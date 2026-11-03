Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

4.11.2026 07:01:57 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Kooste eilisillan ja kuluneen yön hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 4.11.2026

Kooste kuluneen 12 tunnin aikana tapahtuneista hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella

klo 19:59 rakennuspalo, Keuruu 

Keuruun Haapamäellä sijaitsevassa kerrostalossa syttyi nokipalo. Pelastuslaitos suoritti nuohousta kohteessa ja kohteeseen saapui myös ammattinuohooja, jonka jälkeen lämmityskattilan käyttö jatkui normaalisti. 

klo 20:29 tulipalo muu, Viitasaari

Hakekasa savutti teollisuusrakennuksen pihassa. Hälytys pelastuslaitokselle tuli keskisuurena, mutta tiedustelun perusteella tilanne oli rauhallinen, eikä palo ollut suurella alalla kasassa. Pelastuslaitos sammutti näkyvän palon ja kasteli palo-aluetta samalla, kun työntekijät siirsivät haketta pyöräkuormaajalla. 

klo 3:47 rakennuspalo, Jyväskylä 

Palovaroitin hälytti kerrostalon porraskäytävässä. Ei paloa. 

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen neljännesvuosikatsausta3.11.2026 18:31:34 EET | Tiedote

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan 3.11. Keski-Suomen hyvinvointialueen tammi–syyskuun neljännesvuosikatsausta. Neljännesvuosikatsauksessa ennustetaan hyvinvointialueelle 12,5 miljoonan euron ylijäämää tälle vuodelle. Asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla. Myös henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Talouden tasapainottaminen ja palvelujen uudistaminen jatkuvat. Etenkin palvelujen ostojen kustannuskehitykseen liittyy edelleen riskejä.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote2.11.2026 18:59:29 EET | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 2.11.2026 aikavälillä 07:00-19:00 klo 9:50 Liikenneonnettomuus, Jyväskylä Henkilöauton matka keskeytynyt teknisen vian takia Nelostiellä Kirrin liittymän pohjoispuolella. Kuljettaja oli ohjannut ajoneuvon pientareen puolelle. Ohiajaja oli soittanut hetken kuluttua hätäkeskukseen havaittuaan auton pientareella hätävilkut päällä. Pelastuslaitos totesi kohteeseen päästyään ettei kyseessä ole onnettomuus vaan auto noudetaan paikalta hinausautolla jatkamaan matkaa. Pelastuslaitokselle ei tehtävää. klo 11:50 Vahingontorjunta, Jyväskylä Palokan Prisman liikekeskuksen tiloissa sattui päivällä vesivahinko, jonka aiheutti vuotanut sprinklerputki. Pelastuslaitos yhdessä kiinteistön edustajien kanssa sulki vuotavan linjan venttiilit, poisti lattioilta vettä sekä suoritti jälkivahingontorjuntaa. klo 16:25 Rakennuspalo, Äänekoski Leivinuuni savuttanut sisälle asunnossa Ääneniemellä. Pelastuslaitos tuuletti asuntoa savusta. Yksi henkilö kävi terveydenh

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye