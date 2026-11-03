Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 3.11.2026

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.



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tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).





Lautakunta hyväksyi esityksen Helsingin alueellisten taide- ja kulttuuripalvelujen päälliköstä

Filosofian maisteri Lotta Vaulo-Grönqvist on valittu Helsingin alueellisten taide- ja kulttuuripalvelujen päälliköksi. Vaulo-Grönqvist siirtyy Helsingin kaupungille KOM-teatterin toiminnanjohtajan tehtävästä. Tehtävä herätti laajaa kiinnostusta, ja sitä haki 153 henkilöä.

Lotta Vaulo-Grönqvistin vahvuuksina nousivat esiin tavoitteellinen ja osallistava muutosjohtaminen henkilöstön hyvinvointi huomioiden sekä vahva osaaminen moniammatillisen työyhteisön johtamisesta. Hänellä on myös monipuolinen kokemus ja syvällinen ymmärrys taide- ja kulttuurialasta sekä aito palo kehittää Helsinkiä ja helsinkiläisten hyvää elämää taiteen ja kulttuurin keinoin.



- Oli hienoa nähdä, kuinka laajasti tehtävä herätti kiinnostusta ja kuinka paljon vahvoja osaajia hakijoiden joukossa oli. Olemme todella iloisia saadessamme Lotan kaltaisen kokeneen, näkemyksellisen ja uteliaan ammattilaisen johtamaan alueellisia taide- ja kulttuuripalvelujamme ja osaksi kulttuuripalveluiden johtoryhmää. Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi! sanoo Helsingin kulttuurijohtaja Mari Männistö.

Kulttuurikeskukset vahvistavat Helsingin alueiden elinvoimaa

Alueelliset taide- ja kulttuuripalvelut tuottavat monipuolisia taide- ja kulttuuripalveluja sekä taidekasvatusta eri puolilla Helsinkiä. Palveluja toteutetaan yhteistyössä taide- ja kulttuuritoimijoiden, kaupunkilaisten ja kaupungin muiden palvelujen kanssa.

Alueellisten taide- ja kulttuuripalvelujen päällikkö johtaa kokonaisuutta, johon kuuluvat taide- ja kulttuuripalvelut Kanneltalossa, Malmitalossa ja Stoassa sekä Savoy-teatteri. Lisäksi Kanneltalon kokonaisuuteen kuuluvat Maunula-talon taide- ja kulttuuripalvelut ja Savoy-teatteriin Espan lava. Palvelussa työskentelee noin 65 henkilöä.



- Kulttuurikeskukset ovat olennainen osa Helsingin kulttuurielämää. Ne tarjoavat sekä kaupunkilaisille että taiteen ja kulttuurin ammattilaisille tiloja ja mahdollisuuksia kokea, luoda ja tehdä taidetta ja kulttuuria. Tavoitteenamme on vahvistaa kulttuurikeskusten roolia alueidensa houkuttelevina kohtaamispaikkoina, joissa kaupunkilaiset voivat olla aidosti mukana luomassa oman kaupunginosansa identiteettiä, sanoo Helsingin kulttuurijohtaja Mari Männistö.

Lotta Vaulo-Grönqvist aloittaa tehtävässään erikseen sovittavana ajankohtana.