Onko Trump Putinin vakooja? Luke Harding avaa Into Kustannuksen uuden kirjallisuusklubin Helsingissä 2.12.

Luke Harding on seurannut läheltä kansainvälisen järjestyksen murenemista ja imperialismin paluuta maailmanpolitiikkaan. Petos kuvaa, miten suurvallat jakavat maailmaa uudelleen. Harding tarkastelee Trumpin Yhdysvaltojen suhdetta Putinin Venäjään, Euroopan aseman heikkenemistä ja autoritaaristen valtioiden kasvavaa yhteistyötä. Venäjä, Kiina, Iran ja Pohjois-Korea rakentavat omaa liittoumaansa samalla, kun Venäjän häirintätoimet Euroopassa lisääntyvät. Hardingin trillerimäisellä vauhdilla kirjoitettu ja journalistin tarkkuudella dokumentoitu kirja kysyy, kuinka pitkälle Venäjän vaikutusvalta ulottuu ja mitä tapahtuu, kun maailman mahtavimman demokratian johtaja näyttää toimivan Kremlin tavoitteiden mukaisesti.

Helsingissä Harding ja Jussi Niemeläinen keskustelevat Petos-teoksesta ja maailmanpolitiikan ajankohtaisista tapahtumista. Niemeläinen on itsekin kirjoittanut kaksi tietokirjaa Venäjästä ja seurannut maan kehitystä pitkään toimittajana. Keskustelussa pohditaan, millaista maailmanjärjestystä Venäjä tavoittelee ja mitä nykyinen maailmanpoliittinen murros merkitsee Euroopalle ja Suomelle. Yleisö voi esittää Hardingille kysymyksiä, ja tilaisuuden päätteeksi kirjailija signeeraa teoksiaan.

Luke Harding on yksi tunnetuimmista Venäjästä ja kansainvälisestä turvallisuuspolitiikasta kirjoittavista brittitoimittajista. Hän on työskennellyt The Guardianin kirjeenvaihtajana muun muassa Delhissä, Berliinissä ja Moskovassa sekä raportoinut sodista Afganistanissa, Irakissa, Libyassa ja Syyriassa. Vuosina 2007–2011 Harding johti The Guardianin Moskovan-toimistoa, kunnes Venäjä karkotti hänet maasta ensimmäisenä ulkomaisena toimittajana sitten kylmän sodan. Vuonna 2014 hänelle myönnettiin arvostettu James Cameron -palkinto. Hänen aiempi teoksensa Venäjän vakoojaverkosto oli yksi Suomen myydyimmistä tietokirjoista vuonna 2021. Harding tunnetaan myös teoksistaan Salajuoni: kuinka Venäjä auttoi Trumpin Valkoiseen taloon, Vaiennettu – agentti Litvinenkon murha ja Venäjän sota lännen kanssa. Hänen kirjojaan on käännetty kolmelletoista kielelle.

Innon Klubi tuo kirjailijat ja lukijat saman pöydän ääreen

Luke Hardingin vierailu käynnistää Into Kustannuksen Innon Klubi -tapahtumasarjan, joka tuo kotimaisia ja kansainvälisiä kirjailijoita keskustelemaan teoksistaan ja niiden käsittelemistä ajankohtaisista aiheista. Klubi-iltoja järjestetään muutaman kerran vuodessa, ja niissä kirjailijaa haastattelee aiheeseen perehtynyt toimittaja tai asiantuntija. Innon Klubi -iltojen ohjelma koostuu tunnin mittaisesta kirjailijahaastattelusta ja puolen tunnin yleisökeskustelusta. Tilaisuuksissa voi myös ostaa kirjailijavieraan teoksia klubihintaan.

”Kirjallisuus auttaa ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Haluamme Innon Klubilla luoda paikan, jossa kirjailijat ja lukijat voivat kokoontua yhteen, kohdata ja keskustella rauhassa myös vaikeista ja ristiriitaisista aiheista. Luke Harding on uuden klubimme ensimmäiseksi vieraaksi erinomainen, sillä hänen kirjansa pureutuu yhteen aikamme keskeisimmistä kysymyksistä: miten maailmanpoliittiset valtasuhteet ovat muuttumassa”, sanoo kustantaja Jaana Airaksinen Into Kustannuksesta.

INNON KLUBI: LUKE HARDING

Keskiviikkona 2.12.2026 klo 17.30

Paikka: Maxim, Kluuvikatu 1, Helsinki

Liput: pääsylippu 29 € / pääsylippu + Luke Hardingin Petos-teos 59 €

Liput nyt myynnissä Tiketissä

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