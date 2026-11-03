Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

3.11.2026 19:05:14 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kooste kuluneen aamun ja päivän tapahtumista

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 3.11.2026

Kooste edellisen 12 tunnin aikana olleista hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella

klo 15:24 öljyvahinko, Joutsa

Metsäkoneesta rikkoutui letku, jonka johdosta pieni määrä hydrauliöljyä pääsi maastoon. Paikalla olleet henkilöt aloittaneet torjuntatoimet onnettomuuden huomattuaan, eikä pelastuslaitokselle ollut kohteessa tehtävää. 

klo 17:12 rakennuspalo, Jyväskylä

Tyhjillään olevassa kerrostaloasunnossa soi palovaroitin. Ei paloa.

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