Uusi If helps a lot -raportti: Ifin yritysasiakasliiketoiminta kasvaa nopeimmin pk-sektorilla
4.11.2026 08:56:21 EET | If Vakuutus | Tiedote
Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on keskeinen rooli Pohjoismaiden taloudessa ja yhteiskunnassa: ne luovat työpaikkoja, tuottavat palveluja ja edistävät innovaatioita. Myös Ifille pk-yritykset ovat yhä tärkeämpi asiakasryhmä ja tällä hetkellä yritysasiakasliiketoiminnan nopeimmin kasvava segmentti.
Tekoäly muuttaa jo nyt monien yritysten toimintatapoja. Teknologian nopea kehitys korostaa oikeanlaisen vakuutusturvan merkitystä kyberriskeihin varautumisessa. Tarve varautua uudenlaisiin riskeihin näkyy myös Ifin asiakaskeskusteluissa.
– Kiinnostus tekoälyä kohtaan ja sen käyttö kasvavat. Meidän tehtävämme on varmistaa, että asiakkaidemme vakuutusturva vastaa heidän tarpeitaan, jotta he voivat hyödyntää kehittyvää teknologiaa luottavaisin mielin. Vahvasti teknologiavetoisena yhtiönä haluamme auttaa asiakkaitamme kohtaamaan sekä uusia riskejä että uusia mahdollisuuksia, sanoo Ifin yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Klas Svensson.
If selvitti kyselytutkimuksella yli 4 000 pohjoismaisen pk-yrityksen päättäjän näkemyksiä. 44 prosenttia kertoi vahvistaneensa yrityksensä tietoturvaa viime vuosien aikana suojautuakseen vakavilta kyberhyökkäyksiltä. Norjalaisyritykset ovat olleet aktiivisimpien joukossa tietoturvan vahvistamisessa, kun taas ruotsalaisyrityksissä toimia on tehty vähiten.
Ifille on tärkeää tavata yritysasiakkaita ja ymmärtää heidän arkeaan, haasteitaan ja uusia mahdollisuuksiaan. Ifin yritysasiakasliiketoiminnan uusi riskienhallintatiimi tekee vuosittain noin 1 000 asiakaskäyntiä.
Kyberriskeihin varautumisen ja fyysisten riskien ennaltaehkäisyn ohella henkilövakuutusten merkitys yrittäjille on suuri. Henkilövakuutukset ovat tällä hetkellä Ifin nopeimmin kasvava tuoteryhmä.
– Yrityksen toiminta rakentuu ihmisten varaan, ja henkilövakuutusten merkitys yrittäjille kasvaa. Pienet yritykset ovat usein riippuvaisia muutamasta avainhenkilöstä, joten pitkät poissaolot voivat olla niille erityisen haastavia. Ennaltaehkäisevillä palveluilla ja oikea-aikaisella hoidolla voidaan saada paljon aikaan, sanoo Svensson.
Ifin Q3/2026 lyhyesti
- If auttoi asiakkaita vuoden 2026 kolmannella vuosineljänneksellä noin 580 000 vahingossa, joista Ruotsissa oli 192 000, Suomessa 140 000, Tanskassa 131 000 ja Norjassa 116 000.
- Vahinkomäärä oli kolmannella vuosineljänneksellä 4,5 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Eniten vahinkomäärä laski Norjassa, noin 7 prosenttia. Tanskassa laskua oli noin 5 prosenttia, Ruotsissa noin 4 prosenttia ja Suomessa noin 3 prosenttia.
- Sääolosuhteet olivat kolmannella vuosineljänneksellä pääosin suotuisat kaikissa Pohjoismaissa, eikä merkittävillä sääilmiöillä ollut olennaista vaikutusta vahinkokehitykseen.
Yritysasiakasliiketoiminnan avainlukuja:
- Ifillä on yritysasiakassegmentissä noin 480 000 yritysasiakasta.
- If vakuuttaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa joka viidennen ja Ruotsissa joka kymmenennen pienen tai keskisuuren yrityksen.
- Tanskassa If vakuuttaa lähes joka toisen suuren maataloustuottajan.
Lue lisää:
If helps a lot -raportti (englanniksi)
Sampo-konsernin vuoden 2026 kolmannen vuosineljänneksen tulos
Tulokseen liittyvät mediatiedustelut voi lähettää osoitteeseen: media@sampo.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Outi KärkkäinenHead of PressPuh:010 514 1962outi.karkkainen@if.fi
If on Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö, jolla on yli 4,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta.
Vakuutamme joka viidennen kodin ja henkilöauton Pohjoismaissa ja tarjoamme henkilövakuutuksia sekä yksityishenkilöille että yrityksille.
Meidän 10 000 työntekijäämme useilla eri liiketoiminta-alueilla ja useissa eri maissa varmistavat, että yksityis- ja yritysasiakkaamme saavat tarvitsemansa avun.
Kokomme ja laajuutemme ansiosta voimme olla lähellä asiakkaitamme ja tarjota heille turvallisia vakuutusratkaisuja. Lupauksemme asiakkaillemme on toimintamme ydin: If auttaa paljon.
Ifin omistaja on Sampo, joka on listattu Nasdaq-pörsseissä Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Vuonna 2025 tanskalaisesta Topdanmarkista tuli osa Ifiä.
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