän arvosteli suomalaisia kurjistavia leikkauksia ja esitti vaihtoehtoja bensapopulismille.
Eduskunta keskustelee tänään opposition yhteisestä välikysymyksestä, joka haastaa hallitusta vastaamaan arjen kustannusten nousuun. Vihreiden ryhmäpuheenvuoron pitänyt eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen muistutti suomalaisesta unelmasta.
”Suomalainen unelma on ollut lupaus siitä, että myös torpasta päällystämättömän tien päästä voi valmistua maisteriksi. Se on ollut lupaus siitä, että myös lähiön ahtaasta vuokra-asunnosta voi ponnistaa yrittäjäksi. Se on ollut lupaus siitä, että myös pienipalkkaisen yksinhuoltajaäidin pojasta voi tulla eduskuntaryhmän puheenjohtaja”, Tynkkynen totesi ryhmäpuheenvuorossa.
Tynkkynen varoitti, että suomalainen unelma on alkanut murentua silmiemme edessä. Hänen mukaansa se ei ole tapahtunut millään yksittäisellä päätöksellä, ei edes millään yksittäisellä hallituskaudella.
”Suomalainen unelma on alkanut murentua, kun politiikassa on asetettu etusijalle parhaiten pärjäävä prosentti ihmisistä. Se on tapahtunut, kun tämä on tehty ihmisten 99 prosentin enemmistön kustannuksella”, Tynkkynen kuvasi.
Tynkkynen tyrmäsi puheenvuorossaan bensapopulismin, johon ovat sortuneet puolueet niin hallituksessa kuin oppositiossa.
”Bensapopulismi tulisi kalliiksi niin ilmastolle kuin taloudelle. Jos valtio alentaisi polttoaineiden hintoja, vain 7 prosenttia hyödystä päätyisi pienituloisimmalle viidennekselle suomalaisista. Sen sijaan suurituloisin viidennes saisi hyödystä peräti 30 prosenttia”, Tynkkynen huomautti.
Kestävämpänä ratkaisuna Tynkkynen tarjosi esimerkiksi Ranskassa sovellettua sähköautojen liisaustukea pienituloisille.
”Ranskassa valtio takaa sähköauton leasing-sopimuksella tiettyyn hintaan. Liisaustukea voi saada, jos käy pienipalkkaisissa töissä kaukana kodista. Mitä jos tekisimme Suomessa samoin?”, Tynkkynen kysyi.
Tynkkysen ryhmäpuhe löytyy kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
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