Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 2.11.2026 18:59:29 EET | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 2.11.2026 aikavälillä 07:00-19:00 klo 9:50 Liikenneonnettomuus, Jyväskylä Henkilöauton matka keskeytynyt teknisen vian takia Nelostiellä Kirrin liittymän pohjoispuolella. Kuljettaja oli ohjannut ajoneuvon pientareen puolelle. Ohiajaja oli soittanut hetken kuluttua hätäkeskukseen havaittuaan auton pientareella hätävilkut päällä. Pelastuslaitos totesi kohteeseen päästyään ettei kyseessä ole onnettomuus vaan auto noudetaan paikalta hinausautolla jatkamaan matkaa. Pelastuslaitokselle ei tehtävää. klo 11:50 Vahingontorjunta, Jyväskylä Palokan Prisman liikekeskuksen tiloissa sattui päivällä vesivahinko, jonka aiheutti vuotanut sprinklerputki. Pelastuslaitos yhdessä kiinteistön edustajien kanssa sulki vuotavan linjan venttiilit, poisti lattioilta vettä sekä suoritti jälkivahingontorjuntaa. klo 16:25 Rakennuspalo, Äänekoski Leivinuuni savuttanut sisälle asunnossa Ääneniemellä. Pelastuslaitos tuuletti asuntoa savusta. Yksi henkilö kävi terveydenh