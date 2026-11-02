BioPro Hyvinkää Willa on Vuoden BioPro-myymälä 2026

Hannu ja Mervi Ahokas vastaanottivat kunniakirjan lauantaina 31.10.2026 Tampereella järjestetyn perinteisen Tietäjät Tietää -patikka-koulutuspäivän iltagaalassa. Päivä kokosi salin täydeltä terveyskauppiaita, myymälöiden henkilökuntaa ja alan ammattilaisia eri puolilta Suomea. Ohjelmassa oli asiantuntijaluentoja sekä toimialan liittojen tervehdykset. Illan gaalassa juhlistettiin alan onnistumisia ja palkittiin vuoden BioPro-myymälä.

– Tunnustus tuntuu erityisen hyvältä, sillä meille tämä työ on ennen kaikkea asiakkaiden kohtaamista ja pitkäaikaisen luottamuksen rakentamista. Haluamme, että meille on helppo tulla kysymään ja että jokainen saa omiin tarpeisiinsa sopivaa palvelua. Kiitos kuuluu asiakkaillemme, perheellemme ja koko BioPro-yhteisölle, Hannu ja Mervi Ahokas sanovat.

Perheyritys elää ajassa

BioPro Hyvinkää Willan taustalla toimii Hyvinkään Luontaistuote Oy. Hannun vanhemmat Mirjam ja Jaakko Ahokas ryhtyivät jatkamaan luontaistuotekaupan toimintaa vuonna 1974. Nykyisin yritystä johtavat Hannu ja hänen puolisonsa Mervi. Myymälässä auttavat myös heidän tyttärensä Aava ja Saga.

Vuosikymmenten aikana kaupan toimintaympäristö ja asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet. Ahokkaiden yritys on uudistunut niiden mukana ja liittyi kotimaiseen, yrittäjävetoiseen BioPro-ketjuun vuonna 2022. Toiminnan ytimessä ovat säilyneet henkilökohtainen palvelu, tuotteiden tuntemus ja paikallisten asiakkaiden kuunteleminen.

Willan myymälässä erikoiskaupan vahvuudet näkyvät laajassa tuotevalikoimassa ja mahdollisuudessa keskustella tuotteiden valinnasta ja käytöstä asiantuntevan henkilökunnan kanssa. Pitkä kokemus auttaa palvelemaan niin vuosikymmeniä asioineita kanta-asiakkaita kuin uusia kävijöitä.

Liitto onnittelee palkittuja yrittäjiä

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto onnittelee Hannu ja Mervi Ahokasta sekä BioPro Hyvinkää Willaa tunnustuksesta.

– Perheyrittäjinä tiedämme, kuinka paljon työtä ja sitoutumista terveyskaupan arki vaatii. Hannu ja Mervi ovat tehneet tätä työtä pitkäjänteisesti ja osallistuneet samalla koko alan yhteiseen kehittämiseen. Erityisen hienoa on, että perheen kolmas polvi on jo mukana yrityksen arjessa. Heidän saamansa tunnustus kertoo siitä, että vahva ammattitaito ja asiakkaista välittäminen kantavat sukupolvesta toiseen, sanoo liiton puheenjohtaja Niko Korhonen.

– Hannun ja Mervin työssä yhdistyvät suomalaisen erikoiskaupan keskeiset vahvuudet: ammattitaito, monipuolinen valikoima, henkilökohtainen palvelu ja asiakkaiden tarpeiden tunteminen. Pitkä historia antaa toiminnalle vahvan pohjan, ja halu oppia ja uudistua kantaa sitä eteenpäin. On hienoa, että paikallinen perheyrittäjyys saa näkyvää tunnustusta, sanoo liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.