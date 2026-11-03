Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
3.11.2026 19:05:14 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste kuluneen aamun ja päivän tapahtumista
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 3.11.2026
Kooste edellisen 12 tunnin aikana olleista hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella
klo 15:24 öljyvahinko, Joutsa
Metsäkoneesta rikkoutui letku, jonka johdosta pieni määrä hydrauliöljyä pääsi maastoon. Paikalla olleet henkilöt aloittaneet torjuntatoimet onnettomuuden huomattuaan, eikä pelastuslaitokselle ollut kohteessa tehtävää.
klo 17:12 rakennuspalo, Jyväskylä
Tyhjillään olevassa kerrostaloasunnossa soi palovaroitin. Ei paloa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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