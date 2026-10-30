Perussuomalaiset: Opposition puheet ja teot ristiriidassa – ”Politiikallanne kansalaisten arjen kustannukset kasvaisivat”

Eduskunnan tiistain täysistunnossa käsiteltiin oppositiopuolueiden välikysymystä suomalaisten pärjäämisestä arjen kustannusten noustessa. Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas korosti perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa jakavan huolen kustannusten noususta mutta näkee opposition puheiden ja tekojen välillä olevan suuren ristiriidan.

- Demarit ovat vaalien lähestyessä alkaneet yhtäkkiä puhua siitä, että autoilu on kallista, asumisen hinnat ovat nousseet ja tavallisen suomalaisen lompakko on kovilla, Peltokangas totesi.

- Mutta joka kerta, kun demarit ovat esitelleet omat vaihtoehtonsa, he tarjoavat vain sellaisia toimia, joilla nostetaan näitä kustannuksia. Haluan kysyä sosialisteilta siellä vasemmalla laidalla - miten te kehtaatte yrittää sumuttaa suomalaisia?

Opposition politiikalla arki olisi entistäkin kalliimpaa

Perussuomalaiset toteaa, että opposition vaihtoehdolla kansalaisten arjen kustannukset nousisivat entisestään. Peltokangas muistutti, että SDP on vaihtoehdossaan ehdottanut lukuisten hallituksen tekemien arjen kustannusten nousua hillitsevien toimien perumista.



- SDP esitti polttoaineveron alennusten perumista ja ajoneuvoveron kevennyksen perumista, Peltokangas korosti.

- Lisäksi SDP olisi halunnut nostaa jakeluvelvoitteen takaisin aiempiin prosenttiosuuksiin, joka olisi tarkoittanut sitä, että polttoaineen hinta olisi kymmeniä senttejä vieläkin kalliimpaa.

SDP on esittänyt vaihtoehdossaan myös turpeen verotuen poistamista ja maatalouden energiaveron palautuksen lakkauttamista.

- Jos SDP on huolissaan, että suomalaisten arki on liian kallista, miksi te haluatte tehdä siitä vielä kalliimpaa, Peltokangas kysyi.

SDP:n ilmastopolitiikka tyhjentäisi autoilijoiden lompakon

Oppositiopuolueiden ajama korkeampi jakeluvelvoite ja polttoaineveron alennusten perumiset näkyisivät vielä pahemmin suomalaisten arjessa.

- Siksi me hallituksessa olemme tehneet lukuisia eri toimia, joilla autoilun kustannuksia on helpotettu, kun samaan aikaan te oppositiossa olette vastustaneet niistä jokaista. Joten miten edes kehtaatte sanoa ääneen olevanne huolissaan bensan hinnasta tai autoilun kustannuksista, Peltokangas kysyi.

Perussuomalaiset toteaa, ettei SDP:n kiihkomielinen ilmastopoliittinen linja palvele Suomen ja suomalaisten etua. SDP:n vaihtoehtobudjeteissa on esitetty polttoaineen hintaa nostavia toimia sekä polttoon perustuvan energiatuotannon hinnan nostamista.

- Paljonko demareiden ilmastokiihkoilu maksaa suomalaiselle? Voin vastata - se maksaisi ja paljon. Se lisäisi entisestään kustannuksia ja nostaisi hintoja, Peltokangas korosti.

Päästöt eivät katoa vaikka kotimainen teollisuus kadotettaisiin

Perussuomalaisille on selvää, että suomalaisesta ympäristöstä ja luonnosta pitää huolehtia mutta korostaa, ettei se tarkoita samaa kuin sosialistien tarjoama ilmastohömppä.

Peltokangas muistutti opposition haaveileman ilmastopolitiikan ajavan kotimaisen tuotannon Suomesta sellaisiin maihin, missä päästöjä syntyy enemmän, eikä ympäristövaatimuksia ei juuri ole.

Peltokangas jatkoi kysymällä, mitä hyötyä on epärealistisesta ilmastopolitiikasta, joka vaikeuttaa suomalaisen työn tekemistä, heikentää yritysten kilpailukykyä ja siirtää investoinnit muualle.

- Päästöt eivät katoa sillä, että suomalainen tehdas sulkee ovensa. Tehtaat vain siirtyvät muihin maihin ja samalla katoavat suomalaiset työpaikat ja verotulot ja hinnat nousevat entisestään.

Perussuomalaiset toteaa, että siihen SDP:n ja muun opposition politiikka johtaisi. Peltokangas korosti, että jos oppositio olisi aidosti huolissaan suomalaisten arjen kustannusten noususta, tulisi heidän tukea hallituksen johdonmukaisia toimia niiden hillitsemiseksi.

- Tai kirjoittakaa edes vaihtoehtobudjettiinne sellaisia politiikkatoimia, jotka eivät ole näin totaalisesti ristiriidassa puheidenne kanssa, Peltokangas peräänkuulutti.