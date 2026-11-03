Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
4.11.2026 07:01:57 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste eilisillan ja kuluneen yön hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 4.11.2026
Kooste kuluneen 12 tunnin aikana tapahtuneista hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella
klo 19:59 rakennuspalo, Keuruu
Keuruun Haapamäellä sijaitsevassa kerrostalossa syttyi nokipalo. Pelastuslaitos suoritti nuohousta kohteessa ja kohteeseen saapui myös ammattinuohooja, jonka jälkeen lämmityskattilan käyttö jatkui normaalisti.
klo 20:29 tulipalo muu, Viitasaari
Hakekasa savutti teollisuusrakennuksen pihassa. Hälytys pelastuslaitokselle tuli keskisuurena, mutta tiedustelun perusteella tilanne oli rauhallinen, eikä palo ollut suurella alalla kasassa. Pelastuslaitos sammutti näkyvän palon ja kasteli palo-aluetta samalla, kun työntekijät siirsivät haketta pyöräkuormaajalla.
klo 3:47 rakennuspalo, Jyväskylä
Palovaroitin hälytti kerrostalon porraskäytävässä. Ei paloa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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