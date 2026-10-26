Tutkimus: Digitalisaation edelläkävijät ovat alttiimpia kyberhyökkäyksille
3.11.2026 14:35:27 EET | Vaasan yliopisto | Tiedote
Yritysjohdolle digitalisaatio näyttäytyy usein lupauksena tehokkaammasta ja tuottavammasta liiketoiminnasta. Vaasan yliopiston laskentatoimen professorin Jukka Sihvosen tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että digitalisaation lisääntyminen voi myös kasvattaa yrityksen riskiä joutua onnistuneen kyberhyökkäyksen kohteeksi. Tutkimus on julkaistu arvostetussa British Journal of Management -tiedelehdessä.
Tutkimuksessaan Sihvonen mittasi yritysten digitalisaation astetta ja tarkasteli, ennustaako kilpailijoita korkeampi digitalisaatio myös tulevia kyberhyökkäyksiä. Tulokset osoittavat, että digitalisaatiossa kilpailijoidensa edellä olevilla yrityksillä on jopa 10 prosenttiyksikköä suurempi todennäköisyys joutua onnistuneen kyberhyökkäyksen uhriksi.
– Moni yritysjohtaja näkee digitalisaation myös keinona vahvistaa kyberresilienssiä, mikä mukailee teknologiatoimittajien näkemystä. Tutkimustulokset osoittavat, että asia ei ole aivan näin yksinkertainen. Digitalisaatio tuo mukanaan myös uusia haavoittuvuuksia, joita organisaatioiden on vaikea tunnistaa ja hallita, Sihvonen sanoo.
Tutkimuksessa analysoitiin yli 9 600 yhdysvaltalaisen pörssiyrityksen havaintoa vuosilta 2006–2023. Aineisto sisälsi 543 dokumentoitua tietomurtoa tai muuta kyberhyökkäystä.
Ongelma ei ole teknologiassa vaan sen organisoinnissa
Tutkimuksen keskeinen havainto on, että lisääntynyt riski ei johdu ensisijaisesti teknologiasta itsestään. Ratkaisevaa on se, miten digitaaliset teknologiat on otettu käyttöön yrityksessä ja miten ne on kytketty osaksi liiketoimintamalleja ja prosesseja.
Tutkimuksen mukaan voimakkaasti digitalisoituneissa yrityksissä perinteiset valvontamekanismit, kuten ulkoinen tarkastus, eivät yksin riitä suojaamaan kyberuhilta.
– Tulokset viittaavat siihen, että kyberturvallisuuden johtaminen pitäisi nähdä entistä enemmän strategisena kysymyksenä. Mitä digitalisoituneempi yritys on, sitä tärkeämpää on, että kyberturvaosaamista löytyy myös ylimmästä johdosta ja hallituksesta, Sihvonen toteaa.
Tarve realistisemmalle keskustelulle digitalisaation hyödyistä
Tutkimus haastaa käsitystä, jonka mukaan digitalisaatio yksinomaan vahvistaisi yritysten kyberturvallisuutta. Samalla se tarjoaa käytännön näkökulmia yritysjohdolle aikana, jolloin organisaatiot investoivat voimakkaasti tekoälyyn ja uusiin digitaalisiin ratkaisuihin.
Lisäanalyysit viittaavat myös siihen, että sijoittajat eivät täysin tunnista digitalisaation ja kyberriskien välistä yhteyttä. Osakemarkkinat reagoivat kyberhyökkäyksiin usein viiveellä, mutta vaikutusten konkretisoituessa reaktiot voivat olla voimakkaita.
– Digitalisaatio ja tekoäly tarjoavat yrityksille merkittäviä mahdollisuuksia, mutta samalla ne voivat kasvattaa kyberaltistumista tavoilla, joita ei aina ymmärretä riittävän hyvin. Tarvitsemme tasapainoisempaa keskustelua sekä digitalisaation hyödyistä että siihen liittyvistä riskeistä, Sihvonen sanoo.
Julkaisu
Jukka Sihvonen: Digitalization and Cybersecurity: Firm-level Evidence. British Journal of Management, 2026. http://doi.org/10.1111/1467-8551.70119
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Professori Jukka Sihvonen, Vaasan yliopisto
Puh. 029 449 8352
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Liikunnan edistämisen asema on epäselvä kuntien ja hyvinvointialueiden välillä – väitöstutkimus perää julkisen arvon hallintaa26.10.2026 13:08:16 EET | Tiedote
Liikunnan edistäminen hakee yhä paikkaansa kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoilla. Vaasan yliopistossa tarkastettava Sari Lappalaisen väitöstutkimus korostaa arvojen yhteensovittamista ja selkeämpää toiminnan koordinointia.
Ekosysteemiyhteistyö auttaa pk-yrityksiä ottamaan digiloikan ja säilyttämään kilpailukykynsä23.10.2026 10:46:03 EEST | Tiedote
Vaasan yliopistossa tarkastettava tuotantotalouden väitöskirja tarkastelee pk-yritysten digitaalista transformaatiota. Shahid Hafeezin väitöstutkimus osoittaa, että pk-yritykset voivat ottaa käyttöön uusia digiteknologioita ja säilyttää kilpailukykynsä ekosysteemiyhteistyön kautta.
Marita Ahola tiedekirjasto Tritonian johtajaksi22.10.2026 10:28:31 EEST | Tiedote
FM Marita Ahola on valittu Tritonian uudeksi johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 7. joulukuuta 2026. Tritonia on Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian yhteinen tiedekirjasto, joka tarjoaa kirjasto-, tieto- ja avoimen tieteen palveluja korkeakouluyhteisöille.
Atte Palomäki vahvistamaan Vaasan yliopiston näkyvyyttä ja vaikuttavuutta15.10.2026 16:00:17 EEST | Tiedote
Vaasan yliopisto vahvistaa tutkimuksensa ja osaamisensa näkyvyyttä sekä yhteyksiään yrityksiin ja yhteiskunnallisiin päättäjiin. Kokenut viestintäjohtaja ja johdon neuvonantaja Atte Palomäki on aloittanut yliopiston viestinnän, vaikuttavuuden ja sidosryhmäsuhteiden kehittämisessä interim-roolissa.
Raskaan liikenteen päästöjen leikkaaminen vaatii todellista tietoa kustannuksista, hyödyistä ja käytännön rajoitteista8.10.2026 10:44:35 EEST | Tiedote
Vaasan yliopistossa tarkastettava tuotantotalouden väitöstutkimus tarkastelee liikenteen energianmurrosta ja raskaan maantieliikenteen vähähiilistämistä. Clara Rajalehdon tutkimus osoittaa, että sähkö, biokaasu ja uusiutuva diesel, HVO, voivat kaikki olla kilpailukykyisiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme