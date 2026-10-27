Humallahden sillan suunnittelu lopetetaan, Helsingin Kokoomus tyytyväinen päätökseen
3.11.2026 15:52:54 EET | Helsingin Kokoomus ry | Tiedote
Helsingin Kokoomus on tyytyväinen päätökseen lopettaa Munkkiniemenbaanan yhteyteen kaavaillun Humallahden sillan suunnittelu. Kokoomus on vastustanut siltahanketta johdonmukaisesti vuodesta 2024 lähtien sen korkean hinnan sekä alueen arvokkaaseen rantaluontoon ja merelliseen maisemaan kohdistuvien haittojen vuoksi.
”Seitsemään miljoonaan euroon noussut kustannusarvio on kohtuuton sillasta saatavaan hyötyyn nähden. Samalla hanke olisi muuttanut pysyvästi Humallahden arvokasta merellistä rantamaisemaa. On erittäin hyvä, että suunnittelusta nyt luovutaan”, sanoo Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Pajula.
”Munkkiniemenbaanan kehittäminen ja pyöräliikenteen sujuvoittaminen ovat edelleen kokoomukselle tärkeitä tavoitteita. Yhteydet pitää kuitenkin toteuttaa tavalla, joka säästää sekä kaupungin varoja että arvokasta rantaluontoa”, Pajula jatkaa.
Kokoomus esitti jo vuonna 2024 Munkkiniemenbaanan suunnitelman palauttamista valmisteluun siten, että Humallahden sillasta luovuttaisiin ja pyöräliikenteen yhteys toteutettaisiin Paciuksenkadun kautta. Kokoomuksen Otto Meren tekemä palautusesitys hävisi tuolloin kaupunkiympäristölautakunnassa äänin 7–6.
Lautakunta päätti lopulta hyväksyä baanan muut osuudet ja palauttaa Humallahden sillan virkavalmisteluun. Kokoomus piti kiinni kannastaan, jonka mukaan sillasta tulisi luopua kokonaan.
Humallahden sillan uusi luonnos julkaistiin toukokuussa 2026. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pajula kommentoi uutta luonnosta todeten, ettei uusikaan luonnos ratkaise rantaluontoon liittyvää ongelmaa. Myös sillan kustannusarvio oli noussut entisestään. Pajula kertoi toukokuussa, että kokoomus tulee esittämään asian palauttamista valmisteluun ja Humallahden sillasta luopumista, kun esitys tuodaan kaupunkiympäristölautakuntaan käsiteltäväksi.
Esityksen piti olla tulossa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn jo elokuussa, mutta käsittely viivästyi. Nyt kaupunkiympäristön toimialalla on tehty päätös, että asiaa ei tuoda lautakunnan käsittelyyn ollenkaan, vaan suunnitelma Humallahden sillasta kuopataan.
”Olemme alusta asti katsoneet, ettei näin kallista siltaa ole perusteltua rakentaa herkän rantaluonnon kustannuksella. Pitkällekin valmisteltuja hankkeita pitää uskaltaa arvioida kriittisesti, jos siihen on perusteltu syy”, toteaa kaupunginvaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Veli-Pekka Dufva.
Yhteyshenkilöt
Matias PajulaHelsingin Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajaPuh:0505753347
Veli-Pekka DufvaHelsingin kaupunginvaltuutettu (kok.) ja kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtajaPuh:0405603952
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