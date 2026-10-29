Onko Trump Putinin vakooja? Luke Harding avaa Into Kustannuksen uuden kirjallisuusklubin Helsingissä 2.12.
4.11.2026 09:01:00 EET | Into Kustannus | Tiedote
Mitä Donald Trumpin ja Vladimir Putinin suhteesta todella tiedetään? Tätä kysyy Helsinkiin keskiviikkona 2. joulukuuta saapuva brittiläinen toimittaja ja tietokirjailija Luke Harding, jonka uusi teos Petos julkaistaan suomeksi juuri vierailun alla. The Guardian -lehden palkittua kirjeenvaihtajaa haastattelee Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Jussi Niemeläinen. Vierailu avaa Into Kustannuksen uuden Innon Klubi -kirjallisuustapahtumien sarjan. Tapahtuman liput ovat nyt myynnissä Tiketissä.
Luke Harding on seurannut läheltä kansainvälisen järjestyksen murenemista ja imperialismin paluuta maailmanpolitiikkaan. Petos kuvaa, miten suurvallat jakavat maailmaa uudelleen. Harding tarkastelee Trumpin Yhdysvaltojen suhdetta Putinin Venäjään, Euroopan aseman heikkenemistä ja autoritaaristen valtioiden kasvavaa yhteistyötä. Venäjä, Kiina, Iran ja Pohjois-Korea rakentavat omaa liittoumaansa samalla, kun Venäjän häirintätoimet Euroopassa lisääntyvät. Hardingin trillerimäisellä vauhdilla kirjoitettu ja journalistin tarkkuudella dokumentoitu kirja kysyy, kuinka pitkälle Venäjän vaikutusvalta ulottuu ja mitä tapahtuu, kun maailman mahtavimman demokratian johtaja näyttää toimivan Kremlin tavoitteiden mukaisesti.
Helsingissä Harding ja Jussi Niemeläinen keskustelevat Petos-teoksesta ja maailmanpolitiikan ajankohtaisista tapahtumista. Niemeläinen on itsekin kirjoittanut kaksi tietokirjaa Venäjästä ja seurannut maan kehitystä pitkään toimittajana. Keskustelussa pohditaan, millaista maailmanjärjestystä Venäjä tavoittelee ja mitä nykyinen maailmanpoliittinen murros merkitsee Euroopalle ja Suomelle. Yleisö voi esittää Hardingille kysymyksiä, ja tilaisuuden päätteeksi kirjailija signeeraa teoksiaan.
Luke Harding on yksi tunnetuimmista Venäjästä ja kansainvälisestä turvallisuuspolitiikasta kirjoittavista brittitoimittajista. Hän on työskennellyt The Guardianin kirjeenvaihtajana muun muassa Delhissä, Berliinissä ja Moskovassa sekä raportoinut sodista Afganistanissa, Irakissa, Libyassa ja Syyriassa. Vuosina 2007–2011 Harding johti The Guardianin Moskovan-toimistoa, kunnes Venäjä karkotti hänet maasta ensimmäisenä ulkomaisena toimittajana sitten kylmän sodan. Vuonna 2014 hänelle myönnettiin arvostettu James Cameron -palkinto. Hänen aiempi teoksensa Venäjän vakoojaverkosto oli yksi Suomen myydyimmistä tietokirjoista vuonna 2021. Harding tunnetaan myös teoksistaan Salajuoni: kuinka Venäjä auttoi Trumpin Valkoiseen taloon, Vaiennettu – agentti Litvinenkon murha ja Venäjän sota lännen kanssa. Hänen kirjojaan on käännetty kolmelletoista kielelle.
Innon Klubi tuo kirjailijat ja lukijat saman pöydän ääreen
Luke Hardingin vierailu käynnistää Into Kustannuksen Innon Klubi -tapahtumasarjan, joka tuo kotimaisia ja kansainvälisiä kirjailijoita keskustelemaan teoksistaan ja niiden käsittelemistä ajankohtaisista aiheista. Klubi-iltoja järjestetään muutaman kerran vuodessa, ja niissä kirjailijaa haastattelee aiheeseen perehtynyt toimittaja tai asiantuntija. Innon Klubi -iltojen ohjelma koostuu tunnin mittaisesta kirjailijahaastattelusta ja puolen tunnin yleisökeskustelusta. Tilaisuuksissa voi myös ostaa kirjailijavieraan teoksia klubihintaan.
”Kirjallisuus auttaa ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Haluamme Innon Klubilla luoda paikan, jossa kirjailijat ja lukijat voivat kokoontua yhteen, kohdata ja keskustella rauhassa myös vaikeista ja ristiriitaisista aiheista. Luke Harding on uuden klubimme ensimmäiseksi vieraaksi erinomainen, sillä hänen kirjansa pureutuu yhteen aikamme keskeisimmistä kysymyksistä: miten maailmanpoliittiset valtasuhteet ovat muuttumassa”, sanoo kustantaja Jaana Airaksinen Into Kustannuksesta.
INNON KLUBI: LUKE HARDING
Keskiviikkona 2.12.2026 klo 17.30
Paikka: Maxim, Kluuvikatu 1, Helsinki
Liput: pääsylippu 29 € / pääsylippu + Luke Hardingin Petos-teos 59 €
Tilaa arvostelukappale kirjasta (ilmestyy 1.12.)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria RossiviestintäpäällikköPuh:0400 846 087maria.rossi@intokustannus.fi
Kuvat
Into Kustannus
Into Kustannus on vuonna 2007 perustettu rohkea ja riippumaton suomalainen kustantamo. Julkaisemme luotettavaa tietokirjallisuutta, kiehtovia elämäntarinoita sekä viihdyttäviä jännityskirjoja. Sydämemme sykkii paremmalle maailmalle. intokustannus.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Into Kustannus
Mitä tapahtuu, kun valta päätyy häikäilemättömien ja väkivaltaisten mulkeroiden käsiin?29.10.2026 14:44:04 EET | Tiedote
Kirjassaan Mulkerot palaavat Ari Turunen marssittaa tuomiolle muistomerkkeihin ikuistettuja vallankäyttäjiä Kristoffer Kolumbuksesta Winston Churchilliin ja Pietari Suuresta nykypäivän johtajiin. Näiden kotimaissaan ylistettyjen hallitsijoiden pöyristyttävät teot pakottavat kysymään, kuinka pitkälle olemme valmiita katsomaan sankareiden pahuutta läpi sormien.
Saara Salmisen Vendi ehdolla Kanava-tietokirjapalkinnon saajaksi22.10.2026 14:01:00 EEST | Tiedote
Vendi – Jotta muut tytöt pääsisivät kotiin (Into, 2026) kuvaa elämää karmeimman mahdollisen menetyksen jälkeen. Teos herättää näkemään, millainen on tyttöjen ja henkirikoksen uhrien läheisten asema Suomessa.
MUISTUTUS: Tervetuloa Into Kustannuksen ja Genelecin mediatilaisuuteen Helsingin Kirjamessuille20.10.2026 09:15:00 EEST | Kutsu
Astu valaiden maailmaan ja koe maailman ensimmäinen immersiivinen valaskirja torstaina 22.10. klo 10.30 ennen kuin Genelec Experience Lounge avautuu messuyleisölle. Kirjailija Risto Isomäki ja Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghian kertovat kirjasta, minkä jälkeen kuulemme ainutlaatuisen valassinfonian.
Jani Kaaro kertoo lapsille ymmärrettävästi, mitä raha on ja mistä se tulee15.10.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Raha on lasten arjessa kaikkialla, mutta harva aikuinenkaan osaa selittää, mitä se oikeastaan on. Palkittu tietokirjailija Jani Kaaro ja kiitetty kuvittaja Carlos da Cruz vievät lapset tutkimusmatkalle rahan arvoon ja historiaan uutuuskirjassaan Mistä raha tulee?
Innon keväässä 2027 jännitystä, suuria tunteita ja uusia tapoja kuunnella maailmaa7.10.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Into Kustannuksen kevään 2027 kirjoissa kuljetaan suurvaltapolitiikan ja rikosten maailmasta rakkauden ja luonnon monisyisiin maastoihin, kiehtoviin elämäntarinoihin ja vedenalaiseen äänimaailmaan. Kevään uutuudet tarjoavat sekä koukuttavaa viihdettä että kirjoja, jotka auttavat ymmärtämään muuttuvaa maailmaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme