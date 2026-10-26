Tutkimus: Digitalisaation edelläkävijät ovat alttiimpia kyberhyökkäyksille

Tutkimuksessaan Sihvonen mittasi yritysten digitalisaation astetta ja tarkasteli, ennustaako kilpailijoita korkeampi digitalisaatio myös tulevia kyberhyökkäyksiä. Tulokset osoittavat, että digitalisaatiossa kilpailijoidensa edellä olevilla yrityksillä on jopa 10 prosenttiyksikköä suurempi todennäköisyys joutua onnistuneen kyberhyökkäyksen uhriksi.

– Moni yritysjohtaja näkee digitalisaation myös keinona vahvistaa kyberresilienssiä, mikä mukailee teknologiatoimittajien näkemystä. Tutkimustulokset osoittavat, että asia ei ole aivan näin yksinkertainen. Digitalisaatio tuo mukanaan myös uusia haavoittuvuuksia, joita organisaatioiden on vaikea tunnistaa ja hallita, Sihvonen sanoo.

Tutkimuksessa analysoitiin yli 9 600 yhdysvaltalaisen pörssiyrityksen havaintoa vuosilta 2006–2023. Aineisto sisälsi 543 dokumentoitua tietomurtoa tai muuta kyberhyökkäystä.

Ongelma ei ole teknologiassa vaan sen organisoinnissa

Tutkimuksen keskeinen havainto on, että lisääntynyt riski ei johdu ensisijaisesti teknologiasta itsestään. Ratkaisevaa on se, miten digitaaliset teknologiat on otettu käyttöön yrityksessä ja miten ne on kytketty osaksi liiketoimintamalleja ja prosesseja.

Tutkimuksen mukaan voimakkaasti digitalisoituneissa yrityksissä perinteiset valvontamekanismit, kuten ulkoinen tarkastus, eivät yksin riitä suojaamaan kyberuhilta.

– Tulokset viittaavat siihen, että kyberturvallisuuden johtaminen pitäisi nähdä entistä enemmän strategisena kysymyksenä. Mitä digitalisoituneempi yritys on, sitä tärkeämpää on, että kyberturvaosaamista löytyy myös ylimmästä johdosta ja hallituksesta, Sihvonen toteaa.

Tarve realistisemmalle keskustelulle digitalisaation hyödyistä

Tutkimus haastaa käsitystä, jonka mukaan digitalisaatio yksinomaan vahvistaisi yritysten kyberturvallisuutta. Samalla se tarjoaa käytännön näkökulmia yritysjohdolle aikana, jolloin organisaatiot investoivat voimakkaasti tekoälyyn ja uusiin digitaalisiin ratkaisuihin.

Lisäanalyysit viittaavat myös siihen, että sijoittajat eivät täysin tunnista digitalisaation ja kyberriskien välistä yhteyttä. Osakemarkkinat reagoivat kyberhyökkäyksiin usein viiveellä, mutta vaikutusten konkretisoituessa reaktiot voivat olla voimakkaita.

– Digitalisaatio ja tekoäly tarjoavat yrityksille merkittäviä mahdollisuuksia, mutta samalla ne voivat kasvattaa kyberaltistumista tavoilla, joita ei aina ymmärretä riittävän hyvin. Tarvitsemme tasapainoisempaa keskustelua sekä digitalisaation hyödyistä että siihen liittyvistä riskeistä, Sihvonen sanoo.

Julkaisu

Jukka Sihvonen: Digitalization and Cybersecurity: Firm-level Evidence. British Journal of Management, 2026. http://doi.org/10.1111/1467-8551.70119