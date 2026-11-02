Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
BioPro Hyvinkää Willa on Vuoden BioPro-myymälä 2026
3.11.2026 13:24:05 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote
Hannu ja Mervi Ahokkaan luotsaama BioPro Hyvinkää Willa on valittu Vuoden BioPro-myymäläksi 2026. Kauppakeskus Willassa toimiva terveyskauppa jatkaa paikallisen perheyrityksen yli puolen vuosisadan mittaista työtä asiakkaiden hyvinvoinnin parissa.
Hannu ja Mervi Ahokas vastaanottivat kunniakirjan lauantaina 31.10.2026 Tampereella järjestetyn perinteisen Tietäjät Tietää -patikka-koulutuspäivän iltagaalassa. Päivä kokosi salin täydeltä terveyskauppiaita, myymälöiden henkilökuntaa ja alan ammattilaisia eri puolilta Suomea. Ohjelmassa oli asiantuntijaluentoja sekä toimialan liittojen tervehdykset. Illan gaalassa juhlistettiin alan onnistumisia ja palkittiin vuoden BioPro-myymälä.
– Tunnustus tuntuu erityisen hyvältä, sillä meille tämä työ on ennen kaikkea asiakkaiden kohtaamista ja pitkäaikaisen luottamuksen rakentamista. Haluamme, että meille on helppo tulla kysymään ja että jokainen saa omiin tarpeisiinsa sopivaa palvelua. Kiitos kuuluu asiakkaillemme, perheellemme ja koko BioPro-yhteisölle, Hannu ja Mervi Ahokas sanovat.
Perheyritys elää ajassa
BioPro Hyvinkää Willan taustalla toimii Hyvinkään Luontaistuote Oy. Hannun vanhemmat Mirjam ja Jaakko Ahokas ryhtyivät jatkamaan luontaistuotekaupan toimintaa vuonna 1974. Nykyisin yritystä johtavat Hannu ja hänen puolisonsa Mervi. Myymälässä auttavat myös heidän tyttärensä Aava ja Saga.
Vuosikymmenten aikana kaupan toimintaympäristö ja asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet. Ahokkaiden yritys on uudistunut niiden mukana ja liittyi kotimaiseen, yrittäjävetoiseen BioPro-ketjuun vuonna 2022. Toiminnan ytimessä ovat säilyneet henkilökohtainen palvelu, tuotteiden tuntemus ja paikallisten asiakkaiden kuunteleminen.
Willan myymälässä erikoiskaupan vahvuudet näkyvät laajassa tuotevalikoimassa ja mahdollisuudessa keskustella tuotteiden valinnasta ja käytöstä asiantuntevan henkilökunnan kanssa. Pitkä kokemus auttaa palvelemaan niin vuosikymmeniä asioineita kanta-asiakkaita kuin uusia kävijöitä.
Liitto onnittelee palkittuja yrittäjiä
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto onnittelee Hannu ja Mervi Ahokasta sekä BioPro Hyvinkää Willaa tunnustuksesta.
– Perheyrittäjinä tiedämme, kuinka paljon työtä ja sitoutumista terveyskaupan arki vaatii. Hannu ja Mervi ovat tehneet tätä työtä pitkäjänteisesti ja osallistuneet samalla koko alan yhteiseen kehittämiseen. Erityisen hienoa on, että perheen kolmas polvi on jo mukana yrityksen arjessa. Heidän saamansa tunnustus kertoo siitä, että vahva ammattitaito ja asiakkaista välittäminen kantavat sukupolvesta toiseen, sanoo liiton puheenjohtaja Niko Korhonen.
– Hannun ja Mervin työssä yhdistyvät suomalaisen erikoiskaupan keskeiset vahvuudet: ammattitaito, monipuolinen valikoima, henkilökohtainen palvelu ja asiakkaiden tarpeiden tunteminen. Pitkä historia antaa toiminnalle vahvan pohjan, ja halu oppia ja uudistua kantaa sitä eteenpäin. On hienoa, että paikallinen perheyrittäjyys saa näkyvää tunnustusta, sanoo liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hannu AhokaskauppiasHyvinkään Luontaistuote Oy / BioPro HyvinkääPuh:040 184 8227hyvinkaa@biopro.fiwww.biopro.fi
Mervi AhokaskauppiasHyvinkään Luontaistuote Oy / BioPro HyvinkääPuh:040 184 8227hyvinkaa@biopro.fiwww.biopro.fi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Niko KorhonenSuomen Terveystuotekauppiaiden Liiton puheenjohtaja, ECOteekki-kauppiasJoensuun Luontaistuote A. Korhonen Oy/ECOteekkiPuh:0500 742 881niko@ecoteekki.fiwww.ecoteekki.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
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